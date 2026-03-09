Nova generacija BYD-jevih baterija i ultrabrzi punjači brišu prepreke elektrifikaciji

Kineski BYD tehnološkim inovacijama omogućuje punjenje baterije do 97% u samo devet minuta, čime proces korištenja električnih vozila postaje jednako praktičan kao i točenje fosilnih goriva

BYD je predstavio svoja nova tehnološka rješenja koja bi, prema njihovom mišljenju, trebala ukloniti i posljednje barijere za masovni prijelaz na električnu mobilnost. Okosnicu najavljene revolucije čine druga generacija Blade baterije i inovativne FLASH Charging punionice. Sustav omogućuje ekstremnu snagu punjenja do 1500 kW, čime se postižu rezultati dosad nezabilježeni u industriji: punjenje od 10% do 97% kapaciteta traje svega devet minuta.

Tehnološki iskorak u punjenju

Čak i u ekstremnim zimskim uvjetima pri temperaturi od -30°C, tehnologija zadržava visoku učinkovitost, puneći bateriju od 20% do 97% za 12 minuta. Uz brzinu, nova Blade baterija 2.0 donosi i povećanje energetske gustoće za 5%, što omogućuje doseg veći od 1000 kilometara prema CLTC standardu. Predsjednik BYD-a, Wang Chuanfu, naglasio je kako je fokus industrije morao biti usmjeren na rješavanje problema sporog punjenja i pada performansi na niskim temperaturama.

Blade baterija 2.0 rezultat je šestogodišnjeg istraživanja i primjene FlashPass sustava prijenosa iona. BYD je uspio prevladati tradicionalni konflikt između visoke gustoće energije i brzine punjenja optimizacijom tri ključne komponente: katode, elektrolita i anode. Korištenjem umjetne inteligencije za "Flash-Flow" elektrolite i 3D konfiguracije za "Flash-Intercalate" anodu, drastično je smanjen unutarnji otpor, a time i zagrijavanje baterije tijekom rada.

BYD-jev integrirani sustav pohranjivanja i punjenja solarnom energijom

Sigurnosni aspekti dodatno su postroženi unatoč većim performansama. Nova baterija prošla je rigorozne testove probijanja čavlom tijekom samog procesa punjenja bez pojave dima ili vatre. Čak i pri namjernom izazivanju kratkog spoja na više ćelija istovremeno pri temperaturama od 700°C, sustav je ostao stabilan. Uz to, stopa degradacije baterije smanjena je za 2,5% u odnosu na prvu generaciju, što joj jamči dugovječnost.

Širenje infrastrukture i tržišta

Paralelno s baterijskom tehnologijom, BYD razvija mrežu FLASH Charging punionica specifičnog dizajna u obliku slova T. Ovaj dizajn olakšava rukovanje lakšim kabelima i sprječava njihovo prljanje na tlu. Kako bi se izbjeglo preopterećenje električne mreže, stanice su opremljene ultra-brzim sustavima za pohranu energije koji služe kao "buffer" – akumuliraju energiju sporije, a isporučuju je maksimalnom snagom vozilu kada je to potrebno.

Do početka ožujka 2026. godine u Kini je već instalirano preko 4.200 takvih punionica, a plan je dosegnuti brojku od 20.000 do kraja tekuće godine. Prvi model koji će ovu tehnologiju dovesti europskim kupcima je model DENZA Z9GT. Iako su specifikacije za Europu još u pripremi, BYD je potvrdio namjeru da FLASH Charging infrastrukturu učini dostupnom na globalnoj razini u nadolazećem razdoblju.