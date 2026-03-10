Sonos proširuje ponudu zvučnika modelima Era 100 SL i Sonos Play

Sonos je predstavio dva nova zvučnika, modele Era 100 SL i Sonos Play, čime širi svoju ponudu kućnih i prijenosnih audio uređaja.

Oni koji su već upoznati sa Sonosovom ponudu, zasigurno će odmah primijetiti da je Era 100 SL zapravo pojednostavljena verzija obične Ere 100. Konkretnije, u odnosu na Eru 100, uklonjen je mikrofon, a dio funkcionalnosti je pojednostavljen kako bi se dobio povoljniji model koji služi kao nova ulazna točka u Sonosov ekosustav.

Cijena mu iznosi 200 eura, a prednarudžbe su već otvorene. U slobodnoj prodaji očekuje se 31. ožujka.

Sonos Era 100 SL Foto: Sonos

Drugi novitet, Sonos Play, predstavlja potpuno novi prijenosni zvučnik koji se smješta između već dobro poznatih modela Move 2 i Roam 2. Podržava povezivanje putem Wi-Fija i Bluetootha pa ga je moguće koristiti kod kuće ili vani. Prema navodima proizvođača, baterija omogućuje do 24 sata reprodukcije, a uz uređaj dolazi i bežična baza za punjenje.

Valja spomenuti i da Sonos Play ima IP67 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, odvojivu tekstilnu traku za nošenje te čak ugrađenu funkciju power banka za punjenje mobitela ili nekih drugih uređaja. Zvučnikom se također može upravljati putem Sonosove aplikacije, ali i glasovnim naredbama.

Podržani su i Spotify Connect te Apple AirPlay 2, a uređaj se može povezati s ostalim Sonosovim proizvodima unutar istog audio sustava. Cijena mu je 350 eura te je već dostupan za prednarudžbu. Početak prodaje bit će 31. ožujka.