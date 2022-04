Kako je Atlassianov partner venITure pomogao Infobipu postići business agility

Kako bi se prilagodile kompetitivnom okruženju te i dalje ostale inovativne, kompanije su prisiljene promijeniti svoju organizaciju i način rada na svim razinama. Činjenica da se prosječni životni vijek kompanija smanjio za više od 50 godina u posljednjem stoljeću, pokazuje da ipak nisu sve kompanije spremne za novu stvarnost. Samo će prilagodljive i agilne organizacije iskoristiti promjene i napredovati na tom dvosmislenom i nepredvidivom tržištu. To je danas poznato kao business agility.

S obzirom na to koliko i što znamo o Infobipu, možemo biti sigurni da su oni postigli business agility. No, kako je Infobip to uspio i što s time ima tvrtka koja je Atlassian partner, otkrili su nam Infobipov Damir Prusac i Ana Dukić iz venITure.

Prioritizacija i jedan jedini backlog

Infobip na prioritization frameworku radi već dugo, pokušavali su različite formulacije i excel sheetove, ali nisu mogli dobiti sve na jednom mjestu. Ono što su htjeli jest prioritizacija i da po LeSS frameworku dobiju jedan jedini backlog. Dakle, htjeli su jednostavan pregled svih projekata kako bi svi bili na istoj razini, bez obzira na svoje uloge.

Damir Prusac, Infobip

Damir je istaknuo kako je već prije koristio Jiru, odnosno nekadašnji Jira portfolio, ali mu to jednostavno nije pružilo ono što je tražio. Trebao mu je ortogonalni pogled na organizaciju, što Jira portfolio nije imao. Nije imao nužne parametre, poput povezivanja timske strukture, postizanja prave hijerarhije te povezivanja releaseova.

"Htio sam da bude jednostavno, da postoji sličan workflow za sve, hijerarhija tema, user storyja, epica, da se to može vidjeti u preglednom timelineu, i da se mogu predočiti različiti scenariji. Primjerice, ako prioritiziram nešto, koliko će to utjecati na release pojedinih drugih epica."

Tu u priču ulazi venITure.

Infobip i venITure partneri su od 2020. godine, tako da su se ekipe već dobro poznavale. Razvili su i zajednički proizvod OmniChat for Jira Service Management, koji spaja najbolje od oba svijeta, omnichannel komunikaciju i Atlassianove alate. Kad je Infobipu zatrebala pomoć s Atlassian instancama, obratili su se stručnjacima iz "svojih redova".

"S Kristijanom, direktorom venITure u Hrvatskoj, kao partnerom, razgovarali smo o tome možemo li nešto napraviti. Ponudili su nam nekoliko opcija, suzili smo izbor na tri, i nakon nekoliko demoa odlučili se."

Implementacija LeSS frameworka

venITure je Atlassian Platinum & Enterprise Solution Partner sa sjedištem u Njemačkoj te uredima u Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, BiH i Hrvatskoj. Kako kažu, krenuli su od onoga što LeSS predstavlja – jedan centralni backlog za sve timove, kako bi bipovci imali cijeli proizvod u fokusu, a ne samo svoj dio.

Ana Dukić, venITure

Large Scale Scrum Framework, skraćeno LeSS, okvir je za fleksibilnu i interdisciplinarnu suradnju u timovima. Tu se principi Scruma primjenjuju na veliki broj timova koji zajedno rade na proizvodu ili projektu. To vam omogućuje da podijelite i dodijelite odgovornosti na fleksibilniji način. Istodobno, zajamčena je transparentna komunikacija i vidljivost unutar organizacije, kao i razvoj usmjeren na klijente.

Ana, Atlassian konzultantica iz venITure tima, rekla je kako su već u početku znali da bi Jira Software i Advanced Roadmaps bio savršen alat za implementaciju LeSS-a u Jiri. "Posebice zato što Jira i Advanced Roadmaps donose hijerarhiju koju smo mogli implementirati prema Infobipovoj strukturi. Fleksibilnost unutar Jire ključ je za cijeli proces implementacije."

