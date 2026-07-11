Zašto svaki virus iz šišmiša ne postane novi COVID?

Od milijuna životinjskih virusa samo rijetki stignu do čovjeka, još rjeđi uđu u naše stanice, a gotovo nijedan ne nauči preskakati s čovjeka na čovjeka dovoljno dobro da pokrene pandemiju

Kad god se spomenu šišmiši, ptice, svinje i novi virusi, dio javnosti odmah čuje zlokobnu glazbu iz filma katastrofe. U stvarnosti, priroda stalno proizvodi kandidate za novu pandemiju, ali gotovo svi padnu na prijemnom ispitu.

Da bi životinjski virus postao ljudski problem, mora prijeći cijeli niz prepreka: izaći iz svog domaćina, pronaći čovjeka, ući u njegove stanice, izbjeći imunološki alarm, uspješno se umnožavati i, najvažnije, naučiti preskakati s čovjeka na čovjeka. To je više nalik provalničkom pokušaju probijanja kroz pet-šest sigurnosnih vrata nego jednostavnom skoku preko ograde u susjedno dvorište. Ne spašava nas sreća, nego biologija. No, ako virus uspješno položi sve ispite provalničkog zanata, onda se prirodna selekcija pretvori u vijest dana... ili iduća dva ključna tjedna.

Casting za pandemiju

Životinjski virusi nisu rijetkost: ima ih u šišmišima, pticama, glodavcima, svinjama, majmunima, devama, psima, mačkama, morskim sisavcima i vjerojatno u još tisućama vrsta o kojima ne razmišljamo dok nam ne završe u TV-dnevniku i web portalima. Svaki od njih može biti ozbiljan problem u svojoj maloj ekološkoj niši, ali to ne znači da je istovremeno i ozbiljan kandidat za ljudsku pandemiju.

Najjednostavnije je zamisliti pandemiju kao audiciju s jako okrutnom komisijom. Na početku se prijavi golema gomila virusa. Neki ne uspiju ni doći do čovjeka. Neki ga dotaknu, ali ne znaju što bi dalje. Neki uđu u stanicu, ali se ne snalaze u njezinoj unutrašnjosti. Neki naprave bolest, ali ne uspiju prijeći na sljedeću osobu. Neki su opasni, ali epidemiološki nespretni. Nekima treba blizak kontakt s krvlju, slinom, izmetom, ugrizom životinje ili vektorom, pa ne mogu brzo protrčati kroz ljudsku populaciju.

Upravo je to središnja poruka odgovora na pitanje zašto većina životinjskih virusa nikada ne postane ljudska pandemija: nije dovoljno da virus postoji, nije dovoljno da bude opasan i nije dovoljno da povremeno zarazi čovjeka. Za pandemiju mora biti biološki kompatibilan s ljudskim tijelom i epidemiološki dovoljno pokretan [1].

Prva prepreka: virus mora pronaći čovjeka

Prije nego što virus uđe u ljudsku stanicu, mora se dogoditi puno dosadnijih, ali presudnih stvari. Mora izaći iz svoje životinje (a ne vole se naći izvan žive stanice čije resursi su mu presudni za život i razmnožavanje), potom preživjeti u okolišu ili u drugom domaćinu, mora završiti dovoljno blizu čovjeka i to baš u obliku koji je još uvijek živahno zarazan. To je zahtjevna logistika kakvu je malo koji virus sposoban osigurati.

Zoonotski spillover, odnosno prijenos patogena sa životinje na čovjeka, ne počinje u laboratoriju virusa koji smišlja zli plan (mada je i to malo vjerojatna, ali ne i nemoguća opcija u nekim sci-fi i biološko-ratnim scenarijima), nego u kontaktima između vrsta. Šišmiš jede voće (i pritom izbacuje izmet) iznad nastambe za svinje. Divlje ptice slijeću na farme peradi. Ljudi krče šume i ulaze u prostore gdje prije nisu živjeli. Polulegalne ulične tržnice živih životinja, intenzivni uzgoj, globalna trgovina, putovanja i klimatske promjene povećavaju broj susreta koji su nekada bili daleko rjeđi i izrazito manje vjerojatni.

