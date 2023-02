BFS 2023: Mate Rimac je optimist u vezi budućnosti Hrvatske

Nekada novinar i urednik na Cnetu i Engadgetu, a danas na The Vergeu, Tim Stevens, gost je današnjeg Bug Future Showa, govornik te sada i – domaćin. Pred prepunom je dvoranom, u razgovoru jedan na jedan, ugostio Matu Rimca, CEO-a kompanija Rimac Technology i Bugatti Rimac.

Rimac je na BFS došao izravno iz Pariza, gdje je baš sinoć prisustvovao aukciji jedinstvenog automobila, Bugattija Chiron Profilée, koji je postigao rekordnu cijenu za novi automobil – prodan je, naime, za oko 12 milijuna eura s porezom.

Odmah na početku osvrnuo se na to kako je ponosan da vodi svoju kompaniju i dalje u Hrvatskoj, iako je naglasio da je to iznimno teško i izazovno. "Poslovanjem ovdje izložio sam kompaniju velikom riziku", kaže. Za kompaniju u koju je već uloženo preko milijardu dolara, pitanje je koliko mu je to bio pametan potez, no za sada u njemu ustraje, rekao je Rimac Stevensu.

Kad je riječ o izlasku na tržišta kapitala putem SPAC-a i sličnih shema, to je u početku bio odbacio te i dalje stoji pri tome. Rimac ili Bugatti s dionicama u javnu ponudu, dakle, neće ići tako brzo, već će biti ključno koliko kvalitetan im IPO može biti, odnosno koliko će kompanije biti spremne na njega.

"Kada su mi ponudili da preuzmem Bugatti, mislio sam da se šale, ili da je riječ o grešci u Matrici", osvrnuo se Rimac na trogodišnji proces dogovora oko pripajanja legendarne marke njegovoj kompaniji. Što Bugattija čini Bugattijem, pitao je Stevens. Rimac je ponovio riječi Ettorea Bugattija: "Ako je usporedivo, to nije Bugatti". A što čini Rimca Rimcem? "Savijanje zakona fizike", kaže Rimac, pa ističe kako prije desetak godina nitko nije mogao niti sanjati da će automobili na struju imati ubrzanja i karakteristike kao današnji.

Kamo idemo u budućnost automobila? Rimac smatra da će autonomna vožnja biti prava revolucija, čime će vozila postati sigurnija, jeftinija i lakša za korištenje: "Tome i sami želimo pridonijeti, a ne biti konkurenti Tesli ili drugim kompanijama koje proizvode osobna vozila. Robotaksiji bi trebali pružiti jednaku razinu komfora i kvalitete vožnje svima, bili oni školarci ili milijarderi, to je ono što želimo ostvariti".

Od ostalih izazova, Rimac je istaknuo financijsku održivost poslovanja, koja je ključ da bi sve njegove (i druge) kompanije mogle odgovoriti na ostale izazove na tržištu. Takvih kompanija i u Hrvatskoj ima sve više, a kada su Rimac Automobili, Infobip i slični kretali u posao, ulagači nisu bili spremni ulagati u Hrvatsku, jer ona nije bila "na mapi" mnogima. Danas je situacija drugačija, pa je relativno lako nagovoriti stručnjake na preseljenje u našu zemlju.

Što bi Rimac savjetovao mladima koji sada kreću u poslovne vode? Pronađite, kaže, poslovni model koji funkcionira od početka i može se kasnije skalirati, jer je sve teže pronaći investitore za startupe. "Ne bi svatko trebao biti poduzetnik, to većinom nije zabavno, niti je dobro kako izgleda izvana. U tom slučaju morate biti spremni žrtvovati sve, pa stoga biti nečiji zaposlenik i tako rasti i nije loš izbor", poručio je.

Onima koji su već u poslu, savjetuje da ne brinu o razvodnjavanju udjela ili rasprodaji kompanije – gradite svoje poslove zajedno, a kada će kompanija rasti, rast ćete svi zajedno.