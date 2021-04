U vlasničku strukturu GemBoxa i TestDomea ušao jedan od dugogodišnjih zaposlenika

Unatoč otežanim okolnostima poslovanja tijekom pandemije, zagrebačke softverske tvrtke GemBox i TestDome zabilježile su u 2020. značajan rast prihoda, koji je praktički u cijelosti došao s njihovih inozemnih tržišta.

GemBox je dobavljač softverskih komponenti razvijenih u .NET-u i Javi i namijenjenih tvrtkama koje razvijaju aplikacije za Windowse, a TestDome korporativnim korisnicima nudi on-line platformu za testiranje kandidata za posao. Obje tvrtke kao (su)osnivač povezuje Željko Švedić, nekadašnji zaposlenik Microsofta i prvak na brojnim međunarodnim informatičkim natjecanjima.

Novost u obje tvrtke je da je u njihovu vlasničku strukturu od 1. siječnja 2021. s udjelom od 10 % ušao je i Josip Kremenić, zaposlenik GemBoxa od 2008.

Josip Kremenić, novi suvlasnik GemBoxa i TestDomea

Josip Kremenić – od C# developera do novog direktora GemBoxa

Osim preuzimanja vlasničkog udjela, Josip je imenovan direktorom GemBoxa te je zadužen za operativno vođenje poslovanja te tvrtke, dok se s mjesta direktora povukao osnivač Željko Švedić.

„Želio sam nagraditi Josipa za 12 godina dobrog rada i htio da ima veći utjecaj na odlučivanje i budućnost firme. Tako je sporazumno došlo do njegovog ulaska u vlasničke strukture i TestDomea i GemBoxa, budući da aktivno sudjeluje u radu i jednog i drugog tima – prema zadnjim podacima, oko 65 % svog vremena posveti TestDomeu, a ostatak GemBoxu. Rad u GemBoxu Josipu je drugo zaposlenje; došao je kod nas šest mjeseci nakon što je diplomirao na FER-u,“ kaže Švedić.

Kao i ostatak tima, Josip radi od doma. Živi na Krku, a u Zagreb dolazi svega dva puta godišnje.

Josip se nakon završenog FER-a i svog prvog radnog mjesta junior C# developera u Metronetu javio na oglas za posao u GemBoxu. Svidjelo mu se, kako kaže, to što Željko testira kandidate pomoću programskih zadataka koje treba riješiti, a ne na temelju teoretskih pitanja.

„U GemBoxu sam na početku radio kao developer zadužen za dodavanje novih značajki u tada jedinu komponentu GemBox.Spreadsheet, a pokrivao sam dijelom i korisničku podršku,“ kaže Josip i nastavlja: „Prije 9 godina Željko je izrazio želju da se bavi i drugim projektima osim GemBoxa, a ja sam se htio vratiti iz Zagreba na Krk, i tako smo testirali i moju ulogu development leada i remote način rada. Tijekom svih ovih godina GemBox je značajno narastao, kako brojem komponenti koje imamo, tako i brojem članova tima, a ja sam s vremenom preuzimao sve veći broj zaduženja.“

Prije 8 godina, jedan od projekata koje je Željko htio isprobati bio je i sustav za online testiranje kandidata za posao, koji će kasnije prerasti u današnji TestDome. Nekoliko mjeseci nakon početka rada na izradi početne verzije TestDomea, Željko i Mario, koji se pridružio tom projektu kao suosnivač, željeli su ubrzati izlazak prve verzije servisa te je Josip preuzeo ulogu ASP.NET MVC developera na projektu.

Nakon što je TestDome izašao iz početne faze i baza korisnika mu je počela ubrzano rasti, Mario je preuzeo ulogu CEO-a, a Josip je nakon pozicije ASP.NET MVC developera preuzeo odgovornost za kreiranje programskih pitanja za novu platformu. Kada je funkcionalnost TestDomea izašla izvan testiranja programera, Josip je preuzeo ulogu vođe tima zaduženog za stvaranje sadržaja.

Tijekom prošle godine, Željko je u sklopu nevezane diskusije dao prijedlog da Josip preuzme dodatnu odgovornost za vođenje GemBoxa, a time i suvlasnički udio u tvrtki.

„Bilo je to veoma neočekivano, pozitivno iznenađenje,“ kaže Josip „Nažalost, već se dugo vremena – još i prije preuzimanja nove uloge – ne stignem više baviti programiranjem. Imam, međutim, potpuno povjerenje u svoje kolege koji su pokazali da mogu napraviti izvrsne programske komponente na GemBoxu i odlična rješenja na TestDomeu. Svoje vrijeme sada nastojim što bolje uložiti tako da nastavimo s rastom te ga po mogućnosti još i ubrzamo. Volio bih proizvode koje nudi GemBox proširiti i ponekim web servisom koji će biti od koristi i široj publici, a u TestDomeu vidim još napredniji servis za testiranje kandidata koji pokriva mnogobrojna područja.“

Iznimna profitabilnost, unatoč pandemiji

Tijekom prošle godine GemBox je ostvario ukupne prihode u iznosu od 7,3 milijuna kuna, što predstavlja rast od 22 %, dok su prihodi TestDomea porasli na 9,7 milijuna kuna odnosno 18 %. Obje tvrtke su i iznimno profitabilne – dobit TestDomea prije oporezivanja iznosi čak 46 % ostvarenih prihoda, dok se u starijem i zrelijem GemBoxu, čiji su troškovi poslovanja manji, penje na nevjerojatnih 63 %.

GemBox i TestDome specifični su po tome što gotovo od samih početaka nemaju središnji ured. Svi radni procesi su digitalizirani, a zaposlenici rade s koje god lokacije žele – do ožujka prošle godine većina od doma, a neki iz popularnih co-working prostora. Kaos koji je izbijanje pandemije unijelo u organizacijske procese većine tvrtki tako je u potpunosti mimoišao GemBox i TestDome, čiji su zaposlenici – kako oni u Hrvatskoj, tako i oni iz inozemstva – jednostavno nastavili raditi kao što su to činili i do tada.

Pandemija je u početku ipak utjecala na poslovanje, posebno TestDomea. „Početkom pandemije prihodi TestDoma sunovratili su se za gotovo 60 % u odnosu na mjesečni prosjek. To se dogodilo već 8. ožujka 2020., kada je krenuo snažan pad narudžbi s našeg najvažnijeg tržišta – SAD-a. Srećom, brojke su se na toj razini zaustavile i stagnirale gotovo do srpnja, da bi nakon toga krenuo ponovni rast koji nam je omogućio da godinu ipak završimo u značajnom plusu u odnosu na 2019,“ navodi Mario Živić, suosnivač i direktor TestDomea.

GemBox je, pak, cijelu godinu rastao stabilno, bez primjetnog utjecaja pandemije. Rezultati obje tvrtke su još bolji ako se uzme u obzir da je tijekom prošle godine došlo do pada tečaja dolara – valute u kojoj ostvaruju većinu prihoda – te da su rashodi narasli zbog povećavanja plaća, a u TestDomeu i zbog zapošljavanja novih ljudi.