Živi neuroni na silicijskom čipu uspješno upravljaju simulacijom videoigre Doom

Australska tvrtka Cortical Labs predstavila je značajan iskorak u području bioračunalstva svojim neobičnim pothvatom. Demonstrirali su, naime, sposobnost oko 200.000 živih ljudskih neurona, smještenih na mikročipu unutar posebnog "biološkog računala" CL1, da sudjeluju u igranju legendarne videoigre Doom.

Ovaj je pothvat uslijedio nakon ranijeg uspjeha iz 2022. godine, kada je ista skupina znanstvenika razvila sustav DishBrain. Tada su njihovi laboratorijski uzgojeni neuroni naučili igrati jednostavnu igru Pong, što je protumačeno kao dokaz da stanice mogu pokazati učenje usmjereno prema cilju kada su povezane sa simuliranim okruženjem. Dok je Pong zahtijevao tek osnovnu koordinaciju pokreta gore-dolje, Doom predstavlja znatno veći izazov zbog trodimenzionalnog prostora i potrebe za istraživanjem okoline.

Zahtjevnije od Ponga

Prijelaz s jednostavne mehanike Ponga na kaotično okruženje Dooma zahtijevao je razvoj sofisticiranijeg sučelja između digitalnog svijeta i biološkog "jezika elektriciteta". Znanstvenici iz Cortical Labsa pojašnjavaju da je u Pongu postojao izravan odnos između ulazne i izlazne informacije, dok Doom zahtijeva procesuiranje kompleksnijih informacija.

Stanice, uzgojene na mikroelektrodama, nalaze se na silicijskom čipu unutar hranjive kupke koja ih održava na životu, dok elektrode istovremeno stimuliraju kulturu i bilježe njezine povratne informacije. Kada se neki objekt pojavi ekranu, to generira signal, koji potom, pretvoren u električne impulse, stimulira senzorne dijelove neuronske kulture. Stanice na to odgovaraju vlastitim električnim izbojima, koje sustav interpretira kao specifične akcije u igri, odnosno motoričke nazredbe za akcije poput kretanja, okretanja ili pucanja iz oružja.

Istraživanje je provedeno uz pomoć Cortical Labs API-ja i suradnje s neovisnim istraživačem Seanom Coleom, koji je uspio mapirati videostream igre u obrasce električne stimulacije u manje od tjedan dana. Iako neuroni trenutačno igraju na početničkoj razini i često stradavaju u igri, oni pokazuju jasne znakove (osnaženog) učenja, poput traženja neprijatelja i rotiranja glavnog lika. Ključni napredak leži u rješavanju problema sučelja, čime je omogućena interakcija u stvarnom vremenu između biološkog tkiva i složenog softvera, što otvara vrata daljnjem usavršavanju povratnih informacija i procesa učenja.

Novi koncept računalstva

Unatoč fascinantnim rezultatima, istraživači naglašavaju kako stanice ne posjeduju svijest o igranju niti razumiju koncept borbe protiv demona. Trenutačna izvedba sustava nalikuje potpunom početniku koji se prvi put susreće s računalom, no sposobnost neurona da lociraju neprijatelje i reagiraju na njih predstavlja golem znanstveni interes. Cilj im, kažu, nije stvaranje digitalnih igrača, već dublje razumijevanje načina na koji neuroni uče i prilagođavaju se vanjskim podražajima.

Pritom su pozvali širu istraživačku zajednicu i programere da se pridruže platformi Cortical Cloud kako bi istražili mogućnosti bioračunalstva. Cilj je dodatno poboljšati kodiranje informacija i sustave nagrađivanja kako bi neuroni ne samo igrali, već i napredovali u savladavanju sve težih zadataka. Dugoročni ciljevi ovog projekta usmjereni su prema primjeni u farmaceutskim istraživanjima i razvoju novih koncepata računalstva. Mogućnost promatranja reakcija živih stanica na složene podražaje u kontroliranom digitalnom okruženju mogla bi, primjerice, otvoriti vrata novim metodama testiranja lijekova bez upotrebe životinja.