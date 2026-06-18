Google Home Speaker je stigao i to s Geminijem

Nakon šest godina pauze, Google lansira novi pametni zvučnik. Redizajniran za Gemini AI, obećava pametniju i prirodniju interakciju, no donosi i kontroverzni pretplatnički model

Bug.hr četvrtak, 18. lipnja 2026. u 11:05
Google Home Speaker 📷 Foto: Google
Google Home Speaker Foto: Google

Šest godina nakon što je Google predstavio posljednji pametni zvučnik, na tržište stiže Google Home Speaker koji više nema dobro poznati Google Assistant, već Gemini. Nakon što je najavljen prošle jeseni, tvrtka je sada potvrdila da prednarudžbe kreću 17. lipnja, dok službena prodaja počinje 25. lipnja 2026. godine. Cijena uređaja je 100 dolara i dolazi u više boja. 

Gemini u središtu

Glavni adut novog zvučnika nedvojbeno je Gemini. Iskustvo korištenja trebalo bi biti poznato svima koji su se susreli s pametnim zvučnicima - sve započinje aktivacijskom frazom "Hey, Google". No, tu sličnosti prestaju. Gemini je, prema Googleu, svjetlosnim godinama ispred starog Assistanta u razumijevanju prirodnog govora. To znači da vaši upiti više ne moraju biti rigidni i formulirani na točno određen način. Možete čak i pogriješiti usred rečenice, zaustaviti se i preformulirati pitanje, baš kao u razgovoru s čovjekom, a Gemini će razumjeti vašu namjeru.

Novi asistent sposoban je obraditi više naredbi unutar jedne rečenice. Možete biti iznimno specifični i on će to bez problema izvršiti. Moguće je postavljati i potpitanja bez ponavljanja cijelog konteksta. Slično kao kod starijih zvučnika, mikrofon ostaje aktivan kratko vrijeme nakon odgovora, omogućujući nastavak razgovora bez ponovnog izgovaranja aktivacijske fraze. Ova funkcija, nazvana "Continued Conversation", bila je ranije dostupna samo na engleskom, a sada je proširena na sve podržane jezike.

No, sve napredne mogućnosti dolaze s jednom bitnom napomenom - pretplatom. Google uvodi "Google Home Premium" model po cijeni od 10 dolara mjesečno, koji otključava ekskluzivne funkcije. Među njima je i Gemini Live, način rada koji omogućuje fluidan, neprekinut razgovor s asistentom. Iako se Gemini može koristiti i na starijim zvučnicima, Live iskustvo rezervirano je za nove uređaje. Srećom, svaki kupac novog Google Home Speakera dobiva šest mjeseci besplatnog korištenja ove usluge. 

Google Home Speaker 📷 Foto: Google
Google Home Speaker Foto: Google

Dizajn i zvuk za moderni dom

Novi Google Home Speaker donosi sferičan dizajn, sličan Amazonovim Echo zvučnicima i Appleovom HomePod Miniju. Takav oblik omogućuje uravnotežen zvuk od 360 stupnjeva, što znači da kvaliteta zvuka ostaje robusna neovisno o tome gdje ste smjestili uređaj u prostoriji. Anish Kattukaran, produktni direktor u Googleu, ističe kako je uređaj namjerno dizajniran da bude značajno kompaktniji od prethodnog Nest Audija, kako bi ga korisnici lakše uklopili u prostor. Ipak, kako prenosi Wired, manja veličina vjerojatno znači i da kvaliteta zvuka neće biti na razini većih konkurenata. Umjesto toga, Google ga pozicionira kao "ogromnu audio nadogradnju" u odnosu na minijaturni Nest Mini, s dvostruko većim driverom i osjetno snažnijim basom.

Jedan od novih detalja je i svjetleći prsten na dnu zvučnika koji obasjava površinu oko sebe, dajući jasan vizualni signal kada zvučnik sluša ili obrađuje zahtjev. Uređaj pokreću i lokalni AI modeli koji pomažu u boljem izoliranju zvuka, što mu omogućuje da lakše prepozna vaš glas čak i uz pozadinsku buku. Što se povezivosti tiče, zvučnik podržava standarde Thread i Matter, pa može služiti kao centralno čvorište za upravljanje drugim pametnim uređajima u domu. Tu je i podrška za Wi-Fi 6 te Bluetooth 5.4. Na vrhu se nalaze kontrole osjetljive na dodir, a za privatnost se brine fizički prekidač za isključivanje tri mikrofona dalekog polja.

Google Home Speaker 📷 Foto: Google
Google Home Speaker Foto: Google

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