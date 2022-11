Hrvatski gejmerski brend White Shark službeno započeo sa zaštitom mora i morskih pasa

Domaći brend White Shark oduvijek je simbolizirao istinsku ljubav prema gamingu i dobroj zabavi. Suradnjom s mnogobrojnim influencerima, takozvanim gaming ambasadorima brenda, postali su najpoznatiji gaming brend šire regije, a njihovi proizvodi su se našli na stolovima i podovima mnogih mladih i nešto starijih gamera rekreativaca, ali i mnogih strastvenih i vrlo ozbiljnih igrača diljem Europe i Sjeverne Afrike.

Kako je brend rastao, s vremenom je počeo cijeniti ne samo ono što je dobro za samu tvrtku, već i za širu zajednicu. Osim o tehnologiji i svim zadovoljstvima koje ona donosi, počelo se razmišljati i o njenom utjecaju na okoliš, koji ponekad nije pozitivan.

“Stalno smo razmišljali kako možemo pomoći da se promijeni negativan utjecaj tehnologije na okoliš, a odgovor je čitavo vrijeme bio ispred nas, u našem imenu: White Shark"

Upravo zbog toga White Shark je odnedavno postao službeni partner odnosno sponzor jedne od najvećih svjetskih organizacije zaštite okoliša, International Union for Conservation of Nature (IUCN), s naglaskom na zaštitu morskih pasa.

U sklopu ove trogodišnje kampanje, nazvane Let’s care about each other, White Shark će biti organizator i pokrovitelj niza akcija koje će za cilj imati zaštitu morskih pasa (posebno ugroženih vrsta), zaštitu i očuvanje mora i oceana u kojima oni žive, akcije čišćenje mora i obale, edukacije te aktivnosti poticanja ekološke osvještenosti i korištenja recikliranih materijala.

Iako već neko vrijeme radi na tome, startanjem kampanje Let’s care about each other, White Shark je maksimalno intenzivirao izbacivanje plastike iz svih pakiranja proizvoda. Taj cilj bi trebao biti 100% ispunjen do kraja naredne godine. Osim toga, u planu je u ponudu White Sharka uvrstiti proizvode izrađene od reciklirane plastike, izvađene iz mora.

Kroz čitavu kampanju, tim White Shark ambasadora se, uz postojeće influencere iz domene gaminga, širi i na znanstvenu zajednicu, sportaše, glazbenike, ekološke aktiviste i mnoge druge ekološki orijentirane osobe.

Glavni ambasador iz znastvene zajednice je dr. sc. Alen Soldo, profesor na fakultetu oceanografije u Splitu i najveći znanstveni autoritet za morske pse u Mediteranu, autor mnogobrojnih članaka, ali i knjige o morskim psima. Kako on navodi u svojim radovima, u Jadranskom moru živi 60 vrsta morskih pasa, od kojih je 70% ugroženo, a tri vrste su u zadnjih nekoliko desetljeća nažalost izumrle. S obzirom da su morski psi vrlo specifična životinjska vrsta, koju karakterizira niz zanimljivosti, putem influencera će se o mnogima od njih upoznavati i svi pratitelji brenda na svim društvenim mrežama.

Prvi u nizu ambasodora iz sportskog života jest Vanja Peleš, svjetski prvak u ronjenju na dah i veliki pobornik zaštite okoliša, te sudionik mnogih akcija čišćenja mora i obale.

Među prvima se kao ambasador priključio i Ribafish, naš poznati food bloger, novinar, edukator, ekološki aktivist, koji radi edukacije djece po hrvatskim otocima i organizira mnoge druge ekološke akcije na jedinstven i kreativan način.

White Shark se također uključio i u ekološki pokret REZOLUCIJA ZEMLJA, koji, u organizaciji i pod medijskim pokroviteljstvom Večernjeg lista, kontinuirano radi na promicanju zaštite i čišćenju okoliša, ekologiji, edukaciji svih, a ponajviše edukaciji djece i mladih o bitnim ekološkim pitanjima. Tako će na proljeće 2023. godine White Shark biti sponzor akcije čišćenja mora na nekoliko lokacija na jadranskoj obali.

S opisanom novom misijom, White Shark se pretvara u simbol brige za svijet u kojem živimo, ali u kojem se i dalje možemo dobro zabavljati!