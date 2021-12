Dell Latitude 9520 - Vrhunska poslovna 15-ica

specifikacije - dell latitude 9520 Ekrani 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / IPS Procesor Intel Core i7-1185G7 (4 jezgre / 8 threadova) Grafička kartica Intel Iris Xe - 96 EU Memorija 16 GB LPDDR4 4266 Disk 512 GB SSD M.2 NVMe (30 mm) Mreža Intel AX201 Wi-Fi 6 Konektori 1 × HDMI 2.0

1 × USB 3.2 Gen1

2 × Thunderbolt 4

3,5-mm audio Dodaci Čitač microSD kartica, IR web kamera, čitač pametnih kartica, skener otiska prsta, priprema za WWAN karticu Masa 1,4 kg Dimenzije / obujam 340 × 216 × 18 mm / 1,32 l Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine

Iako 15,6-inčni prijenosnici tradicionalno baš i nisu izbor korisnika koji su puno na terenu i od laptopa traže nisku masu, kompaktne gabarite i dugo trajanje baterije, moderna tehnologija sa sobom donosi i neke nove trendove. Latitude 9520 odličan je primjer za to budući da se radi o uređaju s 15-inčnim ekranom koji teži svega 1,4 kg i zapreminom od 1,3 litre. Sukladno tržišnoj kategoriji, uređaj je izrađen iznimno robusno, s debelim aluminijskim poklopcem i aluminijskim kućištem. Poklopac ima radni kut do 180 stupnjeva što osigurava optimalan kut gledanja u svim uvjetima. Na njegovom stražnjem rubu nalaze se gumeni odstojnici budući da se on lagano podvlači pod bazu laptopa i tako je odiže od podloge. To ima dvije prednosti – bolje hlađenje zbog stvaranja prostora za uvlačenje svježeg zraka te stvaranje lagano kuta tipkovnice u odnosu na ruke korisnika.

Što se tiče ponude panela, korisnici mogu birati dva modela razlučivosti 1080p sa i bez senzora za dodir. Prema specifikacijama bi ovi ekrani trebali biti identični, no naš testni uređaj imao je varijantu bez dodatnog senzora, pa nju jedino možemo dodatno opisati. Prvo što upada u oči je da ekran ima vrlo tanke rubove, pogotovo bočne, što je primarni razlog zašto je laptop tako kompaktan. U gornjoj, ponešto debljoj letvici nalazi se IR web kamera kombinirana sa senzorima za detekciju blizine koje pogoni Intelova Context Sensing tehnologija.

Gornja letvica ekrana načičkana je elektronikom. Tu imamo nekoliko mikrofona, IR svjetla, senzore za otkrivanje prisustva korisnika, te IR web kameru opremljenu automatskim poklopcem

Osim tradicionalne biometrijske identifikacije u Windowse pomoću lica, dodatni senzori omogućavaju automatsko zaključavanje laptopa kada vlasnik nije ispred ekrana, te automatsko buđenje kada se vlasnik vrati. Još jedan štos koji je djelo Dellovih inženjera jest SafeShutter, motorizirani poklopac za web kameru koji skriva leću dok god nije aktivirana neka verificirana aplikacija poput Skypea. Čak i tada, poklopac je moguće vratiti ručno korištenjem dedicirane tipke na tipkovnici. Osim biometrijske identifikacije licem, ovaj laptop ima još i čitač pametnih kartica, te senzor otiska prsta smješten u tipku za uključivanje.

Impresivan ekran

No vratimo se mi sâmom ekranu koji je temeljen na tehnologiji IPS, a nudi vršnu svjetlinu od čak 510 nita, kontrastni omjer 1.620:1 te odličnu kvalitetu reprodukcije s prosječnom DeltaE vrijednošću od svega 0,87 i mogućnosti prikaza punog spektra sRGB palete boja. Bijela točka tvornički je podešena na temperaturu od 6.800 kelvina što rezultira lijepim, toplim prikazom boja. Ukratko, riječ je o odličnom ekranu koji će svojim kvalitetama zadovoljiti i zahtjevnije korisnike, a pogotovo one koji često moraju raditi u okruženju s jačim vanjskim osvjetljenjem. Dodatno, Dell koristi Super Low Power panel, tip panela koji koristi znatno manje energije nego tipičan panel što, naravno, pomaže da laptop radi dulje na bateriji.

S obzirom na kompaktne dimenzije, ne čudi što Dellov pulen ne nudi tipkovnicu pune veličine. Numerički dio je izbačen, a oslobođeni prostor iskorišten za implementaciju zvučnika koji su postavljeni s lijeve i desne strane tipkovnice. Iako poslovni prijenosnici obično nemaju baš dobre zvučnike, zvučnici s testiranog uređaja impresionirali su nas kako glasnoćom tako i kvalitetom reprodukcije. U kontekstu audija treba spomenuti da je laptop opremljen s više mikrofona i tehnologijom za smanjivanje pozadinske buke. Za optimalne rezultate potrebno je odabrati u koliko se bučnom okruženju nalazimo, a Dellov softver odraditi će ostalo. S obzirom da smo testirali uređaj koji je lokaliziran za hrvatsko tržište, tako je i tipkovnica opremljena s našim znakovima. Bijelo pozadinsko osvjetljenje je ujednačeno, pokriva sve dijelove tipki, a moguće ga je i regulirati u dvije razine jakosti. Na mehaničku izvedbu tipkovnice nemamo zamjerki. Kako je i red, Dell je laptop opremio sa staklenim, ultra-glatkim touchpadom s integriranim tipkama.

