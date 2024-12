Japanski stručnjak za sigurnost čipova održao predavanja na zagrebačkom FER-u

Profesor Makoto Nagata, stručnjak za sigurnost čipova sa Sveučilišta u Kobeu u Japanu, posjetio je ovoga ponedjeljka Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu. Tijekom posjeta održao je dva predavanja na temu sigurnosti čipova i obrazovnih inovacija, a dolazak u Hrvatsku povezao je s razvojem tehnologije i međunarodne suradnje.

Kao istaknuti predavač IEEE Solid-State Circuits Societyja, profesor Nagata održao je predavanje pod nazivom „Hardware Security and Safety of IC Chips and Systems“, u kojem je istaknuo značaj otpornosti čipova na vanjske i unutarnje smetnje. Naglasio je i potencijal Hrvatske u razvoju dizajna čipova.

„Vjerujem da se kompanije za dizajn čipova mogu osnovati i bez proizvodnih kapaciteta i da Hrvatska, posebice zahvaljujući institucijama poput FER-a, zauzima važno mjesto u međunarodnim suradnjama i projektima u razvoju ove industrije“, poručio je Nagata.

Foto: FER

U drugom predavanju predstavio je organizaciju Sveučilišta u Kobeu, s naglaskom na spoj inženjerskog znanja i poduzetništva. Nagata je istaknuo ulogu Graduate School of Science, Technology and Innovationa (STIN) u odgoju lidera koji razvijaju inovacijske strategije i integriraju znanstvena otkrića u gospodarstvo.

„STIN na Sveučilištu u Kobeu odgaja lidere koji stapaju inženjerska znanja i poduzetništvo. Edukacijom studenata u području poduzetništva izravno se motivira diplomske i doktorske studente na Sveučilištu za rad ispunjen kreacijom, inovacijom i suradnjom na interdisciplinarnim projektima. Naš je cilj odgajati i oblikovati poduzetnike s čvrstim temeljima u prirodnim znanostima koji će poticati inovacije u naprednim tehnologijama temeljene na društvenim i ekonomskim vrijednostima”, napominje Nagata.

Inače, profesor Nagata ima bogatu akademsku karijeru, od doktorata u elektroničkom inženjerstvu na Sveučilištu u Hirošimi do pozicije redovitog profesora na Sveučilištu u Kobeu. Njegov rad obuhvaća projektiranje čipova za visoku hardversku sigurnost, ključnih za primjenu u bankama i kritičnim komunikacijskim sustavima.