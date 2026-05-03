Ultrazvučna tomografija: pacijent u akvariju, dijagnoza u presjecima

U povijesti medicine postoje prizori koji izgledaju kao da su pobjegli iz podrumske radionice nekog vrlo talentiranog, ali socijalno upitno prilagođenog izumitelja: pacijenti smješteni u čudne kade, metalni obruči, kablovi, cijevi, vode do gležnjeva, liječnici u bijelim kutama i oprema koja istodobno obećava napredak čovječanstva i traži da netko ipak provjeri osigurače. Rani dani dijagnostičkog ultrazvuka upravo su tako izgledali. Prije nego što je ultrazvučna sonda postala elegantan plastični nastavak u ruci ginekologa, kardiologa ili radiologa, ultrazvuk je bio tehnologija velikih aparata, vodenih kupelji i eksperimentalne hrabrosti.

I baš kad smo se odvikli od glomaznih ultrazvučnih aparatura i sklopovlja, California Institute of Technology (Caltech) je objavio vijest koja na prvi pogled zvuči kao povratak u to doba: pacijent sjedi uronjen u spremnik s vodom (da ne bude zabune, glava mu je iznad površine!) a oko njega se nalazi prstenasti sustav s 512 ultrazvučnih sondi koji skenira tijelo po presjecima [1]. Ta slika možda pomalo vuče na nekakav karikirani retro sci-fi film, no tehnologija koja stoji iza toga definitivno nije ni karikirana ni retro.

Istraživački tim kojeg predvodi Lihong V. Wang, profesor medicinskog inženjerstva i elektrotehnike na Caltechu, objavio je u časopisu Nature Biomedical Engineering rad o sustavu nazvanom Whole Cross‑sectional Human Ultrasound Tomography (ultrazvučna tomografija cijelog presjeka ljudskog tijela), što se zbog praktičnosti svodi na kraticu UST. U osnovi, riječ je o pokušaju da se ultrazvuk iz klasične uloge aparata ovisnog o analitičkim sposobnostima i manualnoj vještini uvježbanog operatera pretvori u objektiviziranu tomografsku (slojevnu) metodu snimanja koja je metodološki bliže načinu na koji funkcioniraju CT i MRI aparati [2].

Ultrazvuk koji ne ovisi o gipkom zapešću

Klasični ultrazvuk je bez sumnje jedan od najkorisnijih alata moderne medicine: jeftin je, brz, široko dostupan, ne koristi ionizirajuće zračenje i ima vrlo dobar sigurnosni profil – sustavni pregled i metaanaliza Svjetske zdravstvene organizacije nisu pokazali povezanost dijagnostičkog ultrazvuka u trudnoći s nepovoljnim kratkoročnim i dugoročnim ishodima [3] – pa se, kada je medicinski opravdan i razumno primijenjen, može ponavljati bez one vrste kumulativnog rizika koja prati pretrage s ionizirajućim zračenjem. Bez njega bi suvremeno praćenje trudnoće i novorođenačkog mozga, brze analize u hitnoj medicini i intenzivnom liječenju, kardiologija, gastroenterologija i velik dio ambulantne dijagnostike izgledali znatno siromašnije. Ultrazvučna sonda je medicinski ekvivalent švicarskog džepnog nožića: nije najprecizniji instrument na svijetu, ali neprestano dokazuje svoju univerzalnost i korisnost baš kada i gdje god zatreba.

Ipak, ultrazvuk ima i svoja dobro poznata ograničenja: polje prikaza je limitirano, a kvaliteta slike ovisi o položaju sonde, o kutu pod kojim se gleda, pritisku na tkivo, iskustvu operatora i, naravno, o anatomiji pacijenta. Standardna ultrazvučna slika uglavnom prikazuje ono što je ispod sonde, i to u relativno uskom prozoru. Dobar ultrasoničar pri pregledu izvodi čitavu malu koreografiju rukom u kojoj drži sondu: traži dobar „prozor“ za analizu, naginje sondu, izbjegava zrak u crijevima, lovi organ između rebara, kompenzira masno tkivo, pritišće taman toliko da dobije bolju sliku, ali ne toliko da promijeni ono što pokušava izmjeriti…

UST s Caltecha pokušava riješiti dio tih problema na vrlo drukčiji način. Umjesto da sonda gleda tijelo s jedne strane, tijelo se okružuje ultrazvučnim sustavom: prsten ultrazvučnih elemenata nalazi se oko spremnika s vodom i može se pomicati gore‑dolje, stvarajući presjeke kroz abdomen, natkoljenice ili, u budućim inačicama, druge dijelove tijela. Rezultat nije slika jednog malog prozora nego cijeli poprečni presjek, sličan slojevnim presjecima CT‑a ili MRI‑ja.

