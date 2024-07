Glumci u štrajku protiv proizvođača videoigara zbog umjetne inteligencije

Sindikat glumaca i radijskih i televizijskih umjetnika (SAG-AFTRA) započeo je štrajk protiv velikih proizvođača videoigara. Sindikat sa sjedištem u Los Angelesu ima 160 tisuća članova.

Pregovaraju dvije godine

Sindikat je 21 mjesec pregovarao s nizom najvećih tvrtki za igre, uključujući Take Two Interactive (Grand Theft Auto), Insomniac Games (Spider-Man), Electronic Arts (Iron Man, Star Wars), Activision (Call of Duty) i studio za glasovnu glumu Formosa Interactive (Death Stranding, Destiny 2, Helldivers, Zelda: Breath of the Wild i drugi) ali ipak je odlučeno: štrajk.

Predstavnici kompanija tvrde da su pronašli zajednički jezik, ali očito, sindikat još uvijek nije zadovoljan.

"Već smo pronašli zajednički jezik u 24 od 25 prijedloga, uključujući povijesna povećanja plaća i dodatne sigurnosne odredbe. Naša ponuda izravno odgovara zahtjevima SAG-AFTRA-e i proširuje zaštitu vezane uz AI koje uključuju zahtjev za pristankom i pravednom naknadom svim izvođačima koji rade prema Ugovoru o interaktivnim medijima. Ovi uvjeti su među najpovoljnijima u industriji zabave.", rekla je predstavnica kompanija, Audrey Cooling.

Glavni pregovarač SAG-AFTRA-e Duncan Crabtree-Ireland se ne slaže i govori da tvrtke ne uspijevaju osigurati "pravednu naknadu i zaštitu korištenja njihovih lica, glasova i tijela bez naknade" prenosi portal Gamefile.news.

Glasovni i pokretni umjetnici

U štrajku sudjeluje otprilike 2.600 izvođača obuhvaćenih Ugovorom o interaktivnim medijima, uključujući one koji posuđuju glasove animiranim junacima, umjetnike za snimanje pokreta koji likovima u igrama 'daju' pokrete i druge izvođače. Prethodni štrajk sindikata protiv tvrtki za videoigre 2016.-2017. trajao je 183 dana i bio je potaknut sličnim problemima, iako u to vrijeme umjetna inteligencija nije bila toliko razvijena.

Ista zaštita svima

Industrija videoigara, koja godišnje generira milijarde dolara, uvelike se oslanja na kreativni talent izvođača kako bi oživjela likove u igrama. Sindikat tvrdi da ti izvođači zaslužuju istu zaštitu kao i oni u filmskoj, televizijskoj i glazbenoj industriji. Ovaj štrajk mogao bi utjecati na industriju videoigara i ako sindikat uspije, biti temelj za buduće pregovore o radnim pravima u eri primjene AI tehnologije u kreiranju video igara.

Ovaj štrajk slijedi nedavni 118-dnevni štrajk SAG-AFTRA-e protiv holivudskih studija, koji se također vrtio oko umjetne inteligencije i zabrinutost među izvođačima zbog potencijalne zlouporabe, ali i sigurnosti radnih mjesta.