Ali susret i kontakt nisu isto što i zaraza. Ako netko prođe pokraj banke (pa čak i ako uđe u nju), time ju nije automatski i opljačkao. Ako virus dođe u blizinu čovjeka (pa čak i ako je na koži, u nosu, u plućima, u probavnom sustavu), time još nije postao ljudski patogen. U jednome poznatom okviru za razumijevanje zoonotskog spillovera naglašava se da patogen mora proći hijerarhijski niz prepreka, od ekoloških i bihevioralnih do imunoloških i molekularnih, prije nego što uopće izazove infekciju u čovjeku [2]. To je važno naglasiti jer pandemije nisu samo tema za virologe; one su i tema za ekologe, veterinare, epidemiologe, urbaniste, poljoprivredu i, koliko god zvučalo neugodno, tema za politiku.

Druga prepreka: ključ mora odgovarati bravi

Kad virus napokon dođe do čovjeka, počinje najpoznatiji (a za virus životno najvažniji) dio priče: ulazak u stanicu. Naime, virusi nisu živa bića u punom smislu te riječi: oni nemaju vlastiti metabolizam, ne kuhaju sami sebi ručak pomoću ribosoma, mitohondrija i endoplazmatske mreže (jer ih ne posjeduju). Oni su biološki paketići genskih uputa koji se moraju ubaciti u tuđu stanicu kako bi se kopirali: RNK ili DNK u jednostavnoj i otpornoj Temu-vrećici bez suvišnih ukrasa.

No, stanica nije otvorena besplatna garaža u kojoj se uparkira (i još se pritom besplatno priključi na e-punjač) svatko kome to padne na pamet. Na njezinoj površini postoje molekule koje virus mora prepoznati i iskoristiti kao ulaz. Popularna metafora s ključem i bravom ovdje je zapravo vrlo dobra. Virusni protein je ključ, stanični receptor je brava. Ako se ključ loše uklapa, vrata se neće otvoriti ili će se otvoriti samo povremeno, teško i nespretno.

Ptičja gripa je odličan primjer. Virusi gripe koji dobro cirkuliraju među pticama vole drukčije receptore od onih koji su prikladni za učinkovito širenje ljudskim gornjim dišnim putevima. Pojednostavljeno, ptičji virusi gripe češće se vežu na receptore sa sijalinskom kiselinom tipa alfa-2,3, a ljudski virusi gripe na alfa-2,6 receptore, koji su važni u ljudskom respiratornom sustavu [3]. To ne znači da ptičja gripa nikada ne može zaraziti čovjeka. Može, ali samo ponekad i vrlo teško.

No, jedno je uspjeti zaraziti ponekog čovjeka koji je imao blizak kontakt s pticama, a sasvim drugo postati virus koji se lako i brzo širi kihanjem, kašljanjem, govorom i disanjem – u tramvaju, učionici, uredu, na koncertu... Na tom koraku se mnogi virusi zaustave: imaju ključ, ali nije pravi. Ili otvaraju vrata, ali u krivom dijelu kuće.

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Treća prepreka: virus mora završiti na pravom mjestu

Čak i kad virus može ući u neku ljudsku stanicu, ni to još nije dovoljno. Važno je u koju stanicu ulazi, gdje se ta stanica nalazi i može li se odande virus dalje širiti.

Zamislimo virus koji se uspješno umnožava duboko u plućima, ali ga se pritom jako malo nalazi u nosu i ždrijelu. Takav virus može biti vrlo opasan za zaraženog čovjeka, ali je epidemiološki nespretan i nesposoban. Jer ako netko teško oboli, pa završi u krevetu ili bolnici s opsežnom upalom pluća, ali se virus pritom ne izlučuje kroz običan razgovor i disanje, lanac prijenosa se brzo prekida. Suprotno tome, virus koji se obilato umnaža u gornjim dišnim putevima, još i prije nego što čovjek uopće shvati da je bolestan, ima puno bolji „prijevoz“ kroz populaciju. Ne mora biti najdramatičniji; dovoljno je da je uporan, diskretan i dobro raspoređen.

To je jedna od nezgodnih lekcija respiratornih virusa. Najstrašniji virus nije nužno onaj koji najbrže onesposobi domaćina. Za pandemijsko širenje često je korisnije biti dovoljno blag da se ljudi kreću, rade, putuju, idu na svadbe, konferencije, utakmice i rođendane. Virus koji domaćina odmah baci na pod možda je medicinski strašan za pojedinca koji je obolio, ali za za sam virus je to ponekad lošija opcija od one u kojoj domaćinu samo malo curi nos dok ovaj uporno odlazi među ljude.

