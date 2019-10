Made by Google '19 - stigli novi Pixel i Nest uređaji

Google je jučer predstavio nove uređaje iz serija Pixel i Nest. Predstavljeno je dosta toga, od pametnih telefona i bežičnih slušalica do pametnih zvučnika i jednog Chromebooka. Iznenađenja po pitanju dizajna nije bilo zahvaljujući brojnim leakovima koji su se pojavili zadnjih mjeseci.

Oba Pixel 4 pametna telefona temelje se na istim specifikacijama te se međusobno neznatno razlikuju. Oba telefona imaju 90 Hz OLED zaslon (Smooth Display), s tim da je veličina zaslona kod Pixel 4 modela 5,7“, a kod Pixel 4 XL modela 6,3“. Razlikuju se i po razlučivosti – manji model ima FHD+, a veći QHD+ razlučivost. Zasloni podržavaju HDR i Always mode.

Ove godine Google je odlučio odustati od notcha i fizičkog skenera otisaka prstiju, no zato sada uz gornju stranu kućišta stoji podeblji rub. Unutar njega su tradicionalno smješteni zvučnik, kamera, te ostali senzori, uključujući i Soli radar koji služi za upravljanje uređajem pomoću gesti (Motion Sense) i 3D depht senzor za prepoznavanje lica korisnika i otključavanje uređaja. Soli radar neće biti dostupan na pojedinim tržištima, u Hrvatskoj hoće, iako kod nas nisu službeno dostupni Google telefoni.

Pixel 4/Pixel 4 XL

Četvrta generacija Pixela temelji se na Snapdragon 855 čipu, imaju po 6 GB RAM-a te ovisno o modelu 64 ili 128 GB prostora za pohranu. Tradicionalno nema podrške za memorijske kartice. Na prednjoj strani nalazi se jedna kamera od 8 MP, do su na stražnjoj dvije – glavna od 12 MP (f/1.7) te telefoto kamera od 16 MP (f/2.4). Ono što se čini kao treća kamera, zapravo nije kamera već spectral + flicker senzor. Telefoni mogu snimati videozapise 4K kvalitete (30 fps), ali i slow-mo video pri 120 fps. Google je osigurao podršku za optičku i elektronsku stabilizaciju slike (OIS i EIS).

S kapacitetom baterija novi Pixeli se nisu nešto naročito proslavili. Pixel 4 ima bateriju od 2.800 mAh, a Pixel 4 XL od 3.700 mAh. No srećom tu je podrška za brzo punjenje baterije – Power Delivery (18W). Podržano je i bežično punjenje (Qi). U tom slučaju se automatski aktivira Ambient mode.

Što se kućišta tiče prednji i stražnji paneli su prekriveni staklom, dok je okvir od metala. Novi pixeli dolaze u tri boje – Just Black, Clearly White i Oh So Orange. Uređaji su otporni na vodu i prašinu prema IP68 standardu. Cijene uređaja su između 749 i 999 eura, ovisno o modelu. Prve isporuke za europsko tržište su planirane za 28. listopad.

Pixelbook Go

Drugi značajniji uređaj koji je predstavljen tog dana jest Pixelbook Go. Kako sam naziv uređaja otkriva riječ je o laptopu s Chrome OS-om. Pixelbook Go opremljen je sa 13,3“ zaslonom osjetljivim na dodir. U ponudi su dva tipa zaslona LCD razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka i 4K Ultra HD Molecular Display razlučivosti 3.840 x 2.160 točaka.

Ovisno o modelu Pixelbook Go dolazi u konfiguraciji s Core m3, Core i5 ili Core i7 procesorima (osma generacija), sa 8 ili 16 GB RAM-a te s 64, 128 ili 256 GB prostora za pohranu. Kućište laptopa je od magnezija. Pixelbook Go ima sve standardne značajke – tipkovnicu s pozadinskim osvjetljenjem, podršku za Wi-Fi i Bluetooh mreže, veliki trackpad, te web kameru razlučivosti 1080p koaj može snimati video pri 60 fps. Po pitanju sigurnosti tu je sigurnosni čip Titan C.

Od portova zastupljeni su samo USB-C (2x) i 3,5-milimetarski audio port (1x). Modeli s FHD zaslonom opremljeni su sa baterijom kapaciteta 47 Whr, a sa 4K zaslonom s baterijom od 56 Whr. Ovisno o načinu upotrebe Pixelbook Go s jednim punjenjem može neprekidno raditi do 12 sati. Ponovno punjenje odvija se preko 45-vatnog punjača koji će baterije u potpunosti napuniti unutar 2 sata i 20 minuta. Dimenzije uređaja su 331 x 206,3 x 13,4 milimetara, a masa 1.061 (FHD), odnosno 1.090 grama (4K).

Pixelbook Go bit će dostupan u dviej boje – Just Black i Not Pink. Početna cijena je 649 USD za model s Core m3 procesorom, dok će za najskuplji model s Core i7 procesorom i 4K zaslonom biti potrebno izdvojiti 1.399 USD.

Nest Mini

Unutar linije Nest Google je predstavio nove Nest Mini i Nest Wifi uređaje. Nest Mini je nasljednik Google Home Minija i kao takav predstavlja novu generaciju pametnih zvučnika-asistenata. Novi model je zadržao dimenzije prethodnog, ali je dobio i veći zvučnik, 40% snažnijim basom. Također dodane su nove kapacitivne tipke i LED-e kojima se olakšava uporaba i komunikacija s uređajem. Ovo je ujedno i najjeftiniji predstavljeni uređaj – stoji tek 49 USD. Nest Mini moći će se nabaviti u četiri boje – Chalk, Charcoal, Coral i Sky Blue.

Nest Wifi

Nest Wifi je kombinacija pametnog zvučnika i mesh routera. Google navodi kako se automatski spaja na postojeću mrežu te kako poboljšava pokrivenost Wi-Fi signalom za barem 25%. Za dodatna poboljšanja potrebno je dodati uređaje koje Google naziva – The Point, a koji se spajaju na Nest Wifi router. Cijena routera je 169 USD dok kompleti s jednom ili dvije pristupne točke stoje 269 USD, odnosno 349 USD.

Pixel Buds

Pixel Buds, najmanji su uređaj predstavljen na Made by Google događaju. Riječ je o bežičnim, in-ear, slušalicama sa 12-milimetarskim driverima. Imaju sve funkcije originalnog modela iz 2017. godine, ali su usput izgubile rep. Dizajn se promijenio nabolje, pa sada slušalice bolje prate oblik uha što ih čini udobnijima za nošenje.

Jedna od značajki je Adaptive Sound – koji automatski prilagođava glasnoću zvuka ovisno o jačini zvuka (buke) u prostoru u kojem se korisnik nalazi. Da bi što bolje utišao okolnu buku za vrijeme poziva Google je u svaku slušalicu postavio po dva mikrofona samo za tu namjenu. Dodan je i govorni akcelerometar koji otkriva govor putem vibracija korisnikove čeljusti.

Pixel Buds za komunikaciju s drugim uređajima koristi Bluetooth, a s jednim punjenjem mogu raditi do 5 sati. Uz upotrebu kutije koja služi za pospremanje, ali i kao punjač autonomija slušalica se produže na do 24 sata. Pixel Buds slušalice su otporne na vodu i znoj. Moći će se nabaviti u četiri boje - Clearly White, Oh So Orange, Quite Mint i Almost Black. Na tržište stižu u proljeće 2020. godine po cijeni od 179 USD.