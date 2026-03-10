Sonos proširuje ponudu zvučnika modelima Era 100 SL i Sonos Play

Nakon poprilično mirne 2025. godine, Sonos novim proizvodima želi dodatno ojačati svoju ponudu, ponajprije kroz pristupačni ulazni model i novi prijenosni zvučnik

Matej Markovinović utorak, 10. ožujka 2026. u 21:12
Sonos Play 📷 Foto: Sonos
Sonos Play Foto: Sonos

Sonos je predstavio dva nova zvučnika, modele Era 100 SL i Sonos Play, čime širi svoju ponudu kućnih i prijenosnih audio uređaja.

Oni koji su već upoznati sa Sonosovom ponudu, zasigurno će odmah primijetiti da je Era 100 SL zapravo pojednostavljena verzija obične Ere 100. Konkretnije, u odnosu na Eru 100, uklonjen je mikrofon, a dio funkcionalnosti je pojednostavljen kako bi se dobio povoljniji model koji služi kao nova ulazna točka u Sonosov ekosustav.

Cijena mu iznosi 200 eura, a prednarudžbe su već otvorene. U slobodnoj prodaji očekuje se 31. ožujka.

Sonos Era 100 SL 📷 Foto: Sonos
Sonos Era 100 SL Foto: Sonos

Drugi novitet, Sonos Play, predstavlja potpuno novi prijenosni zvučnik koji se smješta između već dobro poznatih modela Move 2 i Roam 2. Podržava povezivanje putem Wi-Fija i Bluetootha pa ga je moguće koristiti kod kuće ili vani. Prema navodima proizvođača, baterija omogućuje do 24 sata reprodukcije, a uz uređaj dolazi i bežična baza za punjenje.

Valja spomenuti i da Sonos Play ima IP67 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, odvojivu tekstilnu traku za nošenje te čak ugrađenu funkciju power banka za punjenje mobitela ili nekih drugih uređaja. Zvučnikom se također može upravljati putem Sonosove aplikacije, ali i glasovnim naredbama.

Podržani su i Spotify Connect te Apple AirPlay 2, a uređaj se može povezati s ostalim Sonosovim proizvodima unutar istog audio sustava. Cijena mu je 350 eura te je već dostupan za prednarudžbu. Početak prodaje bit će 31. ožujka.

Sonos Play 📷 Foto: Sonos
Sonos Play Foto: Sonos

⭐ Nevjerojatna slika, nezaboravan Ambilight dojam

-28%

4K QLED TV PHILIPS 65PUS9010/12

Dijagonala 65" (165 cm), Ultra HD 3840 × 2160, Google TV, DVB‑T/T2/C/S/S2, HDMI x4, USB x2, Wi‑Fi, Bluetooth, Ambilight

789 1099 Kupi

🕶️ Obogatite svoj doživljaj uz Samsung Vision AI

-39%

4K OLED TV SAMSUNG QE65S90FATXXH

Dijagonala 65" (165 cm), Ultra HD 3840 x 2160, Tizen, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x2, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2+3 godine

1399 € 2299 € Kupi

📽️ LG OLED - Vrhunska slika i pametne funkcije

-150€

4K OLED TV LG OLED65C51LA

Dijagonala 65" (165 cm), Ultra HD 3840 x 2160, webOS Smart TV, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x3, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1499 € 1649 € Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-25%

Bluetooth slušalice SONY WHULT900NB.CE7

Bežične slušalice, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 40 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC), ULT Bass Boost, SBC/AAC/LDAC kodeci, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 30 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i torbicu za nošenje, jamstvo 2 godine.

149 199 Kupi

☀️ Sunce, druženje i glasniji JBL doživljaj

-40%

Bluetooth zvučnik JBL FLIP 6

Bluetooth zvučnik, JBL Original Pro Sound, 30 W snage, IP67 vodootporan i otporan na prašinu, Bluetooth 5.1, do 12 h reprodukcije, USB‑C punjenje, PartyBoost podrška, dostupno u više boja

89,99 149,99 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-43%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

259 459 Kupi

👁️ Savršena slika iz svakog kuta

-36%

4K OLED TV SONY K65XR8APAEP

Dijagonala 65" (164 cm), 4K OLED 3840 × 2160, Google TV, HDR10 / HLG / Dolby Vision, HDMI 2.1 ×4 (4K120, VRR, ALLM), USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, Acoustic Surface Audio+, jamstvo 2 godine

1649 2599 Kupi

🎮 144 Hz brzina za vrhunsku preciznost

-38%

4K QLED TV HISENSE 65E7Q PRO

Dijagonala 65" (165 cm), 4K UHD 3840 × 2160, QLED Pro, VIDAA OS, DVB‑T/T2/C/S/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, Dolby Vision & Dolby Atmos, jamstvo 2+3 godine

549 899 Kupi

🔥 150 W snažan zvuk za svaku zabavu

-33%

Bluetooth zvučnik PANASONIC SC-BMAX10E-K

150 W snage, dvostruki wooferi + tweeteri, Bluetooth 5.0, USB (Play & Charge), AUX i optički ulaz, mic & guitar IN, višebojna rasvjeta, do 15 h baterije, ugrađena ručka

165 249 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-40%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1199 1999 Kupi

🌟 Mini‑LED svjetlina koja oživljava svaki detalj

-18%

4K MiniLED TV HISENSE 50U7Q

Dijagonala 50", 4K QLED 3840 × 2160, Mini‑LED VA panel, ugrađeni subwoofer, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Vision & Atmos, HDMI x4, USB x2, jamstvo 2+3 godine

569 699 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi