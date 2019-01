Ovo je kompletan program Bug Future Showa 2019

Došlo je vrijeme da u miru pručite raspored događanja Bug Future Showa 2019 - i ove godine smo pripremili dva "tracka" predavanja, panela, radionica i zabave u dvije dvorane Kina Europa, kao i izložbu gadgeta naših sponzora u foajeu. Vidimo se u četvrtak, 7. veljače, s početkom u 10:00 sati, a ako još uvijek nemate pozivnicu - nekoliko komada preostalo je za najupornije na mailu info@bfs.bug.hr.

Program u glavnoj dvorani Kina Europa

*****

10:00

Otvaranje vrata glavne dvorane

10:30

Dobrodošli na #BFS2019 - Miro Rosandić, glavni urednik Buga

Keynote predavanje: „The End of Everything (As we know it)“, Ft. Robert Ballecer JR, USA, digitalni Jezuit, tech podcaster

Glavni tehnološki trendovi zadnjih godina bili su hiperbola: odveć obećavajući, neostvareni, s povremenim naznakama nadahnuća. Od pametnih domova kojima je nedostajala pamet, preko kriptovaluta koje nisu bile naročito kripto, a niti naročito valute, do povezivosti koja nije dovela do povezanosti – obećavana nam je budućnost u kojoj su izostale praktičnost i upotrebljivost. Fr. Robert Ballecer JR, jedan od najvećih američkih poznavatelja naprednih tehnologija, koji je istovremeno vanserijski popularan tech podcaster i jezuitski svećenik, razložit će perspektivne tehnološke trendove koji nisu samo zanimljivi, već korisni i za futuriste i za entuzijaste. To su oni trendovi koji zahtijevaju da sagledamo ubojitu spiralu društvenih medija i kako bi ih umjetna inteligencija mogla spasiti, uspješno-katastrofičan blokchain, sigurnosne implikacije povezive budućnosti i drugog vala nosivih uređaja koji potiču zdravlje…

Panel-rasprava: „Ostati ili otići – developerska dilema u eri migracija“

Čovječanstvo se mijenja, a mijenjaju se i mjesta koja posjećujemo i u kojima živimo – osobito za programere! Nekad atraktivne destinacije za šoping i turizam, kakve su Dublin, Minhen i Dubai, regionalnoj su tech zajednici danas gastarbajterske meke u kojima pokušavaju svojim obiteljima osigurati bolje sutra, nadajući se višestruko učinkovitijoj monetizaciji svojih znanja nego kod kuće. Iseljavanje, međutim, donosi i niz poslovnih i životnih komplikacija kojih mnogi postaju svjesni prekasno. Ima li više prednosti ili nedostataka kada se zaposlite u nekoj domaćoj tech tvrtki ili kada radite za strance ili u stranoj zemlji, otkrit će čelni ljudi najuglednijih hrvatskih programerskih kompanija, Nanobita, Spana i Asseca uz moderiranje izvršnog urednika Buga i direktora programa Bug Future Showa, Dragana Petrica.

Moderator: Dragan Petric, Bug

Sudionici:

Alan Sumina, Nanobit, CEO

Igor Gržalja, predsjednik Uprave Asseco SEE

Sven Marušić, Software Solution Director, Span

Matej Rajčić, DUMP udruga mladih programera

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2019

12:00 - Pauza

*****

12:20

1-na-1 analiza: „Je li budućnost ružnija nego što je bila?“

Kada će nas roboti riješiti dosadnih poslova? Da li ćemo moći na miru odgledati zadnju sezonu Igre prijestolja dok nas auto vozi od Zagreba do Dubrovnika (i natrag). Da li nas stvarno netko stalno nadgleda? Pokazati ćemo vam što vi mislite o tome, a što kažu stručna predviđanja, kroz rezultate istraživanja kojeg su za ovogodišnji Bug Future Show proveli Span i Bug.

