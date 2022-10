Apple prebacuje proizvodnju AirPods i Beats slušalica u Indiju s ciljem da udvostruči izvoz do kraja ožujka 2023. godine, ali i da smanji ovisnost o Kini

Apple je još 2020. godine prebacio proizvodnju pojedinih iPhone modela iz Kine u Indiju, a sada isto to planira učiniti i za AirPods te Beats slušalice.

Naime, kako otkriva japanski Nikkei, Apple je već zatražio od svojih dobavljača da prebace proizvodnju AirPods i Beats slušalica u Indiju, s ciljem udvostručenja izvoza do kraja ožujka 2023. godine.

Konkretnije rečeno, Apple želi da izvoz iPhone uređaja proizvedenih u Indiji u Europu i na Bliski istok, dosegne 2,5 milijarde dolara do sljedećeg ožujka. To je, dakle, gotovo dvostruko više od 1,3 milijardi dolara u iPhoneima koje je Indija izvezla u godini dana do ožujka 2022.

Analitičari vjeruju da je prebacivanje proizvodnje u Indiju dobar potez, jer će diversificirati proizvodnu bazu koja je trenutno visoko koncentrirana u Kini. Uz to, „dio kolača“ uzet će i Indija, koja će se tako moći predstaviti kao proizvodna sila, što bi na koncu moglo privući ostale tvrtke da tamo presele svoju proizvodnju, piše GSM Arena.