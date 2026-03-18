Turingova nagrada za 2025. ide tvorcima kvantne kriptografije

Udruženje za računalnu tehnologiju nagradilo je utemeljitelje kvantne informacijske znanosti za revolucionarne protokole koji jamče sigurnost komunikacije temeljenu na zakonima fizike

Sandro Vrbanus srijeda, 18. ožujka 2026. u 13:44
📷 ACM
ACM

Udruženje za računalnu tehnologiju (ACM) proglasilo je Charlesa H. Bennetta i Gillesa Brassarda dobitnicima prestižne Turingove nagrade za 2025. godinu. Ovo priznanje, koje se u znanstvenim krugovima često naziva "Nobelovom nagradom za računalstvo", prati i novčani iznos od milijun američkih dolara, osiguran uz potporu Googlea. Nagrada je dodijeljena za ključni doprinos u postavljanju temelja kvantne informacijske znanosti, čime su dobitnici transformirali područja sigurne komunikacije i modernog računalstva.

Revolucija u kriptografiji

Bennett i Brassard prepoznati su kao pioniri polja koje spaja fiziku i informatiku, tretirajući kvantne mehaničke fenomene kao resurse za obradu informacija. Njihova suradnja, koja traje četiri desetljeća, premostila je disciplinarne granice i potaknula generacije znanstvenika na istraživanje kvantnih principa u dizajnu algoritama, kriptografiji i teoriji složenosti, stoji u pojašnjenju dodjele nagrade.

Ključni trenutak karijere laureata dogodio se 1984. godine kada su predstavili BB84, prvi praktični protokol za kvantnu kriptografiju. Za razliku od klasičnih sustava koji se oslanjaju na složene matematičke probleme, BB84 nudi sigurnost zajamčenu zakonima fizike. Protokol iskorištava temeljno svojstvo kvantne informacije – nemogućnost kopiranja ili mjerenja bez ostavljanja traga. Svaki pokušaj prisluškivanja detektira se prije nego što informacija bude ugrožena, čime se postiže razina sigurnosti otporna čak i na neograničenu računalnu snagu budućih kvantnih računala.

📷 ACM
ACM

Dok vlade i industrije danas užurbano traže rješenja za zaštitu digitalne infrastrukture od kvantnih prijetnji, varijante protokola BB84 već se primjenjuju u operativnim mrežama diljem svijeta. Ove tehnologije koriste optičke kabele na kopnu te satelitsku komunikaciju u slobodnom prostoru, čime teorijski rad Bennetta i Brassarda postaje temelj suvremene nacionalne i globalne sigurnosti.

Teleportacija i budućnost

Osim kriptografije, dvojac je 1993. godine, u suradnji s kolegama, predstavio koncept kvantne teleportacije. Pokazali su kako se proizvoljno kvantno stanje može prenijeti između udaljenih lokacija koristeći kvantnu isprepletenost i klasičnu komunikaciju. Ono što se nekada smatralo filozofskim kuriozitetom, Bennett i Brassard pretvorili su u praktični resurs.

Ovo veliko priznanje dvojcu dolazi u godini koju su Ujedinjeni narodi proglasili Međunarodnom godinom kvantne znanosti i tehnologije. Kako se svijet kreće prema eri kvantnih računala otpornih na pogreške i globalnih kvantnih mreža, vizionarski uvidi dobitnika Turingove nagrade za 2025. ostaju u središtu praktičnog kvantnog inženjerstva. Prema riječima čelnika ACM-a i Googlea, njihovo je djelo iz temelja promijenilo samo razumijevanje informacije i postavilo okvire za buduće inovacije koje će definirati 21. stoljeće.

