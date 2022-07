Robotic Process Automation (RPA) - Neki novi roboti

Vrlo vjerojatno je do vaših ušiju nedavno došla informacija kako neka tvrtka, za koju to nikad ne biste rekli, uvodi robote! Nakon kraćeg raspitivanja, uvidjeli biste da se radi o robotima bez mehanike i metala, sazidanim od nula i jedinica, koji rade dosadan posao – automatiziraju neke korake poslovnog procesa. Za neke to nije pravi robot, dok drugi ne pitaju kako izgleda, već im je važno to da radi. Njegova namjena je oslobađanje zaposlenika obavljanja dosadnih, repetitivnih aktivnosti te preusmjeravanje zaposlenika prema poslovima s većom dodanom vrijednošću. O čemu se zapravo radi, otkrit ćemo u sljedećem članku…