Voda u toj priči nije egzotični dodatak, nego nužnost. Naime, ultrazvuk „ne voli“ zrak i slabo prodire kroza nj. Zato se pri ultrazvučnim pregledima koristi gel: ne zato da pacijentu bude hladno i da se na kraju briše papirnatim ručnikom koji nikada ne upija dovoljno dobro, nego zato da se uklone zračni džepovi između sonde i kože. Ako se tijelo želi ultrazvučno gledati sa svih strana, treba mu osigurati dobar kontakt sa zvučnim valovima. Najjednostavniji medij za to je voda.

Tri informacije umjesto jedne slike

Najvažnija razlika nije u tome što pacijent sjedi u vodi, nego u tome što sustav ne mjeri samo klasični ultrazvučni „odjek”. Standardni ultrazvuk pretežno koristi refleksiju: zvučni val putuje kroz tkivo, odbija se na granicama različitih struktura i vraća natrag prema sondi. Računalo od tih povratnih signala rekonstruira sliku. To je onaj poznati crno‑bijeli svijet u kojem jetra, žučnjak, srce, fetus ili bubreg postaju nijanse sivog, a iskustvo liječnika određuje koliko će iz tih nijansi izvući smisla.

Caltechov sustav mjeri više od toga. Osim refleksijskih signala, registrira i transmisiju – prolaznost zvučnog vala kroz tijelo, iz čega se može izračunati brzina širenja zvuka kroz različita tkiva, kao i atenuacija, odnosno gubitak energije vala dok prolazi kroz organizam. Tkiva se ne razlikuju samo po tome kako izgledaju na slici, nego i po fizikalnim svojstvima: gustoći, elastičnosti, udjelu vode, masti, veziva, ožiljnog tkiva ili tumorske mase.

Tumor, kronična upala ili degenerativna promjena ne moraju samo „izgledati drukčije”. Oni mogu mijenjati krutost tkiva, način na koji se zvuk kroz njega širi i količinu energije koja se pritom gubi. UST zato ne nudi samo sliku za gledanje, nego i kvantitativnu mapu svojstava tkiva. To je važan pomak iz subjektivne procjene u mjerljive podatke: sve manje ima „ovo mi izgleda sumnjivo”, a sve više „ovdje se brzina zvuka i atenuacija ponašaju drukčije nego u okolnom tkivu”.

U medicini takva razlika nije beznačajna. Ako se neka promjena može pouzdano mjeriti, može se pratiti i njen razvoj kroz vrijeme. A praćenje kroz vrijeme često je jednako važno kao i početna dijagnoza. Jedna slika kaže što se vidi danas. Serija slika snimljenih istom metodom i usporedivim parametrima govori nam mijenja li se nešto, raste li, smanjuje li se, odgovara li na terapiju ili samo mirno sjedi ondje i pravi se važnije nego što jest.

MRI bez magneta? Ne baš, ali…

U Caltechovu prikazu slike abdomena dobivene UST-om podsjećaju na MRI slike. To je najatraktivniji dio priče i ujedno najskliskiji dio za pretjerivanje. Svaki put kada se nova metoda usporedi s MRI‑jem, negdje u bolničkom podrumu jedan radiolog tiho uzdahne. MRI nije samo lijepa tomografska slika. To je složena metoda koja koristi magnetska polja i radiofrekvencijske impulse kako bi dobila iznimno bogat kontrast mekih tkiva, funkcionalne informacije i cijeli arsenal sekvenci koje različito naglašavaju vodu, mast, protok, difuziju i još mnogo toga.

UST nije pojednostavljeni „jeftini MRI”. Ne mjeri istu fiziku, ne daje iste informacije i ne može preko noći preuzeti njegove indikacije. Ali usporedba ipak ima smisla u jednom ograničenom, ali važnom području: UST može dati tomografsku sliku cijelog presjeka tijela bez ionizirajućeg zračenja, bez velikog magneta, bez skučenog tunela i uz znatno jednostavniju i jeftiniju aparaturu i prateću infrastrukturu.

