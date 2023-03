Hrvatski brend White Shark najavio dodatne korake za zaštitu okoliša i morskih pasa

Hrvatski gejmerski brend, White Shark, ove je srijede u zagrebačkom Z Centru održao tiskovnu konferenciju povodom trogodišnje kampanje „Let's Care about Each Other“. Riječ je, naime, o akciji koja za cilj ima zaštitu morskih pasa, očuvanje mora i oceana te provođenje akcija čišćenja mora i obali, edukacija i ostalih aktivnosti za poticanje ekološke osviještenosti.

Od rujna prošle godine, White Shark je službeni donator najveće svjetske organizacije za zaštitu okoliša International Union for Conservation of Nature, s naglaskom na zaštiti morskih pasa. Kako bi dodatno doprinijeli zaštiti okoliša, najavili su potpuno izbacivanje plastika iz svih pakiranje White Shark proizvoda najkasnije do kraja naredne godine te početak proizvodnje računalne periferije od reciklirane plastike.

Ambasadori ove kampanje su Alen Soldo, profesor na Odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu, Vanja Peleš, svjetski prvak u ronjenju na dah i ekološki aktivist, Domagoj Jakopović Ribafish influencer i ekološki aktivist te Miro Odak, frontman grupe Lili Gee i ekološki aktivist.

Stjepan Šmit. Foto: Bug

„Morski psi su ugroženi i u svijetu i u Mediteranu, pa ova inicijativa itekako ima smisla. Cilj nam je, uz samu zaštitu, educirati 'klince' o važnosti zaštite okoliša i morskih pasa, naučiti ih nešto o njihovim specifičnostima i doprinijeti njihovoj zaštiti i zaštiti okoliša, poručio je na konferenciji Stjepan Šmit, vlasnik tvrtke Šmit Electronic, glavnog distributera White Shark periferije.

Među ambasadorima našao se i splitski skladatelj Mirko Krstičević, široj javnosti poznat kao autor pjesme „Da mi je biti morski pas“, koja je tijekom konferencije predstavljena u izvedbi grupe Lili Gee i proglašena službenom himnom kampanje White Sharka. Uz to, najavljen je i izlazak engleske inačice pjesme i video spota, pod nazivom „I wanna be a White Shark“.