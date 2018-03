Semafori u Washingtonu komuniciraju s automobilima - za sada samo onima koje je proizveo Audi

Glavni grad SAD-a netom je implementirao tehnologiju pomoću koje korištenjem 4G LTE mreže semafori komuniciraju s automobilima tako da im javljaju trajanje crvenog odnosno zelenog svjetla. Ovime se Washington pridružio gradovima poput Las Vegasa, Houstona, Dallasa, Denvera i drugih koji već imaju uvedenu "V2I" komunikaciju. Ovdje V2I znači "Vehicle to Infrastructure", dakle komunikaciju između vozila i infrastrukture, a šestotinjak semafora u Washingtonu ovime se pridružuje kojih tisuću semafora koji su već obuhvaćeni projektom.

Gradonačelnica Washingtona, Muriel Bowser ističe kako ova inicijativa predstavlja oblik inovacija koji je ključan za postizanje napretka na polju sigurnosti u prometu kakav je definiran projektom Vision Zero.

Informacija o trajanju crvenog svijetla na semaforu prikazuje se na kontrolnoj ploči automobila

Projekt na tlu SAD-a za sada može biti od koristi tek vozačima pojedinih Audijevih modela, i to ne starijih od dvije-tri godine s time da iza naoko banalne informacije koja se prikazuje na kontrolnoj ploči stoji poprilično inženjerstva te vjerojatno još više politike i lobiranja. Audi nije prva tvrtka koja je nešto slično ponudila svojim kupcima pa je tako BMW još 2015. u Las Vegasu, Portlandu i Salt Lake Cityju osposobio aplikaciju EnLighten koja je vozače obavještavala o statusu semafora na željenoj ruti.

Određeni napori ka implementaciji komunikacije između vozila i infrastrukture događaju se i u Europi, ali duboko birokratizirana EU to radi drugačije. Europska komisija je 2014. prepoznala potrebu stvoriti "platformu" koja bi pomogla u realizaciji ovako nečega. Iza skraćenice C-ITS stoji Cooperative Intelligent Transport System (inteligentni, kooperativni, sustav prijevoza), a EK je cijelu platformu podijelila u dvije faze. Prva faza je trajala od 2014. do 2016. te je prevalila prvi korak prema umreženoj i autonomnoj vožnji u EU. Temeljem ovoga je EK pripremila Europsku strategiju o C-ITS, a druga faza (od 2016. do 2017.) je "dodatno razvijala zajedničku viziju za realizaciju C-ITS sustava..."

Iako ovo zvuči kao hrpa birokratskih fraza, napori EK ipak djeluju dugoročno smislenije jer teže razvoju standardizirane platforme dostupne svim proizvođačima i jedinstvene za infrastrukturu cijele EU.

Za sada informacije od infrastrukture (semafora) mogu primati odabrani, noviji Audi modeli čiji vlasnici su se pretplatili na Audi Connect Prime uslugu

Treba znati da je dugoročni cilj naoko banalne komunikacije između infrastrukture i automobila zapravo značajan napredak na polju autonomne vožnje. Aktualni autonomni automobili oslanjaju se primarno na informacije vizualnog tipa koje dolaze od kamera, radara te sličnog, a komunikacija s infrastrukturom autonomnu vožnju može učiniti daleko sigurnijom baš kao i ekonomičnijom. Kasnija integracija V2I komunikacije s naprednim sustavima upravljanja prometom dovest će do toga da autonomni automobil može prilagoditi brzinu dolaska do semafora kako se ne bi morao zaustavljati, ali jednako tako i prilagoditi rutu ako na prvotno odabranoj postoji zastoj u prometu.

Ništa manje, automobili će moći optimizirati korištenje sustava automatskog gašenja motora zavisno od informacija o trajanju crvenog svijetla. Jasno, ovo je dobra platforma za testiranje komunikacijske tehnologije, u ovom slučaju GSM modelma koja će se moći kasnije uvesti u V2V (vehicle to vehicle) komunikaciju.

Teško je ustvrditi da je "dar komunikacije" kojim su oplemenjeni semafori u Washingtonu i SAD nešto bez čega nismo mogli, pogotovo zato što ova blagodat vrijedi samo za pojedine Audijeve automobile. S druge strane, nije teško vidjeti kako je u pitanju značajan korak prema budućnosti koja uključuje autonomno upravljanje te nagovještava bolju sigurnost za sudionike u prometu.