IN2 grupa proslavila 30. rođendan

IN2 grupa, IT tvrtka specijalizirana za softverska rješenja za kompleksne sustave i konzalting, organizirala je proslavu svog "rođendana" na kojoj je okupila više od 700 svojih zaposlenika, partnera i korisnika

Jedna od najstarijih domaćih IT tvrtki, IN2 grupa, jučer je u Muzeju za suvremenu umjetnost proslavila 30 godina postojanja retrospektivom svih važnih događaja, projekata i uspjeha koji su ih pratili na poslovnom putu od 1992. godine, pa sve do danas.

Godine 1992. hrvatska košarkaška reprezentacija s Draženom Petrovićem na čelu prvi je put osvojila srebrnu medalju, a Goran Ivanišević brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni. U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu službeno je puštena u rad hrvatska akademska i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, točnije ono što danas nazivamo internetom. Europska unija priznala je Hrvatsku. Puno se toga dogodilo prvi put u Hrvatskoj.

Te iste godine, 1992. Ante Mandić, mladi entuzijast koji je bio u potrazi za novim izazovima, osnovao je jednu od prvih IT tvrtki u Hrvatskoj, riječ je o današnjoj IN2 grupi. U tih se 30 godina IN2 grupa razvijala, rasla pa možemo reći kako je danas, kao dio jedne od najsnažnijih IT globalnih korporacija CSI grupacije, snažnija no ikada.

„Za uspjeh IN2 grupe zaslužni su naši ljudi, njihova kreativnost, upornost, snalažljivost u novim situacijama, motiviranost da sudjeluju u projektima koji će promijeniti život svih građana nabolje. Ovim im putem od srca želim čestitati njihov rođendan i otvoriti novo poglavlje za sljedećih 30 godina. IN2 grupa uvijek je bila ispred svog vremena, kao te davne 1992. godine kada smo doslovno bili pioniri IT businessa, pa tako i danas kada kreiramo rješenja koja mijenjaju suvremeni način života. Naša je vizija budućnosti nastaviti digitalizaciju hrvatskog društva te implementacijom suvremenih IT rješenja pojednostaviti obaveze svih naših građana, a gospodarstvenicima omogućiti učinkovitije i uspješnije poslovanje. Jedino na taj način možemo svi rasti kao društvo u cjelini“, izjavio je Denis Jašarević, predsjednik Uprave IN2 grupe.

Goste su zabavljali poznati glazbenici – Ante Gelo i pjevači popularne A strane, a gošća iznenađenja, koja je izvodila svoje uspješnice iz 90-ih godina, bila je Vanna.

Više od 700 uzvanika zabavljalo se na rođendanskoj proslavi među kojima su bili zaposlenici IN2 grupe, brojni gospodarstvenici, pripadnici diplomacije te osobe iz javnog života poput Ide Prester koja je vodila službeni program.