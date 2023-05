Većina nas smatra kako je Jadransko more čisto. Međutim, nedavno je neobično jaka oseka spustila razinu mora i iznijela na vidjelo izgled podmorja uz obalu. Našlo se tu koječega, od odbačenih automobilskih guma, do plastičnih boca. Kako je Jadransko more u dobroj mjeri zatvoreno more, u njemu nema velike visinske razlike između plime i oseke pa se takve pojave rijetko javljaju