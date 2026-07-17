Voda - tekućina s dvije molekularne osobnosti

Postoje tvari koje su rijetke, egzotične i dramatične već po nazivu: kvark-gluonska plazma, Bose-Einsteinov kondenzat, metalni vodik, superkritični ugljikov dioksid... Zvuče kao da ih treba držati u posebnoj ladici, daleko od djece i kućnih ljubimaca.

A s druge strane postoji i – voda. Ona svakodnevna, bezbojna, bezmirisna, obična voda u kojoj peremo salatu i kuhamo tjesteninu, njome zalijevamo fikus, razrjeđujemo juhu kad smo pretjerali sa soli i pokušavamo uvjeriti sami sebe da ćemo je od ponedjeljka piti barem dvije litre dnevno. Voda je sveprisutna i baš zato nezamjetna kemijska kulisa života.

Samo što voda uopće nije obična. Voda je, zapravo, vrlo otkačen kemijski ekscentrik.

Voda koja prkosi pravilima

Kada se većina tekućina podvrgne postupnom hlađenju, one se skupljaju i postaju to gušće što je temperatura niža. Voda se međutim tako ponaša samo do 4°C. Tada postiže najveću gustoću, a zatim se, kako se dalje hladi prema ledištu, počinje širiti. I zato led pluta. Zato se jezera zimi smrzavaju od površine prema dubini, a ne obrnuto. Zato ribe plivaju pod ledom. I zato je voda jedna od onih tvari koje se na prvi pogled čine banalnima, dok na drugi, pozorniji pogled počinju izgledati kao da ih je dizajnirao konzilij ekscentričnih fizičara na višku kofeina.

Nova studija objavljena u časopisu Nature Physics opisuje tekuću vodu kao smjesu dviju lokalnih struktura koje se na molekularnoj razini neprestano pretvaraju jedna u drugu. Ne opisuju to baš da je netko u laboratoriju ulio vodu u čašu i ugledao kako se ona uredno razdvaja na dvije tekućine kao ulje i ocat u salatnom dresingu, nego kao nešto suptilnije, ali znanstveno mnogo zanimljivije: studija tvrdi da voda istovremeno posjeduje dvije različite molekularne gustoće.

Drugim riječima, voda nije „dvije vode” u smislu dvije odvojene tekućine koje bismo mogli natočiti u dvije bočice i prodavati pod različitim etiketama. Voda jest jedna tekućina, ali unutar nje molekule kratkotrajno organiziraju dvije različite vrste lokalnog reda. Jedna je gušća, neurednija i zbijenija, a druga rahlija, uređenija i više nalik strukturi koja vodi prema ledu.

U znanstvenom žargonu te se dvije slike najčešće opisuju kao HDL i LDL – da, upravo kao ona dva kolesterola, samo što ono „L” kod vode nije „lipoprotein” nego „liquid”, dakle high-density liquid i low-density liquid, tekućina visoke gustoće i tekućina niske gustoće. OK, ovo sada zvuči kao da popunjavamo obrazac za javnu nabavu neke specijalne kemikalije, pa ćemo za potrebe normalnog čitanja sve pojednostaviti i zvati ćemo ih „gušća” i „rahlija” voda.

Najneobičnija obična tekućina

Svi znamo koliko je molekula vode krajnje jednostavna: građena je od dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Kratko i jasno: H₂O. Na razini formule, stvar je toliko uredna da ju i dijete zapamti još prije nego što nauči tablicu množenja. No već tu počinje problem, jer izvan svijeta napisanih kemijskih formula molekula vode nije samo kratak zapis od dva slova i jedne brojke. Ona je polarna, štoviše ima neravnomjerno raspoređen električni naboj i povrh toga voli stvarati vodikove veze s drugim molekulama vode.

Te vodikove veze nisu klasične čvrste kemijske veze kakve inače drže atome unutar molekule. One su slabije i nestabilnije, a time fleksibilnije i prolaznije, ali ih ima mnogo. Zbog te kombinacije nestabilnosti i velikih brojki, voda je vrlo dinamičnog karaktera: molekule se stalno se hvataju jedna za drugu, puštaju, preslaguju, okreću, ponovno hvataju i ponovno puštaju. Ako bismo mogli gledati vodu na molekularnoj razini, ne bismo vidjeli mirnu, glatku tekućinu, nego kaotičnu društvenu mrežu u kojoj se svi neprestano povezuju, raskidaju i pregrupiraju.

Upravo ta mreža vodikovih veza leži iza mnogih neobičnosti vode: visoke površinske napetosti, velikog toplinskog kapaciteta, čudnog ponašanja pri hlađenju i činjenice da je led manje gust od tekuće vode. U većini tvari čvrsto stanje je gušće od tekućeg. Kod vode je obrnuto. Led je rahlija struktura, s molekulama raspoređenima u otvorenu kristalnu mrežu. Zato zauzima više prostora i zato pluta.