Sudionici:

Dalibor Subotičanec, Research Manager, Span

Aron Paulić, direktor Buga

Obrnuti panel: „Što će meni uopće 5G, IoT, AI ,VR, AR i blokchain?“

Četiri dame, četiri moderatorice i samo jedan panelist, na streljani… Glavnog čovjeka za inovacije i tehnologiju najveće hrvatske tehnološke kompanije, Hrvatskog Telekoma, Borisa Drila, četiri oštroumne dame iz raznih sfera javnog djelovanja rešetat će pitanjima o 5G tehnologiji, umjetnoj inteligenciji, robotima, VR-u, AR-u, IoT-u i svim ostalim polurazumljivim kraticama koje bi im trebale promijeniti život na bolje. Kako i zašto nam sva ta nova tehnološka čuda mogu pomoći da bolje radimo, ali i trgujemo, putujemo, veselimo se, družimo i stvaramo čut ćemo u duhovitom ali i novim otkrićima i znanjima prebogatom „obrnutom panelu“…

Panelist: Boris Drilo, član Uprave HT-a i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije

Moderatorice:

Maruška Vizek, ravnateljica Ekonomskog instituta

Sonja Hodak, legenda telekom novinarstva i konzultantica

Andrea Andrassy, kolumnistica 24 sata i influencerica

Robotica Pepper, robot

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2019

13:25 – Pauza

*****

13:45

Startup stars: „Iron Bull – hrvatski pametni gaming tenk“

Prva na svijetu igra s „pametnim tenkovima“ koja se igra s pravim tenkovima, u pravom svijetu, dolazi – logično – iz Hrvatske… Kako raspucati svoju obitelj, frendove i poznanike tenkom, pogledajte u spektakularnoj svjetskoj premijeri reality igre Iron Bull…

Sudionici:

Mario Jukić, osnivač i CEO Iron Bulla

Ante Medić, Head of Development Electronics, Iron Bull

Intervju uživo: „CES 2019 – Jailhouse Rock“

Najbolje naočale za FPV (First Person View) upravljanje dronovima na svijetu odvele su trojicu Slavonaca iz njihovih razvojnih laboratorija u Osijeku skroz do Las Vegasa. Zahvaljujući pobjedi na Idea Knockoutu 2018, tim Orqa je, naime, osigurao izlagački štand na najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji se održava neposredno prije Bug Future Showa, a svoja iskustva iz Amerike, uspjeh kojeg je doživio njihov uređaj na tom tržištu i tehnološka čuda kojima je svjedočili na CES-u 2019 i posjetu Silicijskoj Dolini pokraj San Francisca predstavit će novinarskoj legendi i dobrom duhu Bug Future Showa, reporteru N1 televizije Antoniju Zavadi.

Moderator: Antonio Zavada, N1 Televizija

Sudionici:

Srđan Kovačević, Orqa, CEO

Ivan Jelušić, Orqa, CBO

Vlatko Matijević, Orqa, CTO

Dragan Petric, Bug

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2019

Startup stars: „Mundus – najpametnija društvena igra na svijetu“

Mundus je pametna društvena igra 21. stoljeća koja zadržava elemente klasičnih društvenih igara. To je trivia društvena igra koja koristi nove tehnologije poput pametnog telefona, machine learninga te umjetne inteligencije, a iza nje stoje najmlađi startupovci ikad u Hrvatskoj koji su, k tome, osvojili drugo mjesto na Idea Knockoutu 2018.

Govornik: Filip Hercig, Business Development, Mundus

Startup stars: „Equinox Vision – budućnost društvenih medija kroz proširenu stvarnost“

Projekt Equinox je platforma za izdavaštvo interaktivnih virtualnih sadržaja u proširenoj stvarnosti na način nalik onom na društvenim mrežama, koja omogućuje digitalnu ekonomiju s trgovanjem sadržaja i usluga. Equinox stvara kombinaciju virtualnog i stvarnog svijeta s komponentama koji podsjećaju na Pokemon Go, World of Warcraft i Minecraft, s crowdsourceanim elementima – sve zajedno podsjeća na The Matrix, a osvojili je visoko treće mjesto na Idea Knockoutu 2018.

Govornik: Ivan Voras, osnivač Equinox Visiona

15:05 – Pauza

******

15:25

Keynote predavanje: „Transhuman agenda: posljednje stoljeće homo sapiensa“, Korado Korlević, znanstvenik i astronom

Nekoliko je ključnih tehnologija koje će obilježiti 21. stoljeće, no jesmo li mi kao pojedinci i zajednica spremni za nove izazove, imamo li nove alate i motivaciju za preći u svijet stalnog učenja i usavršavanja? Živimo u najizazovnijem vremenu u posljednjih 150.000 godina i cupkamo na mjestu. Imamo li pravo čekati da se budućnost desi? Korado Korlević dati će nam svoje odgovore na ova pitanja, vodeći se tezom kako Moorov zakon ne važi samo za broj tranzistora na čipu, već i za sposobnosti robota, upravljanje genomom i druga tehnološka dostignuća s kojima živimo...

Moderator: Marin Trošelj, STEMI, suosnivač i CEO

Panel-rasprava: „Digitalni učitelji-heroji – arhitekti boljeg svijeta, 3. dio“

Krcata dvorana i potpuna tišina s kojom je, uz puno suza, ali i puno smijeha održani paneli s učiteljima-herojima na posljednja dva Bug Future Showa bili su povod da i ove godine u hrvatskim školama pronađemo četiri čudotvorca koji svojom nadljudskom voljom, ljubavlju prema prenošenju znanja i posvećenosti djeci prkose zastarjelom obrazovnom sustavu i korištenjem najsuvremenijih tehnoloških dosega – na svoju ruku – najmlađima „podvaljuju“ znanje i zaluđenost učenjem kroz igru, veselje i kreativno zalaganje. Ovogodišnje arhitekte boljeg svijeta koji provode nastavu kakve se ne bi posramile niti škole najrazvijenijih podneblja, kao i njihove rezultate i izazove na koje nailaze, predstavit će doajen modernog obrazovanja i tech scene, član Uprave Algebre, Hrvoje Balen.

Moderator: Hrvoje Balen, Algebra

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2019

16:40 – Pauza

*****

17:00

1-na-1: „Influensersko rešetanje“

Petar, iskusni TV anchor koji po vlastitom priznanju i s pingvinom može razgovarati sat vremena, ovaj put će se prihvatiti još težeg izazova - razgovora s ćudljivim nosorogom, koji je proputovao svijet, o svemu i svačemu što mu rog čini sretnim...

Sudionici:

Petar Štefanić, urednik i voditelj, N1 Televizija

Oleg Maštruko, putopisac i urednik Mreže

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2019

Keynote predavanje: „Cyber seks, biseksualnost, netipičan seks, otvorene veze i seksualni roboti“, Marina Krleža, urednica Seksoteke

Zašto su u nas seksualni pojmovi koji su u liberalnijem svijetu normalni još uvijek – tabu? Koliko treba proći vremena da se otvorene veze, biseksualnost, netipičan seks, cyber seks i korištenje seksualnih igračaka – pa i seksualnih robota - počnu smatrati kao nešto svakodnevno i vrijedno otvorenog razgovora na kavi? Na koji način potaknuti ljude da sve to počnu primjenjivati u svojem seksualnom životu kao doprinos zdravlju, psihičkoj stabilnosti i duhovnom rastu? Tehnologija briše granice i različitosti, a kada će ih izbrisati i na našem podneblju i kako će nas to promijeniti ispričat će urednica Seksoteke, jedinog online obrazovnog medija “tog tipa”, Marina Krleža.

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2019

Proglašenje dobitnika glavne nagrade Hrvatskog Telekoma

18:00 – Kraj programa

Program u dvorani Muller

*****

11:00 – „PC hardver – što donosi 2019.?“, Denis Arunović, Bug Lab

Kao i na svakom BFS-u do sad, na predavanju Bugovog hardverskog gurua saznati ćete što se sve novo sprema na polju procesora, memorija, matičnih ploča i grafičkih kartica tijekom ove godine. Namijenjeno svim ljubiteljima PC hardvera i onima koji to tek žele postati.

12:00 – „Digital & Agile transformacija“, Ana Zovko, Hrvatski Telekom, direktorica D&A projekata i D&A Tribe Lead

Želite postati digitalniji i agilniji, ali ne znate gdje početi? Dođite i poslušajte o HT-ovoj Digital & Agile transformaciji te saznajte kako digitalizacijom poboljšati zadovoljstvo korisnika i poslušajte najbolje savjete o tome kako upravljati tim procesom.

12:35 – „Budućnost mobilnosti“, Darko Tenšek, Nissan Adriatic, EV Project Manager

Na Bug Future Show 2019., Nissan će predstaviti svoju viziju budućnosti za vozilo koje vozačima pomaže da „vide nevidljivo” spajanjem stvarnog svijeta s virtualnim, čime stvara ultimativni doživljaj povezanog automobila. Također će predstaviti i viziju tvrtke da električna vozila učini još korisnijima za kupce kroz nove načine korištenja baterija u smislu pohrane i dijeljenja energije…

13:10 – Panel-rasprava: „Experience Nanobit“, Marta Poštenjak, Nanobit, Game Developer i Domagoj Šalković, Nanobit, Operations Team Lead

Moderater: Ana Spasojević, Nanobit, Head of HR

Dino i Domagoj, dvojac iz developerskog tima Nanobita, prodiskutirati će o svojem poslu sa šeficom HR-a, Anom. Bez prethodnog briefa čuti ćemo kako im je raditi u Nanobitu. Kako su počeli, gdje su sve bili i što su radili, kako izgledaju trenutni projekti i zašto još nisu otišli iz Hrvatske, a rado će odgovarati i na pitanja iz publike…

13:45 – „Cyber Security u modernom bankarstvu“, Andro Galinović, Zagrebačka banka, direktor zaštite informacijskog sustava i upravljanja neprekidnošću poslovanja

U svijetu ubrzane informatizacije i digitalizacije, gdje korisnici od svih usluga, pa i onih financijskih očekuju isto korisničko iskustvo kao i od onih Googla, Facebooka, Amazona i Netflixa, ali uz svu sigurnost visoko zatvorenih sustava, informacijska sigurnost i cyber prijetnje postaju dio naše svakodnevnice i jedan od najvećih izazova današnjice. Predavanje će dati osvrt na ove izazove iz perspektive sistemski važne kreditne institucije koje je operator ključnih usluga u sektoru bankarstva i koja se strateški odlučila pratiti ranije navedene pionire digitalnog doba te se transformirati u agilnu organizaciju. Sudjelujte i u kratkoj igri u kojoj ćete moći ponuditi rješenja za situacije s kojima se inače susreću Zabini članovi Cyber Security tima.

14:20 – „Može li se mobitelom snimiti video visoke kvalitete?”, Filip Tot, direktor fotografije i snimatelj

U današnje vrijeme pametni telefoni mogu značajno pomoći u produkciji videa. Od mappinga snimateljskog scenarija, preko korištenja aplikacija koje služe za izračunavanje najboljeg osvjetljenja snimanja, do korištenja AI cinema modea prilikom snimanja. Filip Tot, snimatelj i autor filmova će prenijeti svoja iskustva u video produkciji videa te odati tajnu kako snimiti kvalitetan video koristeći Huawei Mate 20 Pro.

15:10 – „Mobilna fotografija: Što nam omogućuje trostruka kamera”, Domagoj Sever, fotograf i bloger

Kamere na mobilnim telefonima svake su godine sve naprednije, a uz dodatak umjetne inteligencije moći ćemo imati još bolje i profesionalnije fotografije. Što nam zapravo omogućuju današnje kamere na mobilnim telefonima? Poznati fotograf Domagoj Sever u ruke će uzeti Huawei P20 Pro s trostrukom Leica kamerom te sa svog gledišta objasniti sve trikove koje skriva mobilna fotografija današnjice.

16:00 – „Mobile Connect – Digitalni identitet u vašim rukama“, Robert Manenica, Hrvatski Telekom, Ekspert razvoja poslovanja (ICT)

„Mobile Connect“ omogućava da jednostavno i sigurno upravljate svojim digitalnim identitetom putem mobilnog uređaja, što ćemo na konkretan način moći vidjeti u predavanju HT-ovog eksperta za razvoj ICT poslovanja…

16:35 – Radionica: „Kako sudjelovati u data science natjecanju? (Iliti - prepoznaj kita po repu!)“, Adriano Baćac, Bonsai, Data Scientist

Kaggle je međunarodna „data science competition” stranica koja omogućava znanstvenicima koji analiziraju podatke da se natječu u rješavanju problema kreirajući ga machine learningom. Problem može biti javan ili privatan, a najbolji tim osvaja nagradu. Predavač će najprije pokazati kako se sudjeluje u natjecanju i kako se rješava jedan problem, a onda će publici omogućiti da i sami pokušaju i – osvoje nagradu!