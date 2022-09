Apple predstavio iPhone 14 i 14 Pro, tri nova Apple Watcha i AirPods Pro 2

Na događanju nazvanome Far Out, predstavljeni su novi iPhone 14 i iPhone 14 Pro, osvježene slušalice AirPods Pro, a nove dodatke dobio je i asortiman Apple Watcha

Početak je rujna, što znači da je vrijeme da nam Apple otkrije svoje ovogodišnje modele iPhonea i ponešto ostalih proizvoda za novu sezonu. iPhone 14 je možda model koji je izazvao najmanje "hypea" u posljednjih nekoliko godina, jer se ne bi trebao pretjerano razlikovati od prethodnika niti donijeti kakvu revoluciju u tehničkom ili dizajnerskom smislu. No, ipak će večerašnji Appleov event pratiti stotine tisuća ljudi u cijelom svijetu, pa ćemo ga uživo popratiti i mi.

Za početak, napomenimo da su se događaji uživo nakon gotovo tri godine vratili u Apple Park, gdje je u podzemnom auditoriju Steve Jobs Theater Apple danas okupio predstavnike medija na predstavljanju novih uređaja. No, iz nepoznatog razloga prezentacija je svejedno snimljena unaprijed, a Tim Cook se pojavio na pozornici tek na početku kako bi pozdravio okupljene.

Apple Watch

Sve je otvoreno najavom nove linije Apple Watcha serije 8. Zaobljeni dizajn ostao je gotovo nepromijenjen, a zaslon se proteže od ruba do ruba, uz tanki okvir – također kao i do sada. Od noviteta, ističe se senzor tjelesne temperature, koji bi trebao biti namijenjen primarno za žensko zdravlje i detaljnije praćenje menstrualnih ciklusa. Dodatak novoj liniji je i sustav prepoznavanja prometne nesreće (mjeri ubrzanja do 256 G), čime sat može automatski obavijestiti hitne službe. Algoritmi za prepoznavanje nesreća trenirani su u stvarnim uvjetima, a sustav je aktivan samo u vožnji te obrađuje podatke samo kada uoči nesreću.

S nadogradnjom softvera i stariji modeli Apple Watcha dobit će i način rada za uštedu baterije, kao i podršku za roaming (u slučaju da se spajaju na mobilne mreže). Apple Watch Series 8 dolazi u 4 boje aluminijskog te 3 boje čeličnog kućišta te u dvije veličine kao i do sada.

Cijene će biti 399 dolara za osnovnu varijantu s GPS-om te 499 dolara za onu s podrškom za mobilne mreže. Isporuke započinju 16. rujna.

Apple Watch SE

Najjeftinija varijanta Apple Watcha dobiva manju nadogradnju, s novim bojama i plastičnim stražnjim poklopcem. U njemu će biti novi senzori nesreća, padova i slično, uz nadograđeni hardver i veći zaslon – pa će biti do 20% brži od prethodnika. Kad je riječ o cijeni, osnovni model koštat će 249, a onaj s podrškom za mobilne mreže 299 dolara.

Apple Watch Ultra

Kao što se posljednjih mjeseci šuškalo, Apple je razvio i napredniju, oklopljenu inačicu Apple Watcha, robusni Apple Watch Ultra za zahtjevne uvjete. Kućište je od ojačanog titanija, a ravni safirni zaslon također je uklopljen u njega. Dodana je nova narančasta akcijska tipka, drugi zvučnik, kruna je naglašeno nazubljena, a cijeli sat je prilagođen za rad s rukavicama. Autonomija mu je 36 do 60 sati, a stvoren je za zimu, prašinu, toplinu i hladnoću, terenske, noćne i podvodne uvjete.

Apple Watch Ultra dolazi samo u veličini od 49 mm, ekran mu je posebno poboljšan i optimiziran za svjetlinu i kontrast. Tu su i dodatne mogućnosti praćenja lokacije i vježbi, a softver je posebno prilagođen avanturistima i boravku u divljini. Za slučaj bilo kakve nevolje, ugrađen je i snažni zvučnik koji može emitirati glasni SOS signal. Uz njega su posebno dizajnirana i tri remena: namijenjeni za ronjenje, planine ili trail uvjete.

Robusni Apple Watch Ultra bit će dostupan po cijeni od 799 dolara, a isporuke kreću od 23. rujna.

AirPods Pro

Najnoviji dodatak liniji Appleovih bežičnih slušalica bit će AirPods Pro nove generacije, osnažene novim vlastitim čipom H2 za bolju povezivost i kvalitetniji zvuk. Obnovljeni su i zvučnički elementi, a podrška za Spatial Audio proširena je mogućnošću personalizacije zvučne slike za svakog korisnika. Aktivno poništavanje buke također će biti poboljšano, pa bi novi procesor trebao omogućiti njegov dvostruko snažniji učinak, dok će iznenadni skokovi buke visoke glasnoće biti automatski dodatno poništavani.

