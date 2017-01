Bug Online

Nokia se polako priprema za MWC 2017 sajam na kojem bi trebali vidjeti s kakvom ponudom mobitela se namjeravaju vratiti na tržište, no čini se kako je u pripremi i jedan tablet – od 18,4“

Nove informacije koje stižu od lanca Appleovih dobavljača govore kako novi iPadi za 2017. godinu neće biti spremni sve do druge polovine 2017.

Tvrtka Japan Display Inc. (JDI) objavila je kako započinje s masovnom proizvodnjom 5-inčnih LTPS LCD WQHD zaslona s gustoćom prikaza koja prelazi 500 točaka po inču

Iza gotovo uobičajene vijesti u IT biznisu kako je netko nekoga kupio, ovaj put stoje neki dobri ljudi, s kojima dijelimo i dio svoje povijesti. Drago nam je vidjeti uspješan razvoj njihove suradnje

Pokazuje to primjer kompanije Accenture koja je 17.000 radnika zamijenila računalima, ali ih nije otpustila nego pametno preraspodijelila

Unatoč smanjenju broja igrača koji su voljni vršiti kupovinu unutar same igre, Pokémon Go je do kraja 2016. ostvario 950 milijuna dolara prihoda