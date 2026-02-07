Zoofarmakognozija: životinje u vlastitoj prirodnoj ljekarni

Od lišća i opušaka do propolisa i alkohola: kako životinje u divljini pronalaze lijekove, saniraju rane i tjeraju parazite i od kakve je to koristi nama koji smo zdravlje outsourceali znanosti i tehnologiji

Kad se životinji u divljini dogodi zdravstveni problem – parazit, infekcija, rana, trovanje – tamo nema liječničkog recepta ni dežurne apoteke u kojoj ljekarnica uz šarmantan osmijeh pita: „Imate dopunsko?“. Pa ipak, životinje ne kapituliraju masovno i nezaštićeno pred mikrobima, nametnicima, ozljedama i toksinima.

U posljednjih nekoliko desetljeća znanost je sve ozbiljnije počela slagati mozaik ponašanja koja izgledaju kao samoliječenje: ciljano biranje tvari iz okoliša (biljaka, smola, tla, čak i insekata) i njihovo uzimanje ili nanošenje u situacijama kada to ima smisla.

Taj se fenomen zove zoofarmakognozija – naziv koji opisuje jednostavnu i intuitivnu premisu da je priroda bogat kemijski arsenal, a mnoge životinjske vrste „znaju“ gdje pronaći „ormarić s lijekovima“.

Prirodni „biohacking“: tko nema recept, ima okoliš

Ako biohacking definiramo kao pokušaj da se fiziologija modificira pametnim korištenjem dostupnih alata, onda je prirodni okoliš svojevrstan biohackerski laboratorij u divljini koji radi 24/7, bez žigova etičkog povjerenstva i bez ovjeravanja doznaka u zdravstvenom osiguranju. Životinje ne čekaju dijagnozu, nego koriste ono što im je pri ruci (nozi, šapi ili kljunu): gorke biljke, tanine, alkaloide, smole, glinu, nikotin, pa čak i kemijske farmako-koktele koje same sintetiziraju i miješaju.

Ipak, ne može se svako ponašanje životinja usmjereno na očuvanje životnog integriteta samo po sebi smatrati biohackingom, a kamoli zoofarmakognozijom, kao što se nekada može pročitati u popularnim tekstovima o prirodnom liječenju u kojima se nerijetko izjednačavaju tri posve različite životinjske aktivnosti:

1. slučajna konzumacija nečega što potom „ispadne korisno“

2. naučeno ponašanje (individualno ili kulturno – socijalnim učenjem)

3. evolucijski kodirano ponašanje koje se pojavljuje jer je dugoročno donosilo korist.

Kriteriji zoofarmakognozije Kad se neko ponašanje želi proglasiti „samoliječenjem“, a ne tek slučajnim grickanjem trave, moraju se zadovoljiti četiri stroga kriterija (prema M. Huffmanu): Biljka ili tvar ne smije biti redoviti dio prehrane (pojavljuje se samo „kad zagusti“). Tvar mora imati mjerljiv farmakološki učinak – npr. ubija ili blokira parazite u laboratorijskim (in vitro) uvjetima. Ponašanje se mora podudarati s pojavom simptoma (životinja to radi kad je bolesna). Nakon primjene lijeka zdravstveno stanje se mora mjerljivo popraviti.

Znanstveno najteže je dokazati da naizgled namjerno životinjsko biohackersko ponašanje nije samo anegdota, nego da je ciljano povezano s bolešću, ozljedom ili parazitozom i da mjerljivo poboljšava ishod takvih stanja.

Evolucijski algoritmi: „znanje“ bez kliničkih ispitivanja

Svi volimo lijepe priče i bajke, a napose basne u kojima smo životinje skloni pripisivati im ljudska svojstva, antropomorfizirati ih. Otuda i izraz na koji se često nailazi kada se povede riječ o prirodnom, civilizacijski netaknutom lifestyleu: „Životinje znaju što im treba“. U stvarnosti, to se „znanje“ najčešće svodi na okrutno učinkovitu statistiku prirodne selekcije: nekad je ishod zaista povoljan, ali ako se statistika izlječenja i preživljavanja ne razlikuje značajno od brojki koje opažamo kod životinja koje ne uzimaju „prirodne lijekove“, tu nema mjesta pričama o samoizlječenju.

