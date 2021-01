Ovo je kompletan program Bug Future Showa 2021, uz non-stop satnicu od jutra do večeri...

Došlo je vrijeme da u miru proučite raspored događanja Bug Future Showa 2021 - ove godine pripremili smo vam jedan, ali vrijedan "track" predavanja, panela, radionica i zabave kroz "non-stop" satnicu koja će trajati od jutra, pa sve do večeri, bez pauze, do kada god izdržimo! Naoružajte se kavom, sokovima, pivom, grickalicama, dostavnim servisima za hranu, udobnom foteljom i dekicom i javite na poslu da ćete taj dan "raditi" od kuće! Gledamo se u četvrtak, 4. veljače, s početkom u 10:00 sati, a ako još uvijek nemate pozivnicu - nekoliko komada preostalo je za najupornije na mailu info@bfs.bug.hr.

9:30

Otvaranje digitalnih vrata Bug Future Showa 2021

10:00

Dobrodošli na #BFS2021

Ivan Šarić i Miro Rosandić

10:10

Keynote predavanje: „Kontra regula – od uhljeba do poduzetnika“

Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika

Svatko ima svoj put i svoju priču, a ovo je njegova. Kako će priča završiti, ne zna ni sam, no zna da nikada neće stati boriti se (nije niprija!) i vjerovati u bolju Hrvatsku, onu koju naziva Hrvatskom 2.0! Poslušajte životnu priču i životnu misiju serijskog poduzetnika i neumornog borca za prava svih onih koji stvarno rade.

10:40

Panel-rasprava: „Spektakularna kriza – 12 najuspješnijih mjeseci za hrvatski IT“

Prvaci domaće IT scene iz Photomatha, Infobipa i Orqe, kao i kraljica scene Tajana Barančić, analizirat će nevjerojatnu nisku uspjeha domaće tech scene kroz posljednjih godinu dana, kada je ostatak gospodarstva visio o niti… Može li IT Hrvatima postati strateški bitan kao i turizam, zašto će narednih 12 mjeseci biti još višestruko uspješniji, tko su buduće globalne zvijezde s domaće tech scene i s kojim se izazovima susreće hrvatska IT industrija, velikani impresivnih karijera ispričat će moderatoru Petru Štefaniću.

Sudionici:

Tajana Barančić , kraljica IT scene, dugogodišnja predsjednica CISEx-a

, kraljica IT scene, dugogodišnja predsjednica CISEx-a Damir Sabol , Photomath, osnivač i CEO

, Photomath, osnivač i CEO Srđan Kovačević , Orqa, suosnivač i CEO

, Orqa, suosnivač i CEO Petar Dučić, Infobip, Engineering Director

Moderator: Petar Štefanić, Yammat FM, urednik i voditelj

11:30

Predavanje: „Kako razvoj unutar Photomatha sve više nalikuje game developmentu?“

Marko Mihovilić, Photomath, Head of Product Engineering

Kako bismo korisnicima pružili potrebnu pomoć u savladavanju matematičkih problema, razvijamo različite sofisticirane sustave koji vrhunski edukacijski sadržaj dovode do korisnika baš kada im je najviše potreban. Od izrade preko obrade do isporuke tog sadržaja, način na koji radimo Photomath sličniji je game developmentu nego što se to na prvu čini…

11:50

Intervju uživo: „O Bella Ciao – Startup Stars“

Kofer-bomba koja će raznijeti i digitalni Bug Future Show i koronavirus i sve oko sebe, ukoliko se ne deaktivira na vrijeme, proizvod je iz domene real-life gaminga s kojim je internacionalni startup Codelab iz Crne Gore i Hrvatske osvojio pobjedu na Idea Knockoutu 2020, a samim time i putovanje i izlagački štand na IFA-i 2021 koja će se u rujnu, kao stvarni događaj, održati u Berlinu. Uz eksplozivne momke koji stoje iza ovog projekta, ne baš miroljubivi moderatori predstavit će i Sportreact te Wingo, drugoplasirani i trećeplasirani startup s Idea Knockouta 2020.

