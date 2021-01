HAC ENC – osvježena aplikacija za plaćanje cestarine

OSNOVNI PODACI Naziv HAC ENC Namjena Plaćanje cestarine i putne informacije Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Nakon nekoliko godina korištenja stare aplikacije HAC ENC, od 18. prosinca svi koji cestarinu u Hrvatskoj plaćaju elektronički dostupna je nova, potpuno osvježena aplikacija HAC ENC. Hrvatske autoceste prijelaz sa stare na novu aplikaciju (nije, dakle, riječ o nadogradnji) odradile su pomalo nespretno, ne obavijestivši korisnike o tome. Jednostavno su staro rješenje ugasili, a tijekom prijelaznog razdoblja nova aplikacija nije bila potpuno funkcionalna – međutim, čekanje se isplatilo.

Nova aplikacija HAC ENC (razlikovat ćete je u trgovini aplikacija po crvenoj ikoni) nemjerljivo je bolja, brža i intuitivnija od prethodne, a nudi i više mogućnosti. Korisnik putem nove aplikacije može kao i do sada nadoplatiti svoj ENC račun, no po novome to može učiniti izravno u aplikaciji kreditnom karticom, ENC bonom, internet bankarstvom ili ENC SMS sustavom. Moguće je unutar iste aplikacije pratiti i administrirati više ENC uređaja.

Dodatno, aplikacija omogućava i provjeru troška cestarine za planirano putovanje, pronalazak najbližeg odmorišta ili benzinske postaje na autocestama u Hrvatskoj, te dobiti informacije o tome gdje kupiti ENC uređaj ili ENC bon ili pak gdje nadoplatiti ENC na autocesti.

Unutar aplikacije dostupne su i ažurne servisne informacije o stanju u prometu na autocestama pod ingerencijom HAC-a.