Dakle, ono što Jira Software i Advanced Roadmaps čini odličnim za ovaj projekt jest upravo centralni pogled, u kojemu svi mogu imati pregled cjelokupnog stanja unutar product backloga.

Migracija iz AHA u Jiru

Kako je Infobip koristio alat AHA kao temelj za upravljanje razvojem produkata, venITure tim za početak je trebao prebaciti cijeli portfolio u Jiru. Kreiran je "import tool" te je, uz pomoć aplikacije partnerske tvrtke Caelor za uspostavljanje hijerarhije i ovisnosti proizvoda na proizvodne dijelove i timove, napravljena učinkovita migracija iz alata AHA u Jiru.

Iako sažeto u dvije rečenice, taj proces poprilično je složen i osjetljiv, te je, uz veliku dediciranost venITure i Infobipovih inženjera, odrađen vrlo učinkovito. Još početkom 2021. godine počelo se s planiranjem prebacivanja podataka na Jiru i kreiranja produktne strukture. Kako se umiješala pandemija, suradnja se prebacila na udaljeni način rada i pozive preko Teamsa, ali je Infobipov i venITureov proces poboljšanja portfolija i implementacije LeSS frameworka uspješno nastavljen.

Evo zašto je Jira odličan alat za razvoj softvera

Kako Damir i Ana objašnjavaju, u AHA alatu pristup su imali samo produkt menadžeri, što je zahtijevalo dodatni izvoz podataka na Sharepointu. To je dovelo i do usporene suradnje, neprilagođene brzoj izvedbi i komunikaciji agilnog razvoja. Za razliku od AHA, u Jiri svi imaju pristup. Jira je jedan od najpopularnijih alata za ujedinjavanje tima kroz jedan cilj i stvaranje brzih procesa rada.

Infobip prelaskom na Jiru nije htio dobiti samo jednostavan pregled, nego i co-creation u ranim fazama nastajanja produkta. "Nije isključivo da produkt menadžeri rade discovery fazu, i onda to dalje predaju developmentu. No, ovime smo dobili moment gdje developeri i ostali članovi s više iskustva pomažu u discovery fazi i u raščlanjivanju epica i user storyja." Time Infobipovi razvojni timovi sami stvaraju nativnu prioritizaciju, te lakše procjenjuju i rokove za isporuku, a postigli su ono najvažnije od cijelog procesa – kolaborativnu kreaciju.

Od suradnje do inovacije

"Sada slijedi faza adopcije kroz cijelu kompaniju. Svi zahtjevi su unutar Jira Advanced Roadmapa, svi timovi su definirani. Planiranje i prioritizacija u istom su trenutku vidljivi svima, uključujući i sve tehničke inicijative koje dolaze od samih timova. Trenutačno se rade prilagodbe nekoliko ključnih metrika. Jedna od njih je cycle time, tj. vrijeme potrebno od početka razvoja pojedine funkcionalnosti do deploymenta na produkciju."

Kako je istaknuo Damir, Infobip želi vidjeti koliko im vremena treba za cijeli proces, od početne ideje do klijenata, od discovery faze do releasea, i to mjere "lead timeom". Povećana fleksibilnost, visoka razina transparentnosti procesa i usredotočenost na proizvod, ali i na klijenta, samo su neke od prednosti LeSSa.

venITure implementira LeSS s Atlassian alatima, ovisno o zahtjevima kompanija, koriste Jira Software ili Jira Align. Njihov proces seže od savjetovanja i razvoja prilagođenog kupcima, do obuke zaposlenika, integracije i, naravno, sigurne migracije. LeSS također predstavlja okvir za povećanje fleksibilnosti u vašoj organizaciji; tako su procesi i timovi spremni za budućnost. Kako kažu iz venITure: "Znanje je najvredniji resurs tvrtke, i važno je njime upravljati digitalno, učiniti ga dostupnim cijeloj tvrtki – a to je moguće uz LeSS".

Ako i vi razmišljate o idućem koraku u postizanju agilnosti vaše kompanije, više informacija možete pronaći na www.veniture.net ili upitom na info@venITure.hr.