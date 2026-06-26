Umjetna oplodnja spermijima na magnetsko navođenje

Znanstvenici su obložili spermije magnetskim mikročesticama i pokazali da mogu oploditi goveđe jajne stanice u laboratoriju. Zvuči kao IVF „iznutra”, ali zasad je to tek početak vrlo duge kliničke priče

Klasična biologija opisuje spermij kao sitnog, živahnog „plivača“, uporni biološki projektil s repom koji u svojoj glavi nosi pola genetskog paketa i ima zadatak (koji je jednostavan samo u udžbenicima) pronaći jajnu stanicu u kojoj je druga polovica gena buduće žive jedinke, u žestokoj konkurenciji do nje stići prvi i – oploditi je.

U stvarnom životu, naravno, ništa nije baš tako poetski uredno. Put kroz ženski reproduktivni sustav nije autoput s dobro označenim izlazima, nego složena kombinacija anatomije, sluzi, kemijskih signala, kontrakcija, selekcije, slučajnosti i biološkog sita kroz koje prolazi tek vrlo malen dio početne „ekspedicije”.

Zato nije čudno da su postupci medicinski potpomognute oplodnje postali jedan od najvažnijih alata suvremene reproduktivne medicine. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, otprilike jedna od šest odraslih osoba tijekom života iskusi neplodnost [1]. IVF (in vitro fertilizacija), odnosno oplodnja izvan tijela, jedan je od najpoznatijih postupaka, ali nije ni jednostavan, ni jeftin, ni emocionalno lako podnošljiv, ni medicinski bezazlen. Uključuje hormonsku stimulaciju, punkciju jajnika, laboratorijsku oplodnju, kulturu embrija i prijenos embrija u maternicu.

Drugim riječima: mnogo biologije, mnogo tehnologije, mnogo utroška vremena i novca, te oveća količina administrativno-financijske akrobatike, jer ni ljudska reprodukcija više nije što je nekad bila – spontan, nespretan i uglavnom besplatan događaj.

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Spermij s magnetskim privjeskom

U tom kontekstu pojavila se ideja koja zvuči kao križanac reproduktivne medicine, mikrorobotike i znanstvenofantastične epizode u kojoj su znanstvenici prije jutarnjeg brainstorminga popili previše kave: što kada bi se spermije moglo učiniti magnetski upravljivima i potom ih izravno usmjeriti prema jajnoj stanici?

Tim istraživača koji se bavi medicinskom mikrorobotikom razvio je tzv. magnetotaktičke spermije – spermije povezane s magnetskim mikročesticama koje omogućuju njihovo usmjeravanje vanjskim magnetskim poljem. Važno je odmah razjasniti: spermij nije pretvoren u malenog kiborga ili nanorobota koji razumije naredbu „skreni oštro udesno kod jajovoda, nemoj ići lijevo na križanju staze”. Njegov vlastiti rep i dalje daje pogon, a magnetske čestice služe kao svojevrsni prijemnik za daljinsko upravljanje joystickom kojeg u ruci drži istraživač i vodi „magnetizirani“ spermij prema krajnjem cilju njegovog genetičko-fertilizacijskog poslanja: jajnoj stanici.

Rad objavljen u časopisu Small opisao je magnetotaktičke spermije kao biohibridne mikromotore: žive stanice kombinirane sa sintetskim magnetskim mikročesticama. Takvi spermiji zadržali su pokretljivost, mogli su se prenositi između različitih medija bez velikog oštećenja membrane, a istraživači su pokazali i mogućnost stvaranja većeg broja takvih mikromotora, što je nužno ako se o njima uopće želi razmišljati u kontekstu potpomognute oplodnje [2].

Što su magnetotaktički spermiji? Magnetotaktički spermiji su spermiji povezani s magnetskim mikročesticama. Spermij se i dalje kreće vlastitim repom, ali ga se može usmjeravati vanjskim magnetskim poljem. Riječ je o biohibridnom sustavu: pola živa stanica, pola mikrotehnološki dodatak.

Najnoviji iskorak zbog kojega je tema završila i u popularnoznanstvenim medijima, je bila tvrdnja da su magnetotaktički spermiji korišteni u kompletnim laboratorijskim IVF ciklusima i da su takvom oplodnjom nastali embriji došli do stadija blastociste [3]. To je zanimljivo, jer znači da magnetski „dodatak” nije samo zgodan gadget za laboratorijsku zabavu s guranjem spermića po Petrijevoj zdjelici, nego spermij i nakon takvog „odijevanja u magnetno odijelo“ može izvršiti uspješnu oplodnju.

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Što je stvarno pokazano?