Biologija je prilično racionalna stvar: virusu nije cilj izazvati atraktivan dojam na infektologa i urednike tabloida, nego što tiše napraviti što više svojih kopija i proširiti ih što dalje.

Četvrta prepreka: kućni alarmni sustav

Kad virus uđe u stanicu, ne ulazi u praznu kuću. Ljudski organizam nije pasivni najmodavac koji samo preda ključeve i kaže: „Izvolite, osjećajte se kao u svojem domu.“ U nama već postoje višestruki slojevi obrane: od sluznice i lokalnih zaštitnih molekula do urođene imunosti koja vrlo brzo prepoznaje da se događa nešto sumnjivo.

Interferoni su jedan od najvažnijih ranih alarma. Oni upozoravaju susjedne stanice da pojačaju obranu i otežaju virusu kopiranje. Tu su i makrofagi, dendritičke stanice, prirodnoubilačke stanice i čitav niz molekularnih sigurnosnih službi. Ako se virus u svom izvornom domaćinu odlično zna skrivati od tamošnjeg imunološkog sustava, to ne znači da isto zna raditi u čovjeku.

Prevariti šišmiša nije isto što i prevariti čovjeka. Za virus je to kao da je naučio obijati brave u jednoj zgradi, a onda se našao u drugoj, s drukčijim vratima i bravama, drukčijim rasporedom nadzornih kamera i brkatim mrzovoljnim portirom koji ne pušta nikoga bez iskaznice.

Zato mnogi spillover događaji ostanu nevidljivi. Virus možda uđe u čovjeka, imunološki sustav ga brzo sredi, osoba nema simptome ili ima kratku, blagu infekciju, a lanac završava prije nego što je itko stigao napisati epidemiološko priopćenje za tisak.

Peta prepreka: virus mora znati koristiti ljudsku tvornicu

Već smo naglasili: virusi se ne umnožavaju sami. Oni moraju iskoristiti stanične strojeve domaćina. To znači da nakon ulaska moraju prevesti svoje genetske upute: kopirati svoj genom i „podvaliti“ ga staničnoj industriji kako bi stanica počela proizvoditi virusne proteine, sastavljati nove virusne čestice koje potom trebaju izaći iz stanice tako da ostanu zarazne.

Svaki od tih koraka može zapeti.

Laički rečeno, virus neće učiniti baš ništa ako samo uspije provaliti u tvornicu. Mora znati čitati nacrte na jeziku te tvornice, koristiti njezine strojeve, pronaći skladište, angažirati proizvodnu liniju i iznijeti gotov proizvod kroz utovarnu rampu. Ako bilo koji dio tog procesa ne radi, infekcija se ne širi dobro.

Zato tvrdnja „virus je prešao na čovjeka“ nije isto što i „virus se prilagodio čovjeku“. To je razlika između turista koji se zatekao u tuđem gradu i doseljenika koji je pronašao stan, posao, kvartovski dućan i omiljeni kafić. Mnogi životinjski virusi mogu nakratko posjetiti čovjeka. Malo njih se u čovjeku zna trajno snaći.

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Šesta prepreka: jedan bolesnik nije pandemija

Za čovjeka koji se zarazio opasnim životinjskim virusom to je, naravno, velika stvar. Za epidemiologiju je to tek početak dugačke liste pitanja, od kojih je najvažnije: koliko ljudi taj zaraženi čovjek može zaraziti?

Tu dolazimo do poznatog R0, osnovnog reprodukcijskog broja. Ne treba ga mistificirati jer ga je jednostavno objasniti. Ako jedan zaraženi u prosjeku zarazi manje od jedne osobe, lanac se s vremenom gasi. Ako zarazi više od jedne osobe, infekcija se može širiti. Ako ih zarazi znatno više, imamo požar koji ne gasimo ni čašom vode ni protupožarnim aparatom. A ponekad ni kanaderima.

Mnogi životinjski virusi mogu izazvati ozbiljne pojedinačne infekcije, ali su loši u prijenosu među ljudima. Nipah virus je dobar primjer neugodne kombinacije: može izazvati tešku bolest i smrtnost može biti visoka, ali se prijenos među ljudima uglavnom događa u posebnim okolnostima, često uz blizak kontakt, pa lanci prijenosa obično ne postaju globalna autocesta. Dugogodišnja istraživanja u Bangladešu pokazala su da se prijenos s čovjeka na čovjeka događa, ali da je među kontaktima slučajeva ostao razmjerno rijedak [4].

