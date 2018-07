Tele2 nastavio pozitivno poslovanje i u drugom tromjesečju 2018. godine

Tele2 objavio je danas konsolidirane rezultate poslovanja za drugo tromjesečje 2018. godine koji su pokazali nastavak pozitivnog trenda poslovanja protekle godine na nivou cijele Tele2 Grupe, uključujući i Hrvatsku.

Na razini Grupe Tele2 je ostvario ukupni prihod u iznosu 6,5 milijardi švedskih kruna, što je povećanje od 6% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. EBITDA je porasla za 13% u odnosu na drugi kvartal prošle godine te je u drugom tromjesečju ove godine iznosila 1,8 milijardi švedskih kruna.

„Drugo tromjesečje 2018. godine naše je 12. uzastopno tromjesečje u kojem su ostvareni rezultati iznad očekivanja i to nam ulijeva povjerenje da će i na nivou cijele godine biti ostvaren rast EBITDA. Važnost spajanja s kompanijom Com Hem sve više dolazi do izražaja, kao i povezivanje s T-Mobile u Nizozemskoj. Ove obje strateške odluke pokazuju snažan utjecaj na stvaranje dodane vrijednosti našim korisnicima u godinama koje slijede“, izjavila je Allison Kirkby, predsjednica Uprave Tele2 AB