Sada treba ipak malo stišati trijumfalnu glazbu i upaliti hladno laboratorijsko svjetlo: u ovoj priči (za sada) još nije riječ o ljudskim spermijima i jajnim stanicama, nego o eksperimentu provedenom na goveđim spermijima i jajašcima. U sažetku objavljenom u Human Reproduction navodi se ukupno 520 goveđih kompleksa kumulus–oocita, odnosno jajnih stanica s okolnim potpornim stanicama, korištenih za in vitro oplodnju [4].

Istraživači su uspoređivali različite skupine: klasične spermije, magnetotaktičke spermije i kontrolne uvjete koji su trebali pokazati može li se razvoj embrija pripisati stvarnoj oplodnji, a ne nekoj vrsti slučajne ili partenogenetske (spontane, nespolne) aktivacije jajne stanice. U skupini s magnetotaktičkim spermijima zabilježen je razvoj do blastociste, dok u odgovarajućim negativnim kontrolama nije bilo formiranja blastocista. To je važan signal da su upravo ti spermiji, a ne tek slobodni „zalutali” spermiji iz uzorka, mogli biti odgovorni za oplodnju.

Zabilježena je i bolja vitalnost magnetotaktičkih spermija nakon šest sati u odnosu na kontrolne spermije, kao i zadržana pokretljivost u tom vremenskom okviru. Autori pretpostavljaju da bi mikročestice mogle imati lokalni zaštitni učinak, možda preko proteinskog omotača koji se oko njih stvara u biološkom mediju. No to je zasad objašnjenje koje traži dodatnu potvrdu, a ne dokazana činjenica.

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Terminologija biologije

U medijima se sada govori o tome da bi se IVF mogla izvoditi „unutar tijela”, no zapravo je to u terminološkom smislu samo zgodna novinarska doskočica, ali biološki skliska i neprecizna. IVF po definiciji znači in vitro fertilizacija, dakle oplodnja in vitro, „u staklu“ pokusnih posuda, izvan tijela, u laboratorijskim uvjetima. Ali ako se spermiji magnetski usmjeravaju prema jajnoj stanici koja se nalazi u tijelu (u jajovodu), to nije klasični IVF, nego neka buduća forma asistirane oplodnje in vivo, u živo, odnosno unutar tijela.

To nije samo cjepidlačenje oko latinskih izraza. Razlika je klinički bitna i vrlo značajna. Klasični IVF zaobilazi jajovode, omogućuje kontrolu oplodnje u laboratoriju, pregled embrija, njihov odabir i ponekad dodatne postupke poput genetskog testiranja. S druge strane, magnetski navođeni spermiji – barem u zamišljenoj budućoj primjeni – možda bi mogli pomoći u situacijama u kojima je problem slabija pokretljivost spermija, manji broj funkcionalnih spermija ili potreba da se spermije preciznije dovede do mjesta oplodnje, ali ne bi riješili sve probleme zbog kojih parovi danas završavaju u IVF postupku.

Zašto „IVF unutar tijela” nije sasvim točan izraz? IVF (in vitro fertilizacija) je oplodnja izvan tijela. Ako bi se spermij magnetski vodio do jajne stanice u jajovodu, to bi bila asistirana oplodnja unutar tijela, a ne klasični IVF. Izraz je zgodan za naslov, ali biologija je sitničava gospođa i ne voli kad joj se petlja u definicije (dobro, onda znači može, kompromisno, biti nadnaslov? op.ur.).

Ako su jajovodi neprohodni, ako je kvaliteta jajnih stanica loša, ako postoje ozbiljni poremećaji ovulacije, teška endometrioza (kronična upala i promjene sluznice maternice), kromosomski problemi embrija ili niz drugih uzroka neplodnosti, spermij s magnetskim privjeskom neće čarobno otvoriti vrata oplodnje i trudnoće. Magnet može pomoći da se nešto usmjeri; ne može popraviti cijeli reproduktivni sustav. Još uvijek nije izumljen magnet za medicinska očekivanja, premda bi se za njim na tržištu vjerojatno stvorila respektabilna potražnja.

Vidjeti ono što se vodi

Navođenje mikrorobota unutar tijela nije samo pitanje magnetskog polja. Potrebno je u svakom trenutku znati gdje se ti mikroroboti nalaze. Prirodni spermiji su premaleni i premalo kontrastni da bi ih se jednostavno pratilo rutinskim slikovnim metodama. Zato je zasebna grana ove priče razvoj ne samo „magnetiziranih“ spermijskih biohibridnih mikrorobota, nego takvih koji se osim daljinske upravljivosti mogu vizualizirati i pratiti medicinskim slikovnim metodama.