To ne znači da je Nipah bezazlen. Upravo suprotno. To znači da opasnost virusa ne ovisi samo o tome koliko je težak za pojedinca, nego i o tome koliko je dobar putnik. U svakodnevnom jeziku: jedan virus može biti vrlo opasan pas čuvar, ali vezan u dvorištu. Drugi može biti mali, dosadni terijer koji stalno bježi kroz ogradu i grize cijeli kvart.

Evolucija baca kockice, ali ne igra šah

Kad god govorimo o virusima, brzo se pojave mutacije. Kad smo kod mutacija, valja izbjeći dvije zamke. Prva je zamišljati viruse kao pametne neprijatelje koji „smisle“ kako će nas prevariti. Druga je misliti da su mutacije rijetke iznimke. Na oboje je odgovor negativan: virusi nisu pametni, niti su mutacije rijetka stvar. Kod mnogih RNA virusa mutacije su dio svakodnevnog kopiranja. Virusna populacija stalno proizvodi varijante, od kojih je većina nevažna, štetna ili kratkotrajna, a poneka slučajno korisna.

Evolucija ne igra mudar, promišljeni šah i ne planira tri poteza unaprijed. Ona baca kockice velikom brzinom, a okoliš odlučuje koje kombinacije ostaju na stolu. Ako neka mutacija poboljša vezanje za ljudski receptor, ali istodobno oslabi stabilnost virusa, možda neće pomoći. Ako poveća umnožavanje u ljudskim stanicama, ali smanji izlučivanje iz dišnih puteva, epidemiološki dobitak može biti mali. Ako virus postane smrtonosniji, ali se zbog toga domaćin izolira prije nego što zarazi druge, ni to nije nužno pandemijski uspjeh.

Ponekad se virusu posreći velika kombinacija. Kod influence, primjerice, nije važna samo postupna mutacija, nego i miješanje genetskih segmenata kada se dvije različite influence nađu u istom domaćinu. Svinje se često spominju kao moguće „miješalice“ jer mogu biti domaćini virusima različitog podrijetla. Kod koronavirusa važnu ulogu može imati rekombinacija, odnosno preslagivanje dijelova genoma.

Ali ni mutacija, ni reassortment, ni rekombinacija nisu čarobni štapić. Većina kombinacija neće napraviti ništa korisno. Priroda puno eksperimentira, ali većinu pokusa baca u smeće. A uspješnost temelji na zakonu velikih brojeva: puno se toga nasumično pokušava, puno se baca, ali od te velike količine ipak nešto ostane.

Zašto baš šišmiši stalno ulaze u priču?

Šišmiši nisu krivci iz stripovske galerije zlikovaca. Oni su iznimno zanimljive životinje s posebnim imunološkim i ekološkim osobinama, velikim brojem vrsta i načinom života koji pogoduje održavanju raznih virusa. Žive u kolonijama, kreću se, lete, dugo žive za svoju veličinu i zauzimaju brojne ekološki raznovrsne prostore. Sve to povećava vjerojatnost da u njima cirkuliraju virusi zanimljivi i nama (barem kada ih promatramo sebičnim ljudskim očima).

No, važno je reći i ono što se u popularnim pričama često izgubi: šišmiši ne „šalju“ viruse ljudima. Rizik se pojavljuje onda kada se mijenjaju uvjeti i kvaliteta kontakata između životinja, ljudi i okoliša. Ako uništavamo prirodna staništa, a farme i naselja guramo bliže divljim životinjama i povećavamo broj domaćih životinja, pa onda sve to povežemo globalnim prometom, ne treba nam zli šišmiš s podmuklim planom; dovoljni smo i mi sâmi sebi, opremljeni dobrim bagerima, lošim urbanističkim planiranjem i globalnim aviotransportom.

Isto vrijedi za ptice, svinje, deve i druge životinje. One nisu „krivci“, nego prirodni dijelovi ekološkog umreženja u kojem ljudi sve češće režu, preusmjeravaju i improvizirano prespajaju žice. Kad nakon toga nešto zaiskri i plane požar, nije pošteno glumiti da je problem nastao sam od sebe.

Što nas je naučio SARS-CoV-2?

Prije COVID-19, za većinu javnosti zoonoze su bile nešto egzotično: Ebola je negdje tamo daleko, ptičja gripa je samo na televiziji, svinjska gripa je poluzaboravljen ostatak iz davne sezone, a bjesnoća samo opomena da se ne diraju lisice koje se čudno ponašaju.

