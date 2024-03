Nikon preuzima proizvođača profesionalnih videokamera RED

Američki RED, proizvođač nekih od najcjenjenijih digitalnih video kamera na tržištu posljednjih godina, postat će podružnica japanskog Nikona. Objavljeno je to iz japanske kompanije, uz informaciju da će oni postati novi 100%-tni vlasnici RED-a, čime će on postati podružnica Nikona. Dogovoreno je to s osnivačem RED-a Jamesom Jannardom i aktualnim predsjednikom uprave Jarredom Landom, koji su sve do sada bili i suvlasnici kompanije RED.com.

Sinergija u video produkciji

RED je osnovan 2005. godine s ciljem stvaranja naprednih digitalnih filmskih kamera, koje su s vremenom postale sinonim za vrhunske video zapise i nove tehnologije. Osim što su postale prvi izbor brojnih holivudskih produkcija, njihova posvećenost kvaliteti snimljene slike donijela je svojim korisnicima i Oscara te niz drugih filmskih i televizijskih nagrada.

Nakon dogovora o preuzimanju Nikon i RED zajednički će, kažu, nastaviti zadovoljavati potrebe zahtjevnih kupaca i nuditi korisnička iskustva koja nadilaze očekivanja. Pripajanje će omogućiti iskorištavanje snaga jedne i druge kompanije – s Nikonove strane tu će biti iskustvo u razvoju proizvoda, pouzdanost i znanje u procesiranju slike, tehnologija optike i korisničkog sučelja. RED će u donijeti svoje znanje iz domene filmskih kamera, jedinstvenu tehnologiju kompresije i znanosti o bojama, pa će ta kombinacija ekspertize omogućiti daljnji razvoj proizvoda koji se ističu na tržištu profesionalnih digitalnih kamera.

Financijski i ostali detalji akvizicije nisu objavljeni. Zanimljivo, dogovor o preuzimanju postignut je manje od godine dana otkako su se RED i Nikon našli na sudu. Tada je američki proizvođač bio tužio svojeg sada budućeg vlasnika za kršenje patenata u području kompresije podataka. No, tužba je odbačena protekloga travnja.