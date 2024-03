Financial Times: Devōt drugu godinu zaredom najbrže rastuća IT tvrtka u Hrvatskoj

Devōt, hrvatska IT tvrtka za razvoj softvera zauzela je 32. mjesto na prestižnoj listi The Financial Timesa (FT 1000) najbrže rastućih europskih tvrtki

Ugledni londonski dnevnik The Financial Times objavio je godišnji popis tisuću najbrže rastućih tvrtki u Europi, prema kojem se hrvatska IT tvrtka Devōt, usmjerena na razvoj softvera, smjestila na 32. mjesto. Unutar kategorije IT & Software Devōt je na visokom sedmom mjestu u Europi, odnosno najbrže rastuća tvrtka u Hrvatskoj, s prosječnom godišnjom stopom rasta prihoda od 223,50 posto u razdoblju od 2019. do 2022. godine.

FT 1000 godišnji je popis najbrže rastućih europskih tvrtki koji objavljuje The Financial Times u suradnji s njemačkom statističkom tvrtkom i portalom Statista već osmu godinu zaredom. Ovogodišnje izvješće rangira tvrtke koje su ostvarile najvišu prosječnu godišnju stopu rasta prihoda u razdoblju od 2019. do 2022. godine. Za uključenje je bila potrebna minimalna prosječna stopa rasta od 36,3 posto, prihod od najmanje 100.000 eura ostvaren u 2019. godini te prihod od najmanje 1,5 milijuna eura ostvaren u 2022. godini.

"Ovogodišnje priznanje dodatna je potvrda da se usmjerenost na kvalitetu itekako isplati. Upravo na tim temeljima gradili smo Devōt svih ovih godina, strpljivo i s jasnim ciljem da našim klijentima budemo podrška u osiguravanju naprednih, visokokvalitetnih rješenja kojima unaprjeđujemo njihovo poslovanje. Dodatno motivirani najnovijim priznanjem, nastavljamo ulagati u znanja i vještine naših ljudi bez kojih ovaj uspjeh ne bi bio moguć", izjavio je direktor i osnivač tvrtke Devōt Martin Morava.

Devōt je osnovan 2016. i primarno se bavi uslugama razvoja softvera te automatizacije procesa. Snažno je usmjeren na kvalitetu rada i isporuke, što objašnjava i samo ime ove tvrtke koje dolazi od engleske riječi devotion, što znači predanost. Tvrtka djeluje u različitim industrijama, od HealthTecha i travel industrije do FinTecha. Tijekom pandemije Devōt se fokusirao na razvoj softvera za HealthTech sustave, s posebnim naglaskom na digitalizaciju zdravstvenog sustava i telemedicinu.

Podsjećamo, Devōt je u studenom 2023. na Deloitte CE Technology Fast 50 ljestvici zauzeo visoko četvrto mjesto, s rastom od čak 3.232 posto, čime se pozicionirao kao najbrže rastuća hrvatska tvrtka i najbolje rangirana u kategoriji Software.