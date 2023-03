Nestali u 48 sati: brza propast najveće banke Silicijske doline, koja je držala novac tech sektora

Banka Silicijske doline, odnosno Silicon Valley Bank (SVB), poslovna je banka osnovana prije 40 godina. Sve do ovoga tjedna bila je to jedna od najvećih banaka SAD-a i daleko najveća u Silicijskoj dolini, gdje je držala čak četvrtinu lokalnih depozita – mahom ulagača i kompanija iz tehnološkog sektora, koji je generator poslovne aktivnosti na tom području. Kao i ostatak financijskog sektora, i ova se banka posljednjih mjeseci nalazi pod pritiscima u obliku povećanja kamatnih stopa i općenitim usporavanjem gospodarske aktivnosti.

Savršena oluja

"Zatrpana" depozitima propulzivnih startupa posljednjih godina, banka SVB ulagala je svoj novac tako što je kupovala obveznice, vrijednosne papire niskog rizika i niskog prinosa. No, vrijednosti tih obveznica postajale su sve niže FED-ovim nedavnim podizanjem referentnih kamatnih stopa. Istodobno, ulagači su sve manje spremni ulagati u startupe iz Silicijske doline, pa ovima nedostaje kapitala i obrtnih sredstava. Logično, tehnološke i druge kompanije počele su stoga povlačiti svoja sredstva iz SVB-a, što je banku primoralo na prodaju rečenih obveznica, i to u nezgodno vrijeme – kada im je vrijednost niska.

Prošloga mjeseca Forbes je smjestio SVB na 20. mjesto najboljih banaka u SAD-u

SVB je na tome izgubio više od 2 milijarde dolara i protekle srijede objavio kako im je potrebna dokapitalizacija. Željeli su se "izvući" s prikupljanjem 2,25 milijardi dolara koji su im odjednom nedostajali u bilanci. Njihova obavijest o tome, u nesigurnom ekonomskom okruženju koje ionako vlada tržištima, potaknula je "bank run" – mnogi su, uplašeni da će ostati bez svega, počeli povlačiti svoje depozite iz banke, što je najbrži način da banka ostane bez svega.

U samo 48 sati, već do petka, bilo je jasno da stvar neće dobro završiti, pa je američka Agencija za osiguranje depozita, FDIC, odlučila reagirati i naprasno ugasiti Silicon Valley Bank. Pod svoje su preuzeli oko 175 milijardi osiguranih depozita klijenata ove banke, i premjestili ih pod novi entitet, National Bank of Santa Clara. Svi oni, čiji depoziti su ušli u ovaj program, moći će ih povući od ponedjeljka.

Startupi u problemima

No, što će biti s onima, čiji novac je neosiguran? Tu se prvenstveno nalaze mladi tehnološki startupi i njihov kapital, do kojega sada ne mogu. U slučajevima kada drugih izvora novca nemaju, morat će se namiriti iz, sada nepostojećih, depozita, kako bi podmirili obveze i isplatili plaće. Ne dogodi li se to – možda nas očekuje novi val loših vijesti, u obliku propasti startupa s još neodrživim poslovnim modelima i onih koji nemaju dovoljno tekućih prihoda za svakodnevno poslovanje.

Budući da je bila usko vezana uz tehnološki sektor, propast ove se banke prelila i na kriptotržište. Naime, jedan od velikih igrača na tom tržištu, Circle, objavio je kako im je u SVB-u "zapelo" oko 3,3 milijarde dolara. Ta je informacija unijela dodanu nesigurnost među ulagače, posebice one koji su kupovali kriptovalute, pa je Circleov stablecoin USDC, izgubio svoje dolarsko "sidro" i potonuo na vrijednost nižu od 0,9 dolara.

Da niti ova priča ne bi prošla bez njega, pobrinuo se sveprisutni Elon Musk. On je na Twitteru napisao da je "otvoren za ideju" da kupi i spasi SVB, odnosno da to učini preko Twittera, koji bi time postao nova digitalna banka Silicijske doline. Ili bi još samo brže propao?

Propast velike banke mnoge podsjeća na početak krize 2008. godine, a pad vrijednosti stablecoina na ne tako davnu propast Terre. Vrijednosti kriptovaluta, kao i dionica iz tehnološkog i bankovnog sektora su u padu, a svi se pitaju hoće li SVB za sobom povući još neke velike igrače. Odgovor na to, za sada, nema nitko, ali svima je jasno da je situacija za mnoge kritična.

TL;DR

Kako se odvijala drama startupa povezanih s SVB-om, možete pogledati u kratkom skeču koji donosimo u nastavku.