Ipak, ako neka životinjska populacija kroz generacije statistički značajno češće preživljava kada u određenim situacijama posegne za gorkim listom, smolom ili glinom, takvo ponašanje se može evolucijski stabilizirati – bilo genetski, bilo kulturno (socijalno), bilo kombinacijom tih dvaju faktora. I tu može započeti prava priča o biohackingu.

Kod primata je socijalno učenje već odavno opažena i dokazana pojava: ako mladi čimpanza vidi odraslog kako u specifičnim zdravstvenim okolnostima koristi specifičnu stvar, visoke su šanse da će to ponoviti – i da će se takvo ponašanje održati u zajednici kao „lokalna medicinska tradicija“. Još ako to doprinosi osobnoj ugodi ili poboljšanju zdravlja... eto evolucijskog koraka koji vodi prema zoofarmakognoziji!

Snježna guska se "čisti" od parazita Doc/AI

I ovdje nije riječ samo o ekskluzivnom „klubu pametnih“, o primatima s razvijenijom sivom korom velikog mozga: samoliječenje se vidi i kod vrsta koje ni izdaleka nisu „pametni sisavci“. Kanadske snježne guske (Anser caerulescens) gutaju ljekovite listove kako bi iz crijeva izbacile trakavice, a kalifornijski šumski štakori (Neotoma fuscipes) oblažu gnijezda aromatičnim biljem kako bi u svojoj „kući“ smanjio broj parazita. Drugim riječima: algoritmi ljekovitog preživljavanja sasvim solidno funkcioniraju i bez velikog mozga.

Orangutan Rakus: primjer namjernog tretiranja rane

Ipak, među svim recentnim primjerima posebice se ističe orangutan po imenu Rakus, opisan u znanstvenom članku u časopisu Nature 2024., kao trenutno najjači dokaz za „namjerno liječenje“ u strogom smislu tog izraza. Ne zato što je atraktivan kao novinski naslov, nego zato što u njegovom ponašanju postoji niz elemenata koji se rijetko poslože u suvislu priču s logičnim i jasnim slijedom zbivanja, uzroka i posljedica.

Rakus je opažen s ranom na licu, nakon čega je ubrao listove jedne ljekovite lijane (koju orangutani inače ne koriste u prehrani), žvakao ih dok mu se u ustima nije stvorila biljna kaša, i onda je tu masu primijenio izravno na ranu, uz ponavljano i očito pažljivo utrljavanje. Dio prožvakanog biljnog materijala je i progutao, što cijeloj priči daje dodatni sloj: moguć je istodobni „lokalni“ i „sistemski“ pokušaj postizanja ljekovitog učinka. Osam dana nakon ozljede, rana je posve zarasla bez znakova upale ili bakterijskog zagađenja.

Rakus: sam-svoj-liječnik iz džungle Nature

Zašto je ovaj slučaj toliko zanimljiv i važan? Prvo, postoji namjerna priprema aktivne tvari. Nije riječ o tome da je list slučajno došao na ozljedu ili da je životinja u ranu utrljala bilo kakvo zelenilo. Žvakanje ovdje djeluje kao primitivna, ali učinkovita ekstrakcija – mehaničko usitnjavanje biljnog tkiva i otpuštanje aktivnih spojeva. Nadalje, postoji precizan cilj: biljna masa ide izravno i samo na ranu, a ne nanosi se „svugdje okolo“. Osim toga, postoji kontinuitet i repetitivnost: ponašanje nije jedna gesta, nego dosljedno ponavljani postupak. I naposljetku, biljna vrsta nije odabrana nasumično. U lokalnoj ljudskoj tradiciji ista biljka se koristi kao lijek, a u literaturi se spominju njezina protuupalna i antimikrobna svojstva. To naravno nije dokaz samo po sebi, ali ima vrlo snažan kontekst.