Sudionici:

Nikolina Vučković , Wingo, osnivačica i CEO

, Wingo, osnivačica i CEO Anto Širić , Sportreact, osnivač i CEO

, Sportreact, osnivač i CEO Aleksandar Dlabač , Codelab, pobjednik Idea Knockouta 2020

, Codelab, pobjednik Idea Knockouta 2020 Stjepan Jelušić, Codelab, pobjednik Idea Knockouta 2020

Moderatori: Berlin i Las Vegas, razbojnici

12:20

Unakrsni intervju: „Boris & Boris – Program tvog kompjutera“

Boris Nemšić , Infobip, telekomunikacijska legenda

, Infobip, telekomunikacijska legenda Boris Drilo, Hrvatski Telekom, CTIO, telekomunikacijska legenda

Povijesni sudar 5G umova – u unakrsnom intervjuu, telekomunikacijske legende Boris Nemšić iz Infobipa i Boris Drilo iz Hrvatskog Telekoma jedan će drugoga ispitati o promišljanjima aktualnih tehnoloških trendova. Zašto je 5G naišao na najveći otpor od svih dosadašnjih „G“-ova i kako će izgledati kraj demonizacije ove revolucionarne tehnologije? Hoće li to, međutim, dovesti do potpunog kraha slobode govora na Internetu? Jesu li Mark Zuckerberg i njegovi moćni kompanjoni iz Silicijske doline novi Mao i Donald i jesu li telekomi njihova oružja? Koji su etički izazovi AI ere i što će, nakon svega, biti od broadbanda u Europi i Hrvatskoj? Boris & Boris pokušat će razotkriti program vašeg kompjutera kojeg još ni nule i jedinice u njemu nisu svjesne…

13:00

Predavanje: „Evolucija kulture koja omogućuje skaliranje“

Anja Hula, Infobip, Engineering Director

Priča o Infobipu, prvom hrvatskom jednorogu, iz pogleda Engineering odjela. Engineering odjel razvija platformu kroz koju prolazi 7B+ mjesečnih transakcija i koristi 250K+ klijenata. Poslušajte kako je eksponencijalan način ramišljanja i kultura koju njegujemo utjecala na brzi rast kompanije i razvoj kvalitetnih i inovativnih produkata.

13:25

Panel-rasprava: „Žene rasturaju – najuspješniji hrvatski digitalni projekti u 2020.“

Nekoliko velikih digitalnih projekata u proteklih 12. mjeseci oduševili su ljude u našoj zemlji, a zanimljivo je da su ih vodile – fenomenalne žene! Jesu li timovi vođeni ženama organiziraniji? Jesu li izazovi veći? Dolaze li u kriznim vremenima tipične ženske vještine i karakteristike više do izražaja? Kako ih tretira okolina? Osjećaju li katkada diskriminaciju ili zlostavljanje kolega? Mogu li samo žene koje su imune na takve stvari biti direktorice ovakvih projekata? Zašto nema više žena u IT-ju? Kako su se probijale kroz karijeru? Odgovorit će nam, iz prve ruke, dame koje rasturaju digitalne projekte!

Sudionice:

Nikolina Zečić , Zagrebačka banka, direktorica upravljanja iskustvom klijenata, marketinga, identiteta i komuniciranja

, Zagrebačka banka, direktorica upravljanja iskustvom klijenata, marketinga, identiteta i komuniciranja Nataša Malić , Hrvatski telekom, direktorica planiranja i inženjeringa mreže

, Hrvatski telekom, direktorica planiranja i inženjeringa mreže Ana Zovko , Croatia osiguranje, direktorica sektora za digitalni razvoj

, Croatia osiguranje, direktorica sektora za digitalni razvoj Tana Zimmermann , bazzar.hr, suosnivačica i CEO

, bazzar.hr, suosnivačica i CEO Valerija Špoljarić, SPAN, Senior Business Analyst & Project Manager

Moderator: Ivan Šarić, voditelj BFS-a

14:10

Predavanje: „Aplikacija espoTs: digitalno punjenje električnih vozila“

Filip Brkljača, Hrvatski Telekom, E-mobility Product Owner

Električni automobili u Hrvatskoj nisu samo pojam iz budućnosti nego sve uočljivija stvarnost. Hrvatski Telekom priključio se trendu e-mobilnosti putem raznih infrastrukturnih modela. Značajne su globalne promjene u mobilnosti koja postaje digitalna i zelena, a Hrvatski Telekom je postao nacionalni lider na tom području. Osim mreže punionica predstavlja i sasvim novo korisničko iskustvo punjenja vozila espoTs aplikacijom.

14:35

Predavanje: „Multicloud - Budućnost je počela“

Denis Tomić, SPAN, Customer Success Manager

Vodeći cloud provideri nude standardizirana rješenja razvijena za širok raspon scenarija. Međutim, nisu sva rješenja primjenjiva u svim organizacijama. Kako prepoznati koja cloud rješenja odgovaraju specifičnim poslovnim potrebama, pogotovo u današnjem svijetu opterećenom naglim promjenama?