To nije samo zgodna kemijska fora. Da led tone, jezera i mora bi se smrzavala odozdo prema gore. Zimska površinska ledena kora, koja danas djeluje kao izolacijski poklopac, ne bi postojala na isti način. Vodeni ekosustavi izgledali bi bitno drukčije, a život na Zemlji imao bi mnogo teže radne uvjete. Voda je, ukratko, nesvakidašnje anomalna tvar na kojoj počiva svakidašnja normalnost života.

Dvije vode u istoj vodi

Ideja da voda može postojati u dvije različite tekuće strukture nije nova – već desetljećima se razvija kroz teorijske i eksperimentalne radove, a jedan od najutjecajnijih pregleda dao je Gallo i suradnici (2016), koji su ovu hipotezu sustavno povezali s nizom opažanja o anomalijama vode.

Prema toj ideji, tekuća voda nije potpuno jednolična masa molekula, nego smjesa dviju strukturnih populacija. U jednoj populaciji molekule su zbijenije i manje pravilno povezane vodikovim vezama. To je gušća, neurednija struktura. U drugoj su molekule raspoređene otvorenije, pravilnije i tetraedarski, s lokalnom geometrijom koja podsjeća na ono što će u kristalnom obliku postati led. To je rahlija, uređenija struktura.

Ovdje je važno razumjeti riječ „lokalno”. Ne govorimo o tome da u čaši vode postoje dvije vidljive zone, jedna gusta dolje i jedna rahla gore, kao loše promiješan sirup. Govorimo o prostorno i vremenski sitnim molekularnim konfiguracijama. One nastaju, nestaju i prelaze jedna u drugu u nezamislivo kratkim vremenskim razmjerima.

Tu i jest problem: vodu je teško uhvatiti na djelu. Molekule se preslaguju vrlo brzo, a područje u kojem bi se najjasnije pokazalo razdvajanje između dviju tekućih faza nalazi se u ekstremnim uvjetima duboko pothlađene vode. To je područje u kojem voda vrlo rado učini ono što voda u takvim uvjetima inače čini: smrzne se. Fizičarima to, razumljivo, kvari zabavu: oni bi željeli proučavati tekućinu jer ima posebna svojstva, ali ta se svojstva jasno pokazuju tek kada je ta tekućina postala krutina.

Zato se veliki dio priče o dvjema lokalnim strukturama vode desetljećima odvijao u kombinaciji teorije, računalnih simulacija i zahtjevnih eksperimenata na granici mogućega. Znanost je imala model koji je objašnjavao mnogo toga, ali je nedostajao čistiji molekularni uvid u to kako se te dvije strukture doista prepoznaju i međusobno pretvaraju jedna u drugu.

Umjetna inteligencija o vodi

U novom radu istraživači su upotrijebili molekularno-dinamičke simulacije vode i nenadzirano duboko učenje. To zvuči kao rečenica koju bi neki urednik sklon tabloidnom žutilu odmah pretvorio u „AI je otkrio tajnu života”, pa je dobro odmah spustiti loptu: umjetna inteligencija nije vidovita, nije kemičar u bijeloj kuti i nije kristalna kugla istine. Ona je analitički alat. I to vrlo koristan i moćan.

Molekularna dinamika računalno simulira gibanje velikog broja molekula prema fizikalnim pravilima. U takvim simulacijama nastaje golema količina podataka: položaji, gustoće, energije, lokalne geometrije, promjene kroz vrijeme. Čovjek može unaprijed odabrati neke parametre i gledati što se s njima događa, ali tada uvijek postoji opasnost da traži upravo ono što već očekuje.

Nenadzirano učenje radi nešto drukčije. Algoritam ne dobiva unaprijed naljepnice „ovo je HDL”, „ovo je LDL”, „ovo je normalno”, „ovo je čudno”. Umjesto toga, u podacima traži skrivene obrasce i koordinate koje najbolje opisuju promjene. U ovom slučaju, istraživači su pomoću takvog pristupa identificirali višedimenzionalne reakcijske koordinate koje razlikuju dvije lokalne strukture vode i prate način na koji jedna prelazi u drugu.

Studija je pokazala da se molekularne strukture međusobno pretvaraju utoliko složenijim putem i s više energetskih prepreka, ukoliko su bliže granici između visokogustoćinske (pridjev kojeg sam upravo izmislio za high-density) i niskogustoćinske (low-density) faze. Što su dalje od te granice prijelaz je jednostavniji i odvija se većinom preko samo jednog dominantnog energetskog sedla. Prevedeno s fizikalnog jezika na ljudski: voda ne mijenja svoju lokalnu „osobnost” uvijek na isti način. U nekim uvjetima prelazak između dvaju stanja je jednostavniji, a u nekima složeniji i fazno dramatičniji.

Autori su koristili široko upotrebljavan računalni model vode, poznat kao TIP4P/Ice. To je važno naglasiti, jer rezultat nije neposredno mjerenje svake molekule u stvarnoj čaši vode, nego vrlo sofisticirana analiza simulirane vode u modelu koji dobro opisuje ponašanje leda i pothlađene vode.