Ovo je jedan od najuvjerljivijih primjera gdje životinja ne radi samo „farmakološki izbor“, nego i aktivno provodi nešto što podsjeća na namjerno tretiranje rane ljekovitom tvari koju je sama pripremila. To je razlika između „jeo sam nešto gorko“ i „napravio sam oblog za ranu“.

Čimpanze, gorki listovi, kukci i ptičji opušci

Jedan od najpoznatijih primjera iz primatologije su čimpanze i njihovo korištenje biljke Vernonia amygdalina („gorki list“), koju se povezuje s bioaktivnim spojevima s antiparazitnim učinkom. Opažene su i čimpanze u Gabonu koje hvataju insekte, zgnječe ih i trljaju u blizini rana – na vlastitom tijelu, a povremeno i na ranama drugih jedinki.

Ne moramo odlaziti u džunglu kako bismo se uvjerili u zoofarmakognozičke aktivnosti životinja. Gradske ptice koje donose odbačene cigaretne opuške u gnijezda izgledaju kao svojevrstan urbani postapokaliptični film noir: čovjek baca karcinogeno smeće, ptica ga reciklira, a paraziti - pate. U istraživanjima ovakvog ponašanja se sugerira da ostaci opušaka mogu smanjiti broj vanjskih parazita u ptičjim gnijezdima, vjerojatno zbog prisustva nikotina, smola i drugih spojeva.

Naravno, postoji i mračna strana: isti „pušački otpad“ u sebi nosi i toksikološki teret po same ptice, pa „antiparazitni lijek“ može imati cijenu koja se plaća neželjenim toksičnim nuspojavama. Uostalom - kao i u „pravoj“, humanoj farmakologiji, zar ne?

Priča o gradskim pticama i unošenju kemije u gnijezdo dobila je i novija eksperimentalna potvrđivanja na sjenicama: dodavanje aromatičnih biljaka u gnijezda povezano je s manjim brojem parazita. Sličan trik, samo bez perja, radi i već spomenuti kalifornijski tamnonogi šumski štakor (Neotoma fuscipes), koji svoje gnijezdo oblaže aromatičnim biljem kao prirodnim „fumigatorom“, pa se paraziti u takvom interijeru ne osjećaju dobrodošli.

Aromaterapija protiv nametnika u štakorskom gnijezdu Doc/AI

Smole, propolis i antiparazitni kokteli

U crnogoričnim šumama drveni mravi skupljaju smolu sa stabala, a onda je dodatno „tretiraju“ vlastitom mravljom kiselinom. Rezultat tog „kemijanja“ je jače antimikrobno djelovanje nego što bi ga smola imala sama po sebi. Osim što je primjer postupaka „prirodne farmakotehnologije“ ovo je i odličan primjer kako zoofarmakognozija nije nužno individualni „self-care“ životinjskih jedinki, nego može biti korištena kao zdravstvena infrastruktura cijele zajednice ili kolonije.

Još jedan od takvih primjera su i pčele koje skupljaju smole s pupova i kore pa ih ugrađuju u košnicu kao propolis, pri čemu zapravo rade ono što bismo u ljudskom svijetu zvali preventivnom higijenom prostora. Taj propolisni premaz često se navodi kao dio socijalne imunosti – obrane na razini zajednice, a ne pojedinca. Paralela s javnim zdravstvom nameće se sama: bolji „higijenski dizajn“ prostora i prevencija koja smanjuje potrebu da se svaka jedinka kasnije bori sama do zadnje kapi krvi (ustvari – do posljednje kapi hemolimfe, jer kukci nemaju krv poput ljudi).

Takva socijalna imunost kod kukaca i pčela fascinantna je baš zato što podsjeća na ljudske sustave (ili obratno): preventivne mjere, higijena prostora, smanjenje transmisije bolesti, obrana infrastrukture.