15:00

Keynote predavanje: „Što kaže Vaša vaga? – Prevencija debljine 2.0“

prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, voditeljica projekta Živjeti zdravo

Prema posljednjim procjenama, prekomjerna tjelesna masa će u sljedećih 30 godina u Hrvatskoj dovesti do skraćenja očekivanog trajanja života za 3,5 godine i pola milijuna slučajeva kroničnih nezaraznih bolesti. Debljina je normalan odgovor pojedinca na trenutne okolnosti, čime je stvoren ovaj galopirajući trend. Kako bismo ga zaustavili i ipak živjeli duže i zdravije, moramo djelovati multisektorski i cjeloživotno. Projekt Živjeti zdravo nudi inovativne odgovore na javnozdravstvene izazove današnjice, posebice debljinu mladih, a o čemu se radi, ispričat će nam njegova voditeljica.

15:30

Panel-rasprava: „Učitelji heroji – arhitekti boljeg svijeta, 5. dio“

Krcata dvorana i potpuna tišina s kojom je, uz puno suza, ali i puno smijeha održani paneli s učiteljima-herojima na zadnja četiri Bug Future Showa bili su povod da i ove godine u hrvatskim školama pronađemo četiri čudotvorca koji svojom nadljudskom voljom, ljubavlju prema prenošenju znanja i posvećenosti djeci prkose zastarjelom obrazovnom sustavu i korištenjem najsuvremenijih tehnoloških dosega – na svoju ruku – najmlađima „podvaljuju“ znanje i zaluđenost učenjem kroz igru, veselje i kreativno zalaganje. Ovogodišnje arhitekte boljeg svijeta koji provode nastavu kakve se ne bi posramile niti škole najrazvijenijih podneblja, kao i njihove rezultate i izazove na koje nailaze, predstavit će doajen modernog obrazovanja i tech scene, član Uprave Algebre, Hrvoje Balen.

Moderator: Hrvoje Balen, suosnivač Algebre

16:20

Predavanje: „CO&FER – kofer za povratak u budućnost osiguranja“

Krešimir Frančić, Croatia osiguranje, direktor Službe za neživotna osiguranja

Globalno tržište osiguranja transformira se u smjeru digitalnih poslovnih modela i novih vrsta proizvoda koji mogu ostvariti vrijednost mjerenu u milijardama dolara. Kako su i zašto Croatia osiguranje i FER stvorili poslijediplomski specijalistički studij INSURTECH, regionalni centar izvrsnosti na području osiguranja.

16:40

Keynote predavanje: „I did not break any law, but I broke the rules and changed the law“

Jan de Jong, osnivač Digital Nomad Association Croatia

Ako smo svi toliko jedinstveni, zašto onda pokušavamo činiti ono što rade svi ostali? Ljudi koje primjećuju i ljudi koji dobivaju pažnju su oni koji djeluju i koji se ponašaju drugačije od krda. Odvojite se, stoga, od krda, budite svoji i – ako je potrebno – prekršite pravila! Kako je genijalni Nizozemac najprije doselio u Hrvatsku, a onda još i promijenio hrvatski Zakon, čut ćemo iz prve ruke od ovog poduzetnika kojem pravila ne znače baš puno.

17:10

Panel-rasprava: „Tehno punkeri – online diverzijom protiv ugašenog biznisa“

Epidemiološkim mjerama ugašeni su čitavi gospodarski sektori. Najviše su nastradale glazbena industrija, scenska umjetnost, ugostiteljstvo i rekreativni sport u kojima su aktivnosti, a samim time i prihodi svim akterima smanjeni za više od 90% tijekom famoznih „lockdowna“. Umjesto kukanja, međutim, neki su prepoznali tehnologiju i online kanale kao priliku za pivotiranje svojeg profesionalnog djelovanja u smjeru kojeg epidemiološke mjere nisu okrznule. Punkeri u duši svoju kreativnost ne mogu suspregnuti zbog sitnice poput gašenja njihovog biznisa… Kako su se snašli, na kojim projektima rade i od čega žive hrvatski tehno punkeri iz svijeta glazbe, scenske umjetnosti, ugostiteljstva i fitnessa?

Sudionici:

Damir Martinović – Mrle , glazbenik

, glazbenik Ivanka Mazurkijević . scenska umjetnica

. scenska umjetnica Ivan Pažanin , chef

, chef Mario Valentić, fitness trener i glumac

Moderator: Bojan Mušćet, Hrvatski Telekom, punker

17:55

Dodjela glavne nagrade: „Goodbye & good riddance dgitalni #BFS2021“

Ivan Šarić i Bojan Mušćet

18:00

Bonus predavanje: „PC hardver – što donosi 2021.?“, Denis Arunović, Bugov hardverski guru

Kao i na svakom BFS-u do sad, na predavanju Bugovog hardverskog gurua saznati ćete što se sve novo sprema na polju procesora, memorija, matičnih ploča i grafičkih kartica tijekom ove godine. Namijenjeno svim ljubiteljima PC hardvera i onima koji to tek žele postati.