Na "stabljici" slušalica bit će ugrađen i kapacitivni dio osjetljiv na dodir, što će im dodati nove mogućnosti kontrole. Baterija bi trebala trajati do 30 sati. Nova kutijica AirPodsa Pro dobit će mogućnost geolociranja, kao i zvučnik za lakše pronalaženje i, napokon, opciju bežičnog punjenja. Kad je riječ o izgledu, on je nepromijenjen u odnosu na prvu generaciju.

Cijena druge generacije AirPodsa Pro bit će 249 dolara, narudžbe se otvaraju od 9. rujna, a isporuke stižu 23. rujna.

iPhone 14

I naposljetku, ono što smo čekali – iPhone 14. Iz osnovne linije izbačen je mini model, pa će četrnaestica dolaziti u dvije veličine, iPhone 14 dijagonale zaslona 6,1" te iPhone 14 Plus sa zaslonom od 6,7". Kad je riječ o izgledu, on je identičan liniji 13, a takve su i specifikacije. Procesor A15 Bionic, poznat iz modela 13, je tek manje nadograđen, što bi trebalo donekle poboljšati performanse iPhonea 14 u odnosu na prethodnika. iPhone 14 dolazi u pet boja.

Kad je riječ o stražnjim kamerama, njih će također biti dvije kao i do sada. Glavna kamera ostala je na 12 MP, uz f1,5 i brži zatvarač, a trebala bi imati poboljšane rezultate u tamnim uvjetima. Isto je i kod prednje kamere, koja sada ima autofokus i True Depth opciju. Dodana je i unaprijeđena aktivna stabilizacija videa za akcijske snimke u pokretu.

I još nešto što se najavljivalo od ranije – iPhone 14 će moći uhvatiti satelitski signal, što će biti posebno korisno u područjima gdje nema zemaljskog mobilnog signala. Satelitsku uslugu omogućit će nove antene, a softver će korisniku pokazati gdje i kada usmjeriti mobitel kako bi uspio komunicirati sa satelitima. Usluga će primarno služiti za slanje poruka, koje će morati biti dodatno komprimirane. Stoga će iPhone u nekoliko koraka pitati korisnika detalje o hitnoj situaciji, a oni će biti proslijeđeni spasilačkim službama. Ista opcija omogućit će i lociranje korisnika putem satelita u područjima bez signala. Od studenog će satelitska usluga Emergency SOS biti aktivirana u SAD-u i Kanadi.

Osnovna cijena iPhonea 14 bit će ista kao i lani kod modela 13, dakle 799 dolara. Veća verzija, iPhone 14 Plus koštat će od 899 dolara. Isporuke za manji počinju 16. rujna, a za veći model 7. listopada.

iPhone 14 Pro

Napredniji modeli iPhonea, linija Pro, danas ipak dobiva nešto veću nadogradnju. Ostvarile su se ranije najave, pa je notch napokon zamijenjen nešto manjim otvorom u vrhu ekrana. On je ovalnog oblika (poznatoga kao pill), a Apple je odlučio taj oblik iskoristiti i za animaciju notifikacija i drugih aktivnosti. Tako se "pilula", ili "Dynamic Island" kako ga sada zovu, proširuje prema potrebi i prikazuje pozive, manje bitne notifikacije i slično. Isto tako na tom se mjestu pokazuje i obavijest o glazbi koja svira, informacije o aktivnim pozivima i slično.

Pro zasloni bit će veličina 6,1" i 6,7", nudit će svjetlinu od 1.600 nita, a najviše do 2.000 nita. Kao što se i znalo, zaslon će imati i "always on" opciju, pa će se na njemu stalno moći vidjeti sat, notifikacije i widgeti, a uz smanjenje frekvencije osvježavanja i zatamnjenje zaslona on će u tom načinu rada trošiti minimalno struje.

Ovaj model dolazi s novim čipom, A16 Bionic, koji je izrađen na 4-nanometarskom procesu i sa 16 milijardi tranzistora. Šest je CPU jezgri, od kojih su dvije optimizirane za performanse a četiri za efikasnost. Neuralni engine ima 16, a GPU 5 jezgri, uz posebni Display Engine koji upravlja frekvencijom osvježavanja zaslona.

Velik je naglasak i na kamerama kod Pro modela. Najveća glavna kamera imat će 65% veći senzor od onog kod modela 13 i rezoluciju od 48 MP. Tehnologija stvaranja jednog piksela od njih 4 susjedna omogućit će još bolje snimke u mraku, a kombinacija senzora i leća dat će opciju zumiranja od 1x, 2x ili 3x, uz već postojeću širokokutnu kameru.

iPhone 14 Pro dolazi u četiri boje, od kojih je nova zagasito ljubičasta. Cijene za osnovni model iPhone 14 Pro kreću od 999, a za iPhone 14 Pro Max od 1.099 dolara. Najveća opcija bit će ona s prostorom za pohranu od 1 TB. Narudžbe se otvaraju 9., a isporuke kreću 16. rujna.