Eksperiment hvata ono što simulacija vidi

Zanimljivo je da se ovaj rad uklapa u još jednu eksperimentalnu priču o vodi. U ožujku 2026. objavljen je i istraživački rad u časopisu Science, u kojem su istraživači pomoću ultrakratkih rendgenskih pulseva proučavali duboko pothlađenu vodu i pronašli dokaze za tekuće-tekuću kritičnu točku pri približno -63 °C i tlaku od oko 1000 atmosfera.

Naravno, to nisu uvjeti u kojima ćete držati vodu u čaši na noćnom ormariću, osim ako vam je noćni ormarić u laboratoriju koji ima ozbiljne probleme s tlakom, a i duboko je smrznut. Ali upravo takvi ekstremni uvjeti pomažu znanstvenicima razumjeti zašto se voda i u normalnim uvjetima ponaša tako neobično.

Pojam kritične točke ovdje označava mjesto u faznom dijagramu gdje se razlika između dviju tekućih faza gubi. Kod vode se već dugo pretpostavlja da u duboko pothlađenom području postoji prijelaz između gušće i rahlije tekuće faze, a da se njegov utjecaj osjeća i daleko izvan tog ekstremnog područja, sve do svakodnevnih uvjeta. Eksperimentalna potvrda takvog područja i simulacijski uvid u lokalne strukture nisu ista stvar, ali se uzajamno dobro nadopunjuju i zajedno daju uvjerljiviju sliku nego svaki zasebno.

Što ovo objašnjava

Ako voda doista stalno fluktuira između gušćih i rahlijih lokalnih struktura, tada njezine anomalije postaju razumljivije. Hlađenjem se povećava udio uređenijih, rahlijih struktura. One zauzimaju više prostora i guraju vodu prema ponašanju koje će u ledu postati dominantno. Zato se gustoća vode ne ponaša monotono kao kod „normalnih” tekućina.

Model dviju struktura može pomoći objasniti zašto voda ima maksimum gustoće pri 4 °C, zašto se pri daljnjem hlađenju širi, zašto ima neobične promjene toplinskog kapaciteta i kompresibilnosti te zašto su prijelazi prema ledu i amorfnim oblicima leda tako složeni.

No treba biti precizan: nova studija ne rješava sve misterije vode jednim potezom. Ona pruža molekularnu potporu modelu dvaju lokalnih stanja. To je mnogo, ali nije isto što i konačno objašnjenje svih mogućih svojstava vode u svim uvjetima.

Neizbježna je potreba istaknuti i kako ova otkrića nemaju nikakve veze s pseudoznanstvenim ali popularnim pričama o „strukturiranoj vodi”, „memoriji vode”, „energetskom zapisu i vibracijama”, „vodi koja pamti emocije” ili „informacijski reprogramiranoj vodi” koja se, gle čuda, najčešće nalazi u bočici s vrlo maštovitom cijenom.

Znanstvena tvrdnja o dvjema lokalnim strukturama vode odnosi se na fizikalne konfiguracije molekula i vodikovih veza u vrlo kratkim vremenskim i prostornim razmjerima. To nisu trajne strukture koje prežive transport, skladištenje, molitvu, QR kod, kristal kvarca ili marketinški seminar. Niti imaju ikakve veze s punjenjem bočica u noćima punog Mjeseca.

Dakle, da, voda ima lokalnu strukturu. Da, ta struktura nije jednostavna. Da, postoje dvije prepoznatljive vrste lokalnog uređenja. Međutim, ne, to ne znači da će voda zapamtiti da ste joj pustili Mozarta, Thompsona ili audio-snimku saborske rasprave i posljedično tome steći nadnaravna svojstva i moć.

Pa što onda?

Dobro, shvatili smo: voda je malo gušća, malo rahlija, malo ovakva, malo onakva. Pa što?

Poanta ovakvih istraživanja je u tome što voda nije tek neki sporedni molekularni lik. Baš nasuprot, ona je glavni medij biologije, klime, geologije i kemije okoliša. Proteini se savijaju u vodi. Membrane postoje u vodi. Stanice rade u vodi. Oblaci, led, oceani i klimatski sustavi ovise o svojstvima vode. Ako bolje razumijemo zašto voda ima takve anomalije, bolje razumijemo i pozornicu na kojoj se odvija gotovo sva poznata biologija.

To ne znači da će sutra netko iz ove studije izravno proizvesti novi lijek, bolju bateriju ili pametniji hladnjak. No temeljna znanost često radi upravo tako: najprije objasni nešto što se činilo „samo akademskim”, a tek kasnije se pokaže da bez tog objašnjenja ne razumijemo mnogo veće sustave.

U ovom slučaju, obična voda ponovno se pokazala kao jedna od najneobičnijih tvari u svemiru koji poznajemo. Nije spektakularna zato što svijetli, eksplodira ili dolazi iz akceleratora čestica, nego je posebna zato što ju neprestano imamo pred nosom, u slavini, čaši, krvnoj plazmi, u oceanu i u svakoj stanici našeg tijela, a još uvijek nam uspijeva prirediti iznenađenja.

Drugim riječima, voda je i dalje voda. Samo što je, kao i mnoge naizgled jednostavne stvari u životu, mnogo kompliciranija kad ju bolje upoznate.

Izvori i literatura