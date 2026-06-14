Tko naručuje desert - ja ili moj mikrobiom?

Žudnju za slatkim i masnim ne kroje samo navike, stres i volja: u izboru hrane možda sudjeluje i crijevni mikrobiom – tihi stanar s vlastitim prehrambenim interesima

Postoje trenuci kada sasvim dobro znamo da nam ne treba još jedan red čokolade, još jedan sendvič, još jedna šaka čipsa ili još jedan komad kolača od jučer – „da se ne baci“. Razum je posve prisutan i bistar, odluka je čvrsto donesena i djeluje konačna, nepokolebljiv karakter načelno postoji... a onda ruka ipak kao sama od sebe krene prema tanjuru s preciznošću svemirske sonde koja se spušta na asteroid.

Petnaest sekundi kasnije: moralna drama je završena, tanjur je siromašniji, a naš unutarnji nutricionist šuti kao svjedok koji je sve vidio, ali ne želi dati izjavu za medije.

Šapat iz crijeva

Takvo se ponašanje dugo vremena tumačilo raznim, već odavno nam poznatim objašnjenjima: navika, stres, glad, loš san, dostupnost hrane, socijalne okolnosti, obiteljski ručak (ne možeš na mamin kolač reći „ne“), večernja dosada i već otrcana biokemijska melodrama između dopamina, inzulina, leptina i grelina. U toj predstavi mozak je glavni režiser, želudac povremeno nervozni scenarist, a frižider scenografija koja se nekako uvijek nađe preblizu glavnom junaku tužne priče o pretilosti.

Ipak, posljednjih desetak godina u priču se sve češće uvodi još jedan lik (točnije rečeno: likovi) – mnogo sitniji, ali brojčano impresivniji od svih ostalih zajedno. Crijevni mikrobiom, zajednica bakterija, arheja, gljivica i virusa nastanjenih u probavnom sustavu, više se ne promatra samo kao pasivna populacija probavnih podstanara: sve jasnije postaje da je riječ o metabolički vrlo aktivnom ekosustavu koji sudjeluje u probavi, proizvodnji vitamina, razgradnji vlakana, oblikovanju imunosnog odgovora i slanju kemijskih poruka ostatku organizma.

Vjerojatno vas nije mimiošlo zapažanje da se u popularnoj literaturi mikrobiom često naziva „drugim mozgom“, što možda i zvuči zavodljivo, ali je pomalo presnažan naziv za nešto što ipak nema svoju svijest, vlastita htijenja, frustracije ni isplanirani nedjeljni jelovnik. Bakterije u crijevu ne razmišljaju o tome treba li domaćina usmjeriti prema bureku, kelju ili napolitankama; niti kod niskog šećera u krvi vode krizne sastanke i pritom donose većinske odluke. Ali proizvode metabolite, mijenjaju lokalnu kemiju crijeva, utječu na hormone sitosti, komuniciraju s imunosnim sustavom i preko vagusnog živca sudjeluju u dvosmjernom razgovoru između probave i mozga.

A kada dovoljno malih molekula dovoljno dugo šapuće velikom organizmu, pitanje prestaje biti samo probavno; postaje i bihevioralno.

Hipoteza o unutarnjim lobistima

Godine 2014. u časopisu BioEssays objavljen je rad koji je postavio privlačno, ali tada još prilično spekulativno pitanje: mogu li mikrobi u probavnom sustavu manipulirati prehrambenim ponašanjem domaćina? Autori nisu ustvrdili da je stvar dokazana, niti su bakterije proglasili tajnom vladom iz debelog crijeva, ali su iznijeli prilično uvjerljiv evolucijski argument: mikrobi žive od onoga što domaćin pojede, a različite mikrobne vrste imaju različite prehrambene potrebe; ako nekoj bakterijskoj zajednici bolje odgovara određena vrsta hrane, nije sasvim nelogično zamisliti da bi evolucija mogla pogodovati signalima koji domaćina blago guraju prema toj hrani. [1]

Drugim riječima, nije svaka moja želja za hranom nužno samo moja želja; ponekad je možda riječ o zajedničkom projektu organizma i njegovih unutarnjih stanara, pri čemu organizam misli da samostalno odlučuje, a stanari iz crijeva – poput vražićka na ramenu – kemijskim šapatom dobacuju sugestije.