Mravlja kiselina + smola sa stabala = prirodna farmakotehnologija na djelu Doc/AI

Klasičan primjer su vinske mušice (Drosophila melanogaster). Kad „osjete“ prisutnost parazitskih osa koje polažu jaja u njihove ličinke, ženke drozofile imaju tendenciju polagati svoja jaja u fermentiranu hranu (u kojoj se se šećeri počeli pretvarati u alkohole), što ne čine zbog hedonizma ili dobrog raspoloženja, nego im fermentacija služi kao svojevrsno kemijsko oružje: u alkoholiziranom okolišu ose-paraziti teže preživljavaju, a potomstvo vinskih mušica ima veće šanse. Uostalom, ne zovemo ih uzalud - vinske.

To je sjajan podsjetnik da je „algoritam preživljavanja“ duboko upisan u evolucijski kod, davno prije pojave velikih sisavaca i neusporedivo prije ikakvog „svjesnog“ razumijevanja liječenja.

Životinja „Metoda“ Svrha / hipoteza Čimpanze Konzumacija gorke srži biljke Vernonia amygdalina Kontrola crijevnih parazita Orangutan Žvakanje listova i nanošenje biljne mase na ranu Namjeran topikalni tretman rane aktivnom tvari Čimpanze Trljanje zgnječenih insekata u blizini rana (Gabon) Potencijalno cijeljenje i/ili antimikrobni učinak Snježne guske Gutanje listova cijelih (A. caerulescens) Izbacivanje trakavica Gradske ptice Ugradnja opušaka u gnijezda Repelentni učinak na ektoparazite (nikotin i drugi spojevi) Sjenice Aromatične biljke u gnijezdu Smanjenje parazitarnog i mikrobnog opterećenja Šumski štakor Oblaženje gnijezda aromatičnim biljem (N. fuscipes) „Fumigacija“ i suzbijanje parazita Mravi Smola + mravlja kiselina („koktel“) Pojačano antimikrobno djelovanje u gnijezdu Pčele Smole/propolis u košnici (socijalna imunost) Smanjenje mikrobnog opterećenja, zaštita legla Vinske mušice Polaganje jaja u alkoholiziranu hranu kad prijete ose Alkohol smanjuje uspjeh parazita u ličinkama Slonovi Geofagija / mineralna lizališta Natrij i/ili detoksikacija od sekundarnih biljnih metabolita

Od bilješke u terenskom dnevniku do molekule: bioprospecting

Dugi niz godina najveći problem u istraživanju životinjskog "ljekovitog" ponašanja bio je banalno logistički: tko će sjediti u šumi tisuće sati, gledati, bilježiti i ne zaspati u trenutku kad se dogodi nešto zanimljivo?

Danas se ta slika mijenja. Sve više terenskih projekata kombinira kamere–zamke, dronove, GPS ogrlice, akcelerometre, bioakustiku i satelitske podatke s AI-jem i machine learningom koji automatski prepoznaju obrasce ponašanja: neobične izlete u specifična staništa, „čudne“ epizode hranjenja, promjene u aktivnosti ili selektivno korištenje određenih biljaka baš u trenucima kad životinja izgleda bolesno.

To nije samo tehnološki fetišizam. Kad se takvi obrasci ulove, slijedi moderna verzija starog trika „praćenja životinje“, pa ciljano uzorkovanje biljke, smole ili tla korištenog u "samoliječenju" – i onda kemijska analiza. Drugim riječima, životinjsko ponašanje se koristi kao navigacija do aktivnog biofarmaka, a potom laboratoriji odrade ostatak.

U idealnom slučaju, iz svega toga se probiru kandidati za nove antimikrobne, protuupalne ili antiparazitne spojeve koje bi klasični „random screening“ lako promašio. Taj se pristup često opisuje kao bioprospecting: potraga za bioaktivnim molekulama tamo gdje evolucija već tisućama godina radi pre-selekciju.