A onda je jedan virus pokazao što se događa kada kandidat uspije proći sve korake audicije za provalnika: SARS-CoV-2 je cijeloj ljudskoj civilizaciji promijenio način na koji gledamo i shvaćamo zoonotske viruse.

SARS-CoV-2 bio je dovoljno dobar u vezanju na ljudske stanice, dovoljno sposoban za umnožavanje u respiratornom sustavu, dovoljno prenosiv prije i oko početka simptoma te dovoljno povezan s globalnim kretanjem ljudi da lokalni problem vrlo brzo postane planetarni. U tome nema nikakve mistike: to je samo tragično dobro posložen sklop bioloških i društvenih uvjeta.

COVID-19 zato nije dokaz da svaki životinjski virus može postati pandemija. Upravo obrnuto: on pokazuje koliko se mnogo uvjeta mora složiti da bi se to dogodilo. Problem je što planet s osam milijardi ljudi, golemom proizvodnjom životinja, uništavanjem staništa i stalnim prometom povećava broj bacanja kockica. Ako jednom na dan bacite kocku, šestica je rijedak događaj: vidjet ćete ju otprilike jednom tjedno. Ali ako kocku bacite svake sekunde tijekom 24 sata, šestica prestaje biti čudo: pojavit će se preko 10.000 puta u tjednu.

Kako se braniti bez paničarenja?

Dobra vijest je da razumijevanje tih prepreka nije samo akademska zabava niti hobistička zanimacija piscima popularno-znanstvenih tekstova za vaš omiljeni web-portal. Razumijevanje je ključ za učinkovito djelovanje: ako znamo gdje virus mora proći, možemo bolje nadzirati opasna mjesta. Nadzor divljih životinja, praćenje infekcija u domaćim životinjama, sekvenciranje novih virusa, kontrola farmi, sigurnije tržnice, brza dijagnostika, dobra komunikacija s javnošću i međunarodna razmjena podataka nisu luksuz. To su protupožarni aparati prije požara.

Tu se uklapa koncept One Health, odnosno „jedno zdravlje“, koji polazi od jednostavne, ali često zaboravljene činjenice: zdravlje ljudi, životinja i okoliša nije odvojeno u tri različite ladice. Svjetska zdravstvena organizacija u svojim novijim objašnjenjima One Health pristupa naglašava upravo povezanost ljudskog zdravlja, životinjskog zdravlja, okoliša, načina korištenja zemljišta, trgovine živim životinjama i rizika od prelaska infekcija na ljude [5].

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To ne znači da treba paničariti svaki put kada se u naslovu pojavi riječ „šišmiš“. Panika je loša za epidemiologiju i još gora za intenzivno liječenje životno ugroženih. Ali ni ruganje riziku i ignoriranje potencijalne opasnosti nije ništa pametnije. Najbolji stav je dosadna sredina između potcjenjivanja i panike: treba ozbiljno nadzirati, dobro objašnjavati, ulagati u javno zdravstvo i ne čekati da se problem pojavi u našem susjedstvu pa se onda iznenaditi što virusi ne poštuju granice, pasoše i lokalne izbore.

Pandemija je rijetkost, a ne svakodnevica

Većina životinjskih virusa nikada neće postati ljudska pandemija. Ne zato što su virusi dobri i pristojni, nego zato što su prepreke goleme. Moraju susresti čovjeka, pogoditi receptor, preživjeti imunološki alarm, naučiti koristiti ljudske stanice, završiti u pravom tkivu, izlaziti u pravom trenutku i prenositi se dovoljno dobro da svaki slučaj stvara nove slučajeve. To je biomolekularni maratonski petoboj, a ne jednokratna sprinterska utrka, pa tko pobijedi.

Ne postaje svaki virus iz šišmiša novi COVID zato što većina nema prave ključeve, ne zna raspored kuće, ne razumije alarmni sustav i ne uspije pronaći autobusnu liniju do sljedećeg putnika. No, ponekad se pojavi kandidat koji zna dovoljno. Ne mora biti savršen. Mora samo biti dovoljno dobar.

A priroda, kao što smo to svi naučili, nikada ne zatvara casting za dobre provalnike.

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[1] Pooja Toshniwal Paharia, „Why Most Animal Viruses Never Become Human Pandemics“, News-Medical, 2026.

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