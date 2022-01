Ovo je kompletan program Bug Future Showa 2022, uz non-stop satnicu od jutra do večeri...

Došlo je vrijeme da u miru proučite raspored događanja Bug Future Showa 2022 - ove godine pripremili smo vam jedan, ali vrijedan "track" predavanja, panela, radionica i zabave kroz "non-stop" satnicu koja će trajati od jutra, pa sve do večeri, bez pauze, