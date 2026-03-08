Živi neuroni na silicijskom čipu uspješno upravljaju simulacijom videoigre Doom

Koristeći poseban sustav čipova i sučelja, bioznanstvenici su omogućili živim ljudskim neuronima interakciju s kompleksnim 3D okruženjem legendarne videoigre

Sandro Vrbanus nedjelja, 8. ožujka 2026. u 22:13

Australska tvrtka Cortical Labs predstavila je značajan iskorak u području bioračunalstva svojim neobičnim pothvatom. Demonstrirali su, naime, sposobnost oko 200.000 živih ljudskih neurona, smještenih na mikročipu unutar posebnog "biološkog računala" CL1, da sudjeluju u igranju legendarne videoigre Doom.

Ovaj je pothvat uslijedio nakon ranijeg uspjeha iz 2022. godine, kada je ista skupina znanstvenika razvila sustav DishBrain. Tada su njihovi laboratorijski uzgojeni neuroni naučili igrati jednostavnu igru Pong, što je protumačeno kao dokaz da stanice mogu pokazati učenje usmjereno prema cilju kada su povezane sa simuliranim okruženjem. Dok je Pong zahtijevao tek osnovnu koordinaciju pokreta gore-dolje, Doom predstavlja znatno veći izazov zbog trodimenzionalnog prostora i potrebe za istraživanjem okoline.

Zahtjevnije od Ponga

Prijelaz s jednostavne mehanike Ponga na kaotično okruženje Dooma zahtijevao je razvoj sofisticiranijeg sučelja između digitalnog svijeta i biološkog "jezika elektriciteta". Znanstvenici iz Cortical Labsa pojašnjavaju da je u Pongu postojao izravan odnos između ulazne i izlazne informacije, dok Doom zahtijeva procesuiranje kompleksnijih informacija.

Stanice, uzgojene na mikroelektrodama, nalaze se na silicijskom čipu unutar hranjive kupke koja ih održava na životu, dok elektrode istovremeno stimuliraju kulturu i bilježe njezine povratne informacije. Kada se neki objekt pojavi ekranu, to generira signal, koji potom, pretvoren u električne impulse, stimulira senzorne dijelove neuronske kulture. Stanice na to odgovaraju vlastitim električnim izbojima, koje sustav interpretira kao specifične akcije u igri, odnosno motoričke nazredbe za akcije poput kretanja, okretanja ili pucanja iz oružja.

Istraživanje je provedeno uz pomoć Cortical Labs API-ja i suradnje s neovisnim istraživačem Seanom Coleom, koji je uspio mapirati videostream igre u obrasce električne stimulacije u manje od tjedan dana. Iako neuroni trenutačno igraju na početničkoj razini i često stradavaju u igri, oni pokazuju jasne znakove (osnaženog) učenja, poput traženja neprijatelja i rotiranja glavnog lika. Ključni napredak leži u rješavanju problema sučelja, čime je omogućena interakcija u stvarnom vremenu između biološkog tkiva i složenog softvera, što otvara vrata daljnjem usavršavanju povratnih informacija i procesa učenja.

Novi koncept računalstva

Unatoč fascinantnim rezultatima, istraživači naglašavaju kako stanice ne posjeduju svijest o igranju niti razumiju koncept borbe protiv demona. Trenutačna izvedba sustava nalikuje potpunom početniku koji se prvi put susreće s računalom, no sposobnost neurona da lociraju neprijatelje i reagiraju na njih predstavlja golem znanstveni interes. Cilj im, kažu, nije stvaranje digitalnih igrača, već dublje razumijevanje načina na koji neuroni uče i prilagođavaju se vanjskim podražajima.

Pritom su pozvali širu istraživačku zajednicu i programere da se pridruže platformi Cortical Cloud kako bi istražili mogućnosti bioračunalstva. Cilj je dodatno poboljšati kodiranje informacija i sustave nagrađivanja kako bi neuroni ne samo igrali, već i napredovali u savladavanju sve težih zadataka. Dugoročni ciljevi ovog projekta usmjereni su prema primjeni u farmaceutskim istraživanjima i razvoju novih koncepata računalstva. Mogućnost promatranja reakcija živih stanica na složene podražaje u kontroliranom digitalnom okruženju mogla bi, primjerice, otvoriti vrata novim metodama testiranja lijekova bez upotrebe životinja.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi