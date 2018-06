Institutu Ruđer Bošković dodijeljeno gotovo 3 milijuna kuna za istraživanja u području fizike

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske danas su svečano potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kojim je Institutu Ruđer Bošković (IRB) dodijeljeno gotovo tri milijuna kuna za dva projekta vrhunskih istraživanja u području fizike.

Sredstva su dodijeljena dvama projektima, i to projektu "Sinergijom do izvrsnosti u istraživanju i razvoju detektora, senzora i elektronike", kojem je pripalo 1.495.850,00 kuna, te projektu "Sinergijom do uspjeha: RBI-T-WINNING i ESIF udruženi u jačanju izvrsnosti Zavoda za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković (RBI-TWINN-SIN)", kojem je pripalo 1.439.634,00 kuna.

Unaprjeđenje infrastrukture za istraživanja

Projekt "Sinergijom do izvrsnosti u istraživanju i razvoju detektora, senzora i elektronike" provodi se u sinergiji s ERA Chair projektom PaRaDeSEC financiranim iz programa OBZOR 2020, a cilj mu je dodatno unaprjeđenje postojeće znanstveno – istraživačke infrastrukture IRB-a za istraživanje, razvoj i testiranje detektora, senzora i pripadajuće elektronike kroz prilagodbu postojećeg laboratorijskog prostora te nabavu nužne znanstveno – istraživačke opreme i materijala za podizanje kvalitete istraživanja.

Tijekom 18 mjeseci trajanja njime će se adaptirati postojeći laboratorijski prostor čime će se omogućiti kontrolirani uvjeti čistoće, temperature i vlažnosti zraka, te unaprijediti stabilnost električnih sklopova i smanjiti razinu elektroničkog šuma. Uz to, nabavit će se nužna oprema i potrebni materijali za podizanje razine takve vrste istraživanja kako bi se na najbolji način iskoristilo znanje i istraživačke mogućnosti inozemnih stručnjaka zaposlenih na projektu PaRaDeSEC, omogućiti veći prijenos njihovog znanja i iskustva na zaposlenike IRB-a, te pokrenuti nove smjerove istraživanja koja trenutno nije moguće obavljati na IRB-u.

Jačanje istraživačkog potencijala u teorijskoj fizici

Cilj projekta "Sinergijom do uspjeha: RBI-T-WINNING i ESIF udruženi u jačanju izvrsnosti Zavoda za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković (RBI-TWINN-SIN)" prije svega je jačanje istraživačkog potencijala Zavoda za teorijsku fiziku IRB-a kroz unaprjeđenje opreme i infrastrukture, kao i omogućavanje daljnjeg provođenja istraživanja potaknutih mjerama RBI-T-WINNING projekta, čime se žele zaokružiti nastojanja pozicioniranja Zavoda za teorijsku fiziku kao istaknutog centra u ovom znanstvenom području.

Aktivnosti tijekom dvije godine trajanja projekta uključuju nabavu znanstveno – istraživačke te IT opreme i programa, elektromontažne i građevinske radove u svrhu prilagodbe prostora za postavljanje i korištenje nabavljene opreme, uređenje i opremanje uredskih prostorija potrebnim sadržajima, nabavu potrošnog istraživačkog materijala, aktivnost provedbe horizontalnih načela, kao i upravljanje projektom te informiranje javnosti.

"Dodjela gotovo tri milijuna kuna bespovratnih sredstava Institutu Ruđer Bošković potvrđuje našu predanost izvrsnoj znanosti i velik značaj naše institucije ne samo za hrvatsku znanost, nego i značaj u međunarodnim znanstvenim okvirima, kao i važnost IRB-a za prijenos tehnologija i suradnju s gospodarstvom. Realizacijom ovih projekata omogućit ćemo dodatno podizanje kvalitete i omogućiti nove smjerove naših istraživanja", izjavio je nakon potpisivanja ugovora dr. sc. David Matthew Smith, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković.