Šveđani proizveli prvu potpuno recikliranu bateriju za električne automobile

Električni automobili postaju sve održiviji. Švedski Northvolt objavio je kako je njihov program recikliranja nazvan Revolt proizveo prvu litij-ionsku baterijsku ćeliju koja sadrži nikal-mangan-kobalt (NMC) katodu proizvedenu od metala dobivenih recikliranjem otpadnih baterija.

Sve na jednom mjestu

Sve Northvoltove mjere recikliranja i proizvodnje odvijale su se na jednom mjestu, unutar njegovog laboratorija u švedskom Västeråsu. I to je značajan napredak za globalnu industriju baterija koja industriju električnih vozila pokušava učiniti uistinu održivom. Dosad čak ni Tesla vozila nisu bila održiva.

Northvoltov program recikliranja Revolt proizveo je prvu baterijsku ćeliju sa 100% recikliranim niklom, manganom i kobaltom

U stvarnosti, litij-ionske baterije zahtijevale su opsežno rudarenje sirovina, što se suprotstavlja održivom poticaju gotovih vozila. Drugim riječima, električni automobili jednostavno su premjestili zagađenje u lanac montaže, od vožnje potrošača do proizvodnje dijelova potrebnih za EV. No, proces recikliranja može oporaviti do 95% metala u baterijama, održavajući razinu čistoće usporedive s "djevičanskim" materijalom, rekla je glavna direktorica za okoliš Emma Nehrenheim iz Northvolta.

Reciklirani kobalt, mangan i nikal, upotrijebljeni u novoj baterijskoj ćeliji, prikupljeni su iz otpada baterija niskoenergetskom hidrometalurškom obradom koja uključuje korištenje vodene otopine za izolaciju metala i njihovo pražnjenje od preostalih nečistoća.

Divovski kompleks u kojem će se svake godine reciklirati 125.000 tona baterija

Veliki planovi

Sljedeći korak za Northvolt uključuje proizvodnju ćelija s 50% recikliranog materijala u industrijskim razmjerima do 2030. U skladu s tim ciljem, proširit će se postrojenje za recikliranje u švedskom Skellefteåu. U novom zdanju divovskih razmjera napravit će se dovoljno prostora za recikliranje 125.000 tona baterija svake godine.

Time će Revolt Ett postati najveća tvornica za recikliranje baterija u Europi, uz jedinu tvornicu za reciklažu velikih razmjera koja može ponovno koristiti litij, kobalt, mangan i nikal, uz druge metale. To će osigurati materijale za susjednu gigatvornicu za proizvodnju ćelija Northvolt Ett s dovoljno zaliha za proizvodnju 30 GWh baterija svake godine, što je polovica ukupne godišnje proizvodnje ćelija Nortvolt Ett.

Aluminij, bakar i plastika

Ostali metali koje je prikupio Revolt Ett uključivat će aluminij, bakar i plastiku, a svi oni mogu se ponovno prebaciti u proizvodne tokove putem drugih tvrtki.

Peter Carlsson, izvršni direktor i suosnivač Northvolta

"Treba imati na umu da će se oko 250.000 tona baterija u Europi istrošiti do 2030. godine", kaže Nehrenheim. "U tome neki vide izazove i prepreke. U Northvoltu vidimo prilike. Slično kao što smo pronašli nova, održiva rješenja za rukovanje nusproizvodom soli - tretirajući je kao vrijedan proizvod, a ne otpad - isto namjeravamo učiniti i s baterijama na kraju njihovog životnog vijeka."