Od instinkta do ljekarne: jesu li ljudi prvo učili od životinja?

Je li dio ljudske farmakologije i medicine povukao korijene iz promatranja postupaka samoliječenja divljih životinja? Tezu je teško dokazati u strogom smislu (povijest za sobom ne ostavlja randomizirane znanstvene studije), ali logika je čvrsta: ako neka biljka u okolišu ima bioaktivne spojeve i ako životinje pokazuju uzorke ciljane upotrebe, rani ljudi su to mogli primijetiti i pokušati kopirati – ili barem dobiti ideju „što isprobati“.

Ovdje treba postaviti i razumnu, racionalnu kočnicu: moderna farmakologija nisu samo „prirodni lijekovi s boljim marketingom“, nego znanstveno-tehnološka masovna industrija utemeljena na dokazima, kontroliranom doziranju, praćenju nuspojava, ali i na samokritičnom priznavanju da unatoč svim kontrolnim mehanizmima uporaba lijekova u nekim slučajevima može okrenuti na zlo – i tada treba posegnuti za adekvatnim medicinskim intervencijama i intenzivnom skrbi.

S druge strane, priroda je šareno ukrašena apoteka postavljena u razlistano, cvjetno minsko polje: u njoj „prirodno“ nije pridjev koji znači isto što i „sigurno“. U prirodi, kao i u farmakologiji, ljekovitost i toksičnost razdvaja samo jedna tanka linija – doza. Mnoge tvari koje životinje koriste (poput nikotina u opušcima ili alkaloida u gorkom lišću) zapravo su otrovi koje biljke koriste za obranu od predatora.

Životinje u divljini konzumiranjem prirodnih lijekova igraju opasnu analizu koristi i rizika: hoće li prije popustiti pod parazitom ili pod kemikalijom kojom ga pokušavaju istrijebiti? Za razliku od njih, ljudi imaju luksuz pročišćenih supstanci i standardiziranog, preciznog doziranja.

A što je s nama, „modernim ljudima“?

Nakon svih gorkih listova, mravljih kemijskih koktela i nikotinskih gnijezda, naposljetku se jedno pitanje nameće samo od sebe: koliko je problematična činjenica što je moderni čovjek – time što je postao ovisan o sustavu, institucijama, tehnologiji i farmaciji – izgubio većinu prirodnog nagona za prepoznavanjem onoga što mu iz prirode treba?

S jedne strane, taj „gubitak“ nije nužno tragedija nego svojevrstan civilizacijski trade-off: sustavni outsourcing brige o vlastitom zdravlju donio nam je sanitaciju, čistu vodu, antibiotike, cjepiva, anesteziju, transfuziju, kirurgiju, intenzivnu medicinu – stvari radi kojih živimo desetljećima duži i nemjerljivo zdravstveno kvalitetniji život od naših predaka. To su stvari koje priroda nije imala potrebu „evoluirati“ jer joj to i nije posao: prirodna selekcija nije humanitarna organizacija.

S druge strane, nešto se doista izgubilo: ekološka i biokemijska pismenost i sposobnost „osjećanja“ prirodnosti naše svakodnevice. Moderni ljudi žive u okruženju gdje je hrana standardizirana, a kontakt s „kemijom prirode“ sveden na aromu u čaju i ekstrakt u kapsuli.

U tom smislu zoofarmakognozija nije new-age poziv na kućnu izradu antibiotika od borove smole i gušterskog urina; ona je podsjetnik da se medicina nije pojavila niotkuda: izrasla je iz svijeta u kojem su biljke, gljive, tlo i životinje stoljećima bili jedina „farmacija“ koju smo imali.

I još nešto: ako se taj svijet osiromaši, ne gubi se samo raznovrsnost flore i faune, nego iščezavaju i čitave „kemijske biblioteke“ u kojima je priroda zapisala mnoštvo potencijalnih lijekova – pa i neke životinjske vrste, prirodni „učitelji“ koji bi nam mogli pokazati gdje ih tražiti.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.