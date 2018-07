Microlino – električni mini automobil inspiriran '50-ima stiže na europske ceste

Na ceste u Švicarskoj, pa potom u Njemačkoj i zatim u ostatku Europe, trebao bi krajem ove i početkom sljedeće godine krenuti mini automobil Microlino švicarske kompanije Micro Mobility. Ovaj se proizvođač do sada bavio električnim romobilima, ali već nekoliko godina samostalno razvija koncept malenog gradskog automobila inspiriranog "bubble car" vozilima iz sredine prošloga stoljeća. Prije nekoliko je dana ovaj automobil prošao homologaciju za tržište EU i sada se očekuje početak serijske proizvodnje.

Dizajn Microlina korijene uvelike vuče iz kultnog BMW-ovog modela Isetta, pa se odlikuje vratima na prednjoj strani vozila, kao i sa samo dva sjedala, te prednjom osovinom koja je značajno duža od stražnje. No, za razliku od Isettinog dvotaktnog benzinca, Microlino pokreće, dakako, elektromotor snage 15 kW (odnosno 20 konjskih snaga).

U pripremi su dvije varijante Microlina kad je riječ o kapacitetu baterija – one od 8 kWh omogućavat će mu autonomiju od 120 kilometara, dok će veća opcija nuditi 14,4 kWh i 215 kilometara vožnje s jednim punjenjem.

Maleni će automobil biti moguće napuniti na običnoj kućnoj utičnici do 80% za oko četiri sata. Najveća brzina tek 450 kilograma teškog vozila bit će 90 km/h, a ubrzanje od 0 do 50 km/h deklarirano je na 5 sekundi. Uz vozača i suvozača u Microlina će se moći smjestiti i 300 litara prtljage, a sve to spakirano je u karoseriju dužine tek 2,4 metra (što je oko 30 cm kraće od Smarta ForTwo).

Trenutačno se Microlino može rezervirati putem proizvođačevog weba, a jednom kada stigne u prodaju trebao bi koštati oko 12.000 eura.