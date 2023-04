Honorov izvršni direktor otkrio kako će nadmašiti Apple

Za vrijeme Honorovog događaja u R&D centru u Shenzhenu, tvrtkin izvršni direktor, Zhao Ming, otkrio je da planiraju zadati oštar udarac Appleovom iOS-u.

Naime, Ming je rekao da Appleov iPhone ima lošiji hardver, zastarjeli dizajn, lošiji prijem signala i slabo trajanje baterije u usporedbi s mnogim mobitelima koje pogoni Android. No, kako kaže, korisnici masovno kupuju iPhone zbog iOS-a i cjelokupnog ekosustava.

„Kada je Apple u pitanju, svi kažu da Appleov hardver nije dobar, da je signal loš, da je baterija slaba. To svi prepoznaju. Ali razlog zašto je skup, leži upravo u činjenici da Apple ima iOS i svoj ekosustav koji može pokriti sve nedostatke i probleme“, tvrdi Ming.

Imajući to na umu, Ming ističe da će Honor dodatno poboljšati svoj MagicOS te će nastojati stvoriti iskustvo korištenja usporedivo s iOS-om. To bi, prema njegovom mišljenju, trebalo dovesti do toga da Honor nadmaši Apple u smislu fluentnosti operativnog sustava, piše GSM Arena.