Rad objavljen 2025. u časopisu npj Robotics pokazao je da se spermiji obloženi magnetskim nanočesticama željezova oksida mogu usmjeravati i pratiti rendgenskom fluoroskopijom u anatomski realističnom 3D modelu ženskog reproduktivnog trakta [5]. To je važno ne zato što znači da je sada metoda spremna za ljude (jer još nije), nego zato što rješava jedan od velikih tehničkih problema – kako upravljati nečim što je manje od zrnca prašine, a nalazi se u složenom, vlažnom, pokretnom i biološki vrlo osjetljivom prostoru.

Osim toga, laboratorijski modeli nisu ljudi, fiziološka sluz reproduktivnih organa nije sterilna laboratorijska fiziološka otopina, a jajovod nije plastični kanal. Osim toga, imunosni sustav, upala, varijacije anatomije i sigurnost embrija nisu samo istraživačke fusnote, nego predstavljaju središnji dio problema.

Sigurnost, etika i regulacija

Zato je najiskrenije priznati da najveća pitanja tek dolaze. A ima ih napretek. Recimo, što se događa s magnetskim česticama nakon oplodnje? Ostaju li vezane, odvajaju li se, gdje završavaju, mogu li utjecati na jajnu stanicu, rani embrij ili tkivo jajovoda? Koliko dugo bi takvi spermiji smjeli biti u reproduktivnom traktu? Može li magnetsko polje dovoljno precizno navoditi pojedinačne stanice u ljudskom tijelu bez neželjenih učinaka? Može li se postupak standardizirati tako da bude ponovljiv, siguran i regulatorno prihvatljiv?

Autori i sami naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja na različitim ginekološkim tkivima, na razvoju embrija i na sustavima detekcije u dubljim tkivima prije bilo kakvog ozbiljnog razmišljanja o primjeni u ljudi [6]. To je ona rečenica koju popularni medijski naslovi najradije preskoče u tekstu jer kvari zabavu i idiličnu sliku revolucionarnog znanstvenog proboja i prijelomne vijesti. Ali upravo ona razlikuje pravu, činjenicama potkrijepljenu znanstvenu vijest od pseudo-tehnološkog proricanja iz taloga kave.

Zašto je to važno?

Zato što otvara nekoliko zanimljivih vrata odjednom. Prvo, pokazuje kako se reproduktivna medicina sve više spaja s mikrorobotikom, biomaterijalima i slikovnim navođenjem. Drugo, podsjeća da spermij nije samo pasivni nosač DNK, nego iznimno sofisticirana pokretna stanica koju se može iskoristiti kao prirodni mikropogon. Treće, nudi drukčiji pogled na medicinski potpomognutu oplodnju: ne samo kao laboratorijski postupak u kojem se jajne stanice i spermiji susreću izvan tijela, nego kao potencijalno precizno navođenu intervenciju unutar reproduktivnog sustava.

Za sada, međutim, ovo nije nova metoda liječenja neplodnosti. Nije „IVF bez laboratorija”, nije „kraj epruvete” i nije tehnologija koja će uskoro zamijeniti postojeće postupke. Najpoštenije ju je opisati kao vrlo rani, ali maštovit dokaz koncepta: spermij može dobiti magnetsku upravljivost, može zadržati funkcionalnost i – barem u goveđem laboratorijskom modelu – može sudjelovati u oplodnji koja vodi do rane embrionalne faze.

A to je već dovoljno zanimljivo. Ne zato što će koliko sutra zamijeniti klinike za humanu reprodukciju, nego zato što pokazuje kako medicina sve češće pokušava pomoći biologiji tako da je ne zamijeni strojem, nego joj doda vrlo mali, vrlo precizni upravljač. U ovom slučaju – upravljač koji ne stane u ruku, nego na glavu spermija.

Literatura

[1] WHO – 1 in 6 people globally affected by infertility

[2] Striggow F. i sur. Magnetotactic Sperm Cells for Assisted Reproduction. Small, 2024.

[3] Ribeiro C. i sur. In Vitro Fertilization using Magnetotactic Sperm Cells. bioRxiv, 2026.

[4] Ribeiro C. i sur. P-260 In Vitro Fertilization (IVF) using magnetotactic sperm cells and their prospects for assisted in vivo reproduction. Human Reproduction, 2024.

[5] Magdanz V. i sur. Sperm cell empowerment: X-ray-guided magnetic fields for enhanced actuation and localization of cytocompatible biohybrid microrobots. npj Robotics, 2025.

[6] New Scientist – Sperm have been made magnetic to allow IVF inside the body