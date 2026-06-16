Znanstvenici buše španjolski krater meteorita kako bi razumjeli geologiju Marsa

U španjolskoj pokrajini Almeríji započelo je ambiciozno znanstveno bušenje do 500 metara dubine u jedinom priznatom meteorskom krateru te zemlje, s ciljem razumijevanja Marsa i Mjeseca

Sandro Vrbanus utorak, 16. lipnja 2026. u 17:38
📷 Google Maps
Google Maps

Znanstveni tim Sveučilišta u Almeríji započeo je ambicioznu operaciju dubinskog bušenja u toj pokrajini na jugu Španjolske, gdje se fokusiraju na jedini međunarodno priznati meteorski krater u Španjolskoj i na Pirenejskom poluotoku općenito. Istraživači planiraju izvući cilindrične uzorke stijena s dubine do 500 metara kako bi detaljno analizirali geološke posljedice drevnog svemirskog udara. Ovaj lokalitet predstavlja tek 5. priznati krater u zapadnoj Europi te 196. u cijelom svijetu, što mu daje iznimno visoko značenje u globalnoj znanstvenoj zajednici.

Potraga za kvarcom

Glavni cilj ovog projekta jest prikupljanje podataka koji bi znanstvenicima mogli pomoći u boljem razumijevanju geoloških uvjeta i evolucije Marsa i Mjeseca. Smatra se da je krater nastao prije otprilike osam milijuna godina kada je masivni meteorit udario u Zemlju i ostavio iza sebe golemi krater. Proučavanjem načina na koji je ovaj udar trajno transformirao lokalne stijene te kako se krater postupno punio kroz geološka razdoblja, stručnjaci nastoje povući izravne paralele sa sličnim svemirskim procesima koji oblikuju površine ostalih nebeskih tijela u našem sunčevom sustavu.

Poseban naglasak u ovoj istrazi stavljen je na pronalaženje takozvanog "šokiranog kvarca". Lokalni geolozi objašnjavaju da prilikom udara kozmičkog tijela dolazi do ekstremnih temperatura koje dosežu od 2.000 pa sve do 7.000 ili 8.000 Celzijevih stupnjeva. U tom kritičnom trenutku kristalni kvarc u potpunosti gubi svoju pravilnu strukturu, postaje amorfna tvar te formira seriju vrlo ravnih i specifičnih mikroskopskih površina.

📷 Sánchez-Garrido et al
Sánchez-Garrido et al

Znanstvenici ističu da u prirodi postoje samo dva moguća uzroka koji mogu stvoriti ovakvu deformaciju minerala: udar meteorita ili eksplozija atomske bombe. S obzirom na to da na ovom području u povijesti nema tragova nuklearnih aktivnosti, pronalazak šokiranog kvarca služi kao nepobitan znanstveni dokaz da je anomalija u Almeríji rezultat snažnog kozmičkog sretanja s površinom Zemlje.

Razumijevanje planetarne evolucije

Očekuje se da će projekt pružiti dublji uvid u jedan od najmoćnijih prirodnih događaja koji su ikada oblikovali lokalni krajolik na jugu Španjolske. Izvlačenjem dubokih jezgri znanstvenici zapravo čitaju povijest zapisanu u slojevima stijena, prateći varijacije materijala koje su nastale pod utjecajem izvanzemaljskih sila. Analiza uništenja i transformacije stijena pružit će model za interpretaciju podataka koje prikupljaju orbitalne letjelice i roveri na drugim planetima.

Istraživanja ovakvih kratera na Zemlji ključna su za modernu astronomiju i planetarnu geologiju, s obzirom na to da su zemaljski uvjeti pristupačniji za izravno bušenje i laboratorijske analize visoke preciznosti. Rezultati dobiveni iz 500 metara dubokog španjolskog podzemlja poslužit će kao geološka matrica za dešifriranje skrivenih tajni svemirskih prostranstava i rekonstrukciju povijesti planetarnih udara u našem susjedstvu.

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