U odnosu na CT, prednost je očita: kod ultrazvuka nema ionizirajućeg (rentgenskog) zračenja. CT jeste brz, sjajan za mnoge akutne situacije, odličan za pluća, kosti, krvarenje, traumu i brojne onkološke procjene, ali cijena te brzine jest izloženost ionizirajućem zračenju. Ona je često potpuno opravdana, ponekad životno važna, ali nije zanemariva kada se snimanja ponavljaju.

U odnosu na klasični ultrazvuk, UST nudi veće polje prikaza, manju ovisnost o operatoru i kvantitativnije podatke. U odnosu na MRI, mogao bi ponuditi brže, tiše, jeftinije i dostupnije praćenje određenih stanja. U odnosu na sve njih, zasad ima jedan veliki problem: još je istraživački sustav, a ne provjerena klinička metoda. Medicina je puna sjajnih prototipova koji su izgledali kao budućnost, a završili kao PowerPoint slajdovi na konferencijama. Zato treba zadržati interes, ali i oprezno stiskati kočnicu razumne racionalnosti.

Što je stvarno pokazano

U objavljenom radu istraživači su sustav testirali na zdravim dobrovoljcima. Caltechovo priopćenje navodi da je ispitivanje obavljeno na pet zdravih osoba, s naglaskom na snimanje abdomena, dok sam sažetak rada spominje snimanje trbuha i natkoljenica. Snimanje pojedinog presjeka trajalo je oko deset sekundi. Sustav je stvarao slike koje su se dobro poklapale s kliničkim MRI prikazima odgovarajućih regija.

To nije malo. Pokazati da se ultrazvukom može dobiti cijeli presjek dubokih dijelova tijela, i to sličan standardnim tomografskim (slojevnim) metodama, ozbiljan je tehnički rezultat. No to još nije dokaz da metoda otkriva rak bolje od postojećih metoda, da razlikuje benigno od malignog ili da u realnoj bolnici radi jednako dobro kao u laboratorijskim uvjetima. Zasad je riječ o demonstraciji izvedivosti i o vrlo zanimljivom tehnološkom temelju.

Posebno su zanimljive dvije potencijalne primjene. Prva je mjerenje raspodjele masnog tkiva u abdomenu. To na prvi pogled zvuči manje spektakularno od „otkrivanja tumora gušterače”, ali u medicini metaboličkih bolesti i pretilosti nije nevažno. Potkožna i visceralna mast nemaju isto značenje, a precizno, ponovljivo i neinvazivno mjerenje masnih slojeva moglo bi imati vrijednost u praćenju rizika i terapijskog odgovora.

Druga primjena je vođenje biopsije. Istraživači su pokazali mogućnost vizualizacije i lokalizacije biopsijske igle u odnosu na unutarnje strukture. Ako se takav sustav jednom pretvori u praktičniju horizontalnu inačicu – recimo ležaj s tankom vodenom vrećom i gelom, umjesto vertikalnog spremnika – mogao bi pomoći pri zahvatima u kojima je važno vidjeti iglu i ciljanu promjenu u stvarnom vremenu. Wang čak spominje mogućnost uporabe tijekom operacija, pa i u kombinaciji s robotski vođenim kirurškim tehnologijama.

Zašto baš liposarkom

Sljedeći korak – najavljuju u Caltechu – bit će ispitivanje kod pacijenata s liposarkomom, rijetkim malignim tumorom masnog tkiva. To je dobar izbor za ranu kliničku provjeru jer se liposarkomi često nalaze duboko u tkivu, mogu imati nejasne granice i zahtijevaju precizno praćenje. Usto, riječ je o tumoru u kojem mjerenje masnih slojeva i razlika u fizikalnim svojstvima tkiva može biti osobito korisno.

Caltechov tim u tome surađuje s City of Hope Medical Centrom, onkološkom ustanovom iz područja Los Angelesa. Ako se metoda pokaže korisnom u praćenju liposarkoma, to još neće značiti da je sutra spremna za sve moguće tumore, ali bi bio važan dokaz da tehnologija može riješiti konkretan klinički problem. U translacijskoj medicini to je obično bolji znak od širokih obećanja o „revoluciji dijagnostike”. Revolucije često dobro izgledaju u naslovima; kliničke indikacije bolje prolaze u stvarnom životu.

