Smijenjeni osnivač Luminara želi kupiti tvrtku koju je stvorio

Samo pet mjeseci nakon što je smijenjen s pozicije CEO-a zbog etičke istrage, milijarder Austin Russell dao je ponudu za preuzimanje Luminara putem svoje nove tvrtke, Russell AI Labs

Miro Rosandić subota, 18. listopada 2025. u 09:07

U iznenađujućem preokretu koji odjekuje tehnološkom industrijom, Austin Russell, milijarder i osnivač tvrtke Luminar (tehnološke tvrtke koja se bavi razvojem hardverskih i softverskih rješenja temeljenih na LiDAR tehnologiji, prvenstveno za autonomna i pametna vozila), dao je ponudu za preuzimanje te iste tvrtke. Kako prenosi TechCrunch, ponuda dolazi samo pet mjeseci nakon što je Russell smijenjen s pozicije izvršnog direktora uslijed kontroverzne etičke istrage.

Pokušaj preuzimanja objavljen je u prijavi američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC) u petak ujutro. Prema dokumentu, Russellova nova tvrtka, Russell AI Labs, namjerava kupiti 100% redovnih dionica klase A tvrtke Luminar po zasad neotkrivenoj cijeni. Plan je da Luminar, čak i ako do preuzimanja dođe, ostane javno izlistan na burzi. U prijavi se navodi i mogućnost da Russell AI Labs "preuzme drugu, veću globalnu automobilsku tehnološku tvrtku" i spoji je s Luminarom kako bi se stvorila "jedinstvena tehnološka platforma ('Luminar 2.0')". U tom bi slučaju i sam Russell mogao dodatno investirati u novonastalu kompaniju.

Prijedlog je, navodno, upućen 14. listopada "na prijedlog određenih dioničara" Luminara i "na poziv određenih članova upravnog odbora", iako se imena ne spominju. Ni Luminar ni Russell AI Labs još nisu komentirali situaciju.

Ovaj potez jednako je iznenadan kao i Russellova smjena u svibnju, koja se dogodila na isti dan kada je tvrtka objavila svoje poslovne rezultate za prvi kvartal. Na njegovo mjesto tada je došao bivši izvršni direktor Xeroxa, Paul Ricci. Tvrtka nikada nije ponudila detaljne razloge smjene, osim što je navela da je revizijski odbor proveo "istragu o poslovnom ponašanju i etičkom kodeksu". Zbog nedostatka transparentnosti i načina na koji je smjena komunicirana, dioničari su u više navrata tužili tvrtku.

Russellu, s druge strane, pokušaji preuzimanja nisu strani. Tijekom 2023. godine pokrenuo je ponudu za kupnju poznatog časopisa Forbes, no taj je pokušaj propao nakon što su se neki od ključnih investitora povukli. Cijeli proces bio je obilježen i navodnom povezanošću s jednim ruskim oligarhom.

Iako je smijenjen s pozicije CEO-a, Russell je ostao član upravnog odbora Luminara, no njegova je uloga bila svedena na savjetovanje novog direktora. Ipak, njegova neaktivnost bila je vidljiva jer od smjene nije potpisao niti jednu službenu prijavu tvrtke SEC-u. U međuvremenu, u rujnu je suosnovao Russell AI Labs zajedno s Markusom Schäferom, tehničkim direktorom i članom uprave Mercedes-Benz Group AG, te Murtazom Ahmedom, bivšim partnerom u SoftBank Vision Fondu. Nova tvrtka navodi da "gradi i podržava transformativne AI i frontier-tech kompanije", a već je uložila 300 milijuna dolara u AI tvrtku Emergence.

Ovaj potez Austina Russella otvara novo, neizvjesno poglavlje za Luminar. Hoće li dioničari i uprava prihvatiti ponudu čovjeka kojeg su nedavno smijenili, te što "Luminar 2.0" uistinu znači za budućnost tehnologije autonomne vožnje, pitanja su na koja će odgovore donijeti nadolazeći tjedni.

