S jasnom vizijom za budućnost IN2 grupa uvijek je ispred svog vremena

„Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe. U budućnosti želimo i dalje rasti. No, da bismo rasli kao kompanija, mora rasti naše okružje te svaki pojedinac koji čini društvo boljim. Strategija IN2 grupe je rast u poslovanju, novim članicama, novim i postojećim korisnicima, ali svakako i rast naših ljudi u poslovnom, karijernom i bilo kojem drugom smislu koji će ispuniti njihov puni potencijal. Uvijek želimo biti bolji, brži, inovativniji i uporniji. Vjerojatno je to motivacija zahvaljujući kojoj i imamo jasnu viziju za sljedećih 30 godina“, naglasio je Denis Jašarević, predsjednik Uprave IN2 grupe.

Priča o tvrtki IN2 započinje 90-ih godina, točnije 1992. godine kada Ante Mandić u vrlo neizvjesnoj situaciji, u vrijeme Domovinskog rata osniva jednu od prvih IT tvrtki na ovim prostorima. Iako tada nije mogao predvidjeti u što će IN2 izrasti, osnovao je IT tvrtku koja je starija čak i od interneta u Hrvatskoj.

Prvi veliki posao koji je tada tvrtki IN2 dao uzlet bio je razvoj softvera za Zagrebački velesajam. Nakon pet godina custom development projekata, prvi proizvod tvrtke IN2 bio je INsurance2, nakon kojeg su uslijedili i mnogi drugi.

Velika prekretnica dogodila se 2018. godine kada IN2 grupa postaje dio kanadske grupacije Constellation Software INC (CSI) koja je podijeljena na više grupacija. U zadnje četiri godine otkako je CSI preuzeo IN2 grupu, kompanija bilježi stalni rast. Činjenica da je IN2 grupa postala dio tako snažne grupacije, svrstava ju među najrespektabilnije pružatelje tehnoloških rješenja u Hrvatskoj i regiji. IN2 grupa koja ove godine slavi 30. rođendan pak je, unutar CSI grupacije, centar izvrsnosti za zdravstvene informacijske sustave u jugoistočnoj Europi te se očekuje kako će se buduće europske akvizicije u zdravstvu od 2022. godine događati upravo u sklopu IN2 grupe.

IN2 grupa je digitalno transformirala zdravstveni sektor svojim projektima poput svjetski nagrađivanog sustava eNaručivanja putem kojeg je 2013. godine prvi put omogućeno digitalno naručivanje pacijenata iz ordinacija obiteljskih liječnika na preglede u hrvatskim bolnicama.

„Priča sektora zdravstva u IN2 grupi počinje krajem 90-ih godina kada se počinju informatizirati hrvatske bolnice. U tim vizionarskim početcima kretalo se od osnovnih stvari – registra pacijenata, evidencije prijema i smještaja u krevet, preko osnovnih medicinskih nalaza do otpusnog pisma i pripadajućeg računa. Danas, gotovo 30 godina kasnije, imamo kompleksan Bolnički informacijski sustav BIS® koji je prisutan u 48 hrvatskih bolnica, a BioNET LIS je prisutan u preko 120 medicinsko-biokemijskih laboratorija. I upravo je znanje i iskustvo na projektima u Hrvatskoj IN2 grupi omogućilo da od 2017. godina krene u implementaciju bolničkih informacijskih sustava i u inozemstvu te danas ponosno održava bolnice u Vijetnamu, Azerbajdžanu i Saudijskoj Arabiji“, naglasio je Denis Jašarević, predsjednik Uprave IN2 grupe.

Ima još projekata IN2 grupe koji su promijenili suvremeni život svih građana. To su i digitalizacija sudskog registra, digitalizacija zemljišnih knjiga te jedinstveni registar osoba RH kao i mnogi drugi.

IN2 grupa je podijeljena na četiri poslovna sektora – zdravstvo i javna uprava, financije, gospodarstvo i osiguranje – te u svakom od sektora razvija, implementira i održava IT rješenja koja korisnicima svakodnevno unaprjeđuju i olakšavaju poslovanje.

Tijekom 30 godina IN2 grupa postupno je širila svoje poslovanje akvizicijom drugih tvrtki kao što su Igea, Info Opus, Grad, Pardus, SVAM Plus i MCS Grupa.

Slavljeničku godinu IN2 grupa obilježit će rođendanskim vizualnim identitetom koji komunicira snagu grupe na četiri temelja: ljudi, kreativnost, tehnologija i ustrajnost.

Zaposlenici IN2 grupe uvijek su bili glavni pokretači svih aktivnosti, oni su ti koji stvaraju, motiviraju i inspiriraju jedni druge. Danas IN2 grupa zapošljava 500 vrhunskih stručnjaka u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Labinu, Puli, Varaždinu, Rijeci, Sarajevu, Ljubljani, Kopru, Beogradu, Skoplju i drugim gradovima.

„Volim reći kako su zaposlenici kompanije ono što jednoj organizaciji daje karakter. Svaki zaposlenik sa svojim temperamentom čini našu korporacijsku kulturu bogatijom i snažnijom. Kompanija bez zaposlenika bila bi kao ljudsko tijelo bez emocija. Ponosan sam na sve naše zaposlenike, oni su glavni razlog zašto smo uvijek ispred svog vremena i od srca im želim čestitati 30. rođendan IN2 grupe“, zaključio je za kraj Denis Jašarević.