Akvarij danas, ležaj sutra

Najveća praktična prepreka sadašnjeg sustava očita je već iz infografike: pacijent mora sjediti u vodi. To je izvedivo u laboratoriju, možda i u specijaliziranom centru, ali nije idealna forma za svakodnevnu bolničku dijagnostiku. Nitko ne želi novu metodu koja od radiološkog odjela napravi wellness centar s balneoterapijom.

Zato Wangov tim već razmišlja o drukčijem dizajnu: horizontalnom ležaju s tankom vodenom vrećom i vodljivim gelom ispod pacijenta. Time bi se zadržao potreban zvučni kontakt, ali bez potpunog uranjanja. Takva inačica bila bi mnogo bliža kliničkoj stvarnosti: pacijent legne, sustav snima presjeke, a liječnici dobivaju slike i kvantitativne podatke bez komplicirane logistike spremnika s vodom.

Čak i uz te preduvjete, UST vjerojatno neće posve zamijeniti CT, MRI ili klasični ultrazvuk. Dobre medicinske tehnologije rijetko potpuno zamjenjuju stare; češće pronalaze vlastitu nišu i jedna drugoj služe kao uzajamna dopuna. CT neće nestati jer je brz i izvrstan za hitna stanja. MRI neće nestati jer daje neusporediv kontrast i složene informacije. Klasični ultrazvuk neće nestati jer je previše praktičan, jeftin i svugdje dostupan. UST bi mogao zauzeti prostor između njih: sigurno, ponovljivo, kvantitativno snimanje većih presjeka tijela, osobito kada treba pratiti promjene kroz vrijeme.

Tiha ambicija

Priča iz Caltecha nema uobičajeni sloj suvremenog tehnološkog ukrasa: nema velikog obećanja da će umjetna inteligencija sama pronaći sve tumore, spasiti medicinu i usput optimizirati bolnički parking. Točno je da rekonstrukcija slike zahtijeva ozbiljnu matematiku, algoritme i računalnu obradu, no u središtu priče nije čarobni AI-model, nego fizika: zvuk, voda, transmisija, refleksija, brzina, atenuacija i mjerenje.

U vremenu u kojem se svaka nova tehnologija pokušava prodati kao „AI‑powered”, lijepo je vidjeti metodu koja napreduje staromodnim putem: boljim signalom, boljom geometrijom snimanja, boljim mjerenjem i boljom interpretacijom. Nije svaka budućnost chat‑bot s lijepim sučeljem, ponekad budućnost ima oblik prstena od 512 ultrazvučnih elemenata posloženih oko spremnika s vodom.

Za sada, Caltechova ultrazvučna tomografija nije kliničko čudo, nego vrlo ozbiljan prototip. Ne treba joj pripisivati više nego što je pokazala. Nije dokazala da će promijeniti onkologiju, nije spremna zamijeniti MRI i nije nova univerzalna dijagnostička kutija u koju se ubaci pacijent, a izađe odgovor. Ali, pokazala je nešto dovoljno zanimljivo: da se ultrazvuk može zamisliti drukčije: ne samo kao lokalna slika ispod sonde, nego kao cijeli presjek tijela, siguran, ponovljiv i mjerljiv.

Ako se taj smjer potvrdi u bolesnika, osobito u praćenju tumora poput liposarkoma ili u vođenju biopsija, mogla bi se otvoriti nova dijagnostička niša, korisna kao dobra i pouzdana alatka koju se rado koristi jer radi točno ono što treba. A medicina, kad se maknu konferencijski reflektori i marketinški dim, najviše voli upravo takve alatke – korisne i pouzdane.

Za sada treba upamtiti prizor čovjeka koji sjedi u bazenu do vrata umočen u vodu, oko njega kruži prsten s pet stotina ultrazvučnih sondi, a računalni algoritam iz tog obilja zvučnih valova inteligentno rekonstruira sliku slojevnog presjeka tijela. Možda i izgleda kao povratak u 1950-te, ali se ponaša i razmišlja znatno suvremenije i pritom pokazuje da se neke stare ideje ne vraćaju zato što je moderno biti 'retro', nego zato što je suvremena tehnologija dovoljno sazrela da ih shvati i koristi ozbiljno i pametno.

Literatura

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.