Na lijevoj strani laptopa imamo HDMI 2.0, dva Thunderbolta 4, čitač microSD kartica, utor za SIM karticu (za modele s ugrađenim modemom) te čitač pametnih kartica

S desne su strane 5-gigabitni USB port, konektor za slušalice i utor za zaključavanje

Na lijevi bok uređaja Dell je smjestio HDMI 2.0, dva Thunderbolta 4, čitač micro SD kartica, utor za SIM karticu (modema u testiranom uređaju nema) i čitač pametnih kartica, dok su s desne strane 5-gigabitni USB port, konektor za slušalice i utor za zaključavanje. Jedan od Thunderbolt portova koristi se i za napajanje laptopa priloženim 65-vatnim punjačem koji podržava brzo punjenje baterije. U unutrašnjosti uređaja nalazi se 48,5-vatsatna baterija koja je u našem testu simuliranog uredskog rada pri svjetlini ekrana od 200 nita osigurala vrijeme autonomije od preko 9 sati. Brzim napajanjem uređaj je moguće do kapaciteta baterije od 35% dovesti za 20-ak minuta dok će za još toliko baterija biti napunjena do 80%.

Fokus na tih rad

Pristup unutrašnjosti laptopa lagan je budući da je potrebno odviti set križnih vijaka koji su zamišljeni da ostanu na poklopcu nakon odvijanja iz glavnog dijela baze. Tu vidimo rashladni sustav koji se sastoji od dvije kratke toplovodne cijevi i jednog ventilatora s rotorom načinjenim od karbonskih vlakana, 30-milimetarski NVMe SSD kapaciteta 512 GB (slabijih performansi) i dodatni utor za WWAN karticu. 16 GB LPDDR4 memorije zalemljeno je za matičnu ploču, a SO-DIMM utori nisu dostupni. Treba napomenuti da postoje i varijante laptopa s 32 GB memorije. Kad je riječ o procesoru, testirani Latitude pogoni Core i7-1185G7 – četverojezgreni procesor iz obitelji Tiger Lake opremljen s Iris Xe grafikom. Iako je teoretski riječ o dosta brzom ultra-štedljivom procesoru, on u ovom laptopu ne ispunjava svoj maksimalni potencijal što je jasno vidljivo i po rezultatima testova nekih drugih uređaja s procesorima slične klase. Razlog za to je Dellova agresivna optimizacija potrošnje laptopa zbog koje procesor pod konstantnim opterećenjem troši oko 12 W.

Takt, temperatura i potrošnja procesora pod punim opterećenjem

ThinkBook 15 G2 ARE ThinkPad T14s Gen2 Asus ZenBook Duo UX482EA Dell Latitude 9520 Procesor Ryzen 5 4500U (15 W) Core i5-1135G7 (15 W) Core i7-1165G7 (12-25 W) Core i7-1185G7 (15 W) Cinebench R23 Multi-Core 5.689 5.983 5.206 3.890 Single-Core 1.145 1.359 1.524 1.305 PCMark 10 Extended Score 3.272 4.406 4.916 3.920 Essentials 8.195 9.580 10.285 9.221 Productivity 7.199 6.446 7.149 6.549 Digital Content Creation 4.093 4.737 4.918 3.857 Gaming 1.283 3.483 4.365 2.740 Baterija PCMark 10 Office 7 h 11 h 4 min 12 h 4 min 9 h 14 min

Procesor inače ima potrošnju koju je moguće konfigurirati od 12 do 28 W, zavisno o mogućnostima hlađenja računala. Primjerice, Asusov ZenBook Duo iz priložene tablice ima procesor podešen na tu vršnu vrijednost, pa zbog toga ima osjetno više performanse u odnosu Latitude 9520 iako na papiru ima slabiji model procesora Core i7. S druge strane, niska potrošnja sa sobom nosi i tih rad te nisko zagrijavanje kućišta. Iako procesor pod punim opterećenjem na početku, kada ga Turbo mod potjera do 4 GHz i potrošnje od 40-ak vata, dostigne temperaturu od 99 °C, kasnije se kreće oko 60 °C. Drugi faktor koji utječe na niže performanse jest konfiguracija memorije. Dell je iz nekog razloga odlučio dostupne memorijske čipove zakačiti na jedan memorijski kanal, zbog čega propusnost nije optimalna. To se jasno vidi u usporedi rezultata PCMarka 10 u podtestu Gaming gdje Core i5-1135G7 iz ThinkPada T14s Gen2 ima mnogo bolji rezultat nego skuplji procesor iz Latitudea.

Latitude 9520 impresivan je poslovni laptop visoke klase, zanimljiv zbog kombiniranja većeg 15-inčnog ekrana visoke kvalitete s relativno kompaktnim gabaritima kućišta. Iako uređaj svakako možemo preporučiti, treba imati na umu da je u pogledu performansi donekle zakinut u odnosu na potencijale ugrađenog hardvera.