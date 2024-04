Amazon napušta "revolucionarnu" ideju trgovine bez blagajnika i automatske naplate

Iz Amazona su još prije šest godina najavili "revoluciju" u načinu rada fizičkih trgovina, ukinuvši zaposlenike na blagajnama. Njih su zamijenili pametnim sustavom praćenja, koji je omogućavao kupcima samo uzimati stvari s polica, stavljati ih u kolica i potom izaći iz trgovine bez zaustavljanja. Tijekom kupovine sve su pratile kamere, a sustav je automatski bilježio što tko kupuje i nakon izlaska iz trgovine vršio automatsku naplatu.

No, od samih početaka takav koncept bio je predmetom kritika, nije baš svugdje i uvijek funkcionirao savršeno, a sada se doznaje i da će biti potpuno napušten. U novim će trgovinama iz lanca Amazon Fresh, umjesto sustava "Just Walk Out", kompanija uvesti novo rješenje – kupci će sami skenirati artikle koje odluče kupiti, a čitači će biti ugrađeni u kolica za kupovinu. Postojeće trgovine bez blagajnika (njih 27) također će biti prerađene na taj sustav, a onaj prošli će s vremenom biti potpuno ugašen.

Tisuću umjesto nekolicine

Istodobno s ovom informacijom, na vidjelo je izašla još jedna, koja otkriva da iza koncepta "samo izađi iz trgovine" nije bila odveć napredna tehnologija, umjetna inteligencija ili nešto treće što bi osiguralo automatizaciju kupovine. Naprotiv – umjesto da u trgovini zaposle nekolicinu blagajnika i blagajnica, u Amazonu su prostor trgovine pokrili kamerama, a onda angažirali operatere, koji gledaju prijenose uživo i nadgledaju proces kupovine, odnosno prate što tko kupuje.

Nema blagajnika, ali netko ipak pazi na kupce...

Automatizirani je sustav, doduše, prepoznavao artikle i dodavao ih na račun kupca, no operateri su cijeli proces nadgledali i verificirali, kako ne bi došlo do pogrešaka. U konačnici, otkriveno je da je na tom poslu bilo angažirano oko tisuću ljudi u Indiji – umjesto vjerojatno nekoliko desetaka njih za blagajnama u SAD-u. Plan Amazona bio je da udaljeni radnici provjeravaju tek oko 50 na svakih tisuću kupnji, no to se, zbog tehničkih izazova, navodno popelo na čak 700. Činjenicu da ljudi moraju provjeriti 70% odluka automatskog sustava iz Amazona negiraju, odnosno ističu da je rad operatera služio treniranju AI modela koji bi automatizirao naplatu.

Što god da je istina, zaključak je jedan – trgovine bez blagajnika u zamišljenom formatu nisu se pokazale kao dobro rješenje, a kamere i "tisuću Indijaca" nisu isplativa zamjena za osoblje u fizičkoj trgovini.