Predloženi mehanizmi tog procesa uključuju kemijsko djelovanje mikrobioma na neuroregulatorni sustav nagrade, na promjene raspoloženja, modulaciju osjećaja sitosti, signalizaciju preko vagusnog živca i proizvodnju molekula koje mogu utjecati na neurotransmitere ili njihove prekursore. Medijski je to, očekivano, odmah zazvučalo kao priča o bakterijama koje iz crijeva povlače konce, dok čovjek naivno vjeruje da je sam odlučio pojesti krofnu (ne, nije „krafna“, barem ne kod nas u Slavoniji).

Stvarnost je manje filmska, ali je biokemijski znatno zanimljivija. Mikrobiom vjerojatno ne izdaje naredbe; on više nalikuje velikom, neurednom, kemijski hiperaktivnom susjedstvu koje stalno nešto javlja ostatku tijela. Neki signali mogu pojačati ili smanjiti apetit. Neki mogu promijeniti osjećaj ugode nakon jela. Neki mogu utjecati na metabolizam aminokiselina, hormona ili upalnih posrednika. To nije daljinski upravljač za ponašanje, ali nije ni pozadinski šum koji se može potpuno ignorirati.

Miševi, mikrobi i jelovnik

Zanimljiv eksperimentalni pomak dogodio se skoro desetljeće potom, 2022. godine, kada su istraživači u pokusima na miševima (laboratorijski uzgojenim bez vlastitog mikrobioma) pokušali provjeriti može li različit sastav crijevnih mikroba promijeniti izbor hrane. Takve životinje služe kao svojevrsna biološka prazna ploča: mogu se kolonizirati mikrobima drugih životinja, a zatim se prati kako se mijenjaju fiziologija i ponašanje domaćina. [2]

U toj su studiji miševi dobili mikrobiome divljih glodavaca različitih prehrambenih strategija – mesojeda, biljojeda i svejeda. Nakon toga promatralo se kakvu će hranu birati. Rezultat nije bio posve intuitivan: miševi s mikrobiomom biljojeda pokazivali su veću sklonost prema proteinskoj hrani, dok su oni s mikrobiomom mesojeda više naginjali ugljikohidratima. No najvažniji nalaz bio je jasan: različiti mikrobiomi doveli su do različitih prehrambenih izbora.

Jedan od mogućih tragova koje treba slijediti bio je triptofan, esencijalna aminokiselina i prekursor serotonina. Serotonin se u popularnim tekstovima voli zvati „hormonom sreće“, što je zgodno za šarene časopise, ali u fiziološkom smislu nije osobito precizno. U tijelu serotonin ima mnogo uloga, a velik dio ukupnog serotonina nastaje upravo u probavnom sustavu, gdje sudjeluje u regulaciji crijevne pokretljivosti, signalima sitosti, osjetu nelagode i komunikaciji s živčanim sustavom. U spomenutoj studiji određeni mikrobiomi bili su povezani s višim razinama triptofana u krvi, što je jedan od mogućih putova kojim bi crijevni mikrobi mogli utjecati na prehrambene sklonosti.

Naravno, miš nije čovjek, premda u biomedicinskim istraživanjima ponekad glumimo da je miš ustvari čovjek u vrlo umanjenoj krznenoj verziji, za koju je potrebno manje papirologije i objašnjavanja razloga za podvrgavanje eksperimentima. Ljudski izbor hrane mnogo je složeniji od mišjeg. Određuju ga kultura, obitelj, cijena, dostupnost, radno vrijeme, emocionalno stanje, genetika, metaboličko zdravlje, društvo za stolom i – što nipošto ne treba zanemariti – činjenica da su pizza, ćevapi i burek vrlo uspješno riješeni prehrambeno-tehnološki proizvodi.

Zato se rezultati iz životinjskih modela ne smiju prepisivati na ljude kao gotova objašnjenja. Miševi su korisni za biologiju i pretklinička istraživanja, ali nisu proročanstva koja se mogu pouzdano projicirati na ljude. Ipak, pokusi na laboratorijskim životinjskim modelima su dobar proof of concept i pokazuju da je mehanizam u osnovi moguć: promjena mikrobioma može promijeniti barem dio prehrambenog ponašanja.

Bakterija protiv šećera?

Još zanimljivija novija karika dolazi iz rada objavljenog u časopisu Nature Microbiology. Istraživači su proučavali signalni put povezan s receptorom za slobodne masne kiseline Ffar4 i pronašli vezu između crijevne bakterije Bacteroides vulgatus, njezina metabolita pantotenata i smanjene sklonosti prema šećeru u miševa. Pantotenat je poticao lučenje GLP-1, hormona koji sudjeluje u regulaciji apetita i metabolizma glukoze, a isti je hormonski sustav u središtu djelovanja lijekova poput semaglutida (tako je! – Ozempic!). [3]

To je dovoljno da tema zazvoni gotovo marketinški: bakterija koja smanjuje želju za slatkim, preko istog sustava koji je proslavio suvremene lijekove za mršavljenje. Ali tu treba pritisnuti znanstvenu kočnicu prije nego što se iz jedne zanimljive studije napravi nova sveta krava prehrambene industrije, ovoga puta u obliku kapsule iz rashladne police.

Nalaz ne znači da će dodatak prehrani s Bacteroides vulgatus izbrisati želju za kolačima, niti da se mikrobiom može „podesiti“ kao svjetlina ekrana. Mikrobiom je ekosustav, a ekosustavi ne vole grube naredbe. U njih se može utjecati, ali ne tako da se ubaci jedna bakterija, izgovori nutritivna čarolija i sutradan čovjek s jednakim apetitom bira brokulu i blitvu umjesto bureka i baklave.

Uz to, GLP-1 nije samo „hormon mršavljenja“, kako ga se često reducira u popularnim prikazima. To je dio složenog sustava koji regulira apetit, pražnjenje želuca, inzulinsku sekreciju, glukozu u krvi i osjećaj sitosti. Ako neka bakterija može utjecati na taj sustav, to je biološki iznimno zanimljivo. Ali između rečenice „u miševima se vidi signalni put“ i rečenice „ljudima možemo mijenjati prehrambene želje bakterijskom intervencijom“ nalazi se široka dolina kliničkih istraživanja, statistike, nuspojava, ponovljivosti i razočaranja. Znanost ondje često hoda, a marketing obično trči. I zato marketing češće upadne u blato.

Nije gazda, ali ni nijemi promatrač

Najrazumniji zaključak zasad je srednji, dakle najmanje atraktivan za naslov, ali najbliži onome što podaci dopuštaju: crijevni mikrobiom vjerojatno može utjecati na prehrambene sklonosti, ali nije njihov jedini ni glavni gospodar. On je jedan od čimbenika u mreži koja uključuje mozak, hormone, metabolizam, imunosni sustav, navike, okoliš, kulturu i društvo. [4]

To znači da žudnja za određenom hranom nije nužno samo moralni neuspjeh pojedinca, što je dobra vijest za sve koji su se ikada našli pred otvorenim hladnjakom u 23:47 i glumili da traže nešto lagano. Ali ne znači ni da se odgovornost može prebaciti na bakterije pa reći: „Nisam ja pojeo kolač, to je bio moj mikrobiom.“ Slobodna volja možda nije apsolutni diktator, ali još nije ni otpuštena iz službe.

Zanimljivija je mogućnost feedbacka, povratne sprege između hrane i mikrobioma. Hrana mijenja mikrobiom. Mikrobiom mijenja metaboličke signale. Ti signali mogu promijeniti apetit, sitost i sklonost određenim okusima. Promijenjeni apetit zatim ponovno mijenja hranu. Tako nastaje krug u kojem prehrana i mikrobiom oblikuju jedno drugo, ne preko noći i ne spektakularno, nego polako, u malim kemijskim pomacima koji se gomilaju kroz tjedne, mjesece i godine.

Dugotrajna prehrana bogata vlaknima, mahunarkama, cjelovitim žitaricama, povrćem, orašastim plodovima i fermentiranom hranom stvara drukčiji crijevni okoliš od prehrane koja se uglavnom sastoji od ultraprerađenih proizvoda, šećera, masnoća i svega onoga što prehrambena industrija zna učiniti neodoljivim, jeftinim i dostupnim u količinama za koje evolucija nije pripremila ni gušteraču ni karakter. Ali ni tu nema čarobne formule. Nije riječ o tome da će tri jogurta i malo kiselog kupusa preko vikenda preodgojiti mikrobiom i pretvoriti ga u samostansku zajednicu asketskih bakterija.

Crijevni mikrobiom nije mali zli kuhar koji u probavnom mraku piše jelovnik. Prije je riječ o velikom, ne sasvim uređenom i kemijski vrlo aktivnom savjetničkom odboru koji nekad šalje korisne signale, nekad vlastite interese, a nekad vjerojatno samo galami jer je dobio previše loše hrane. Narudžbu na kraju ipak potpisuje mozak – ali možda je dobro znati tko sve sjedi za stolom dok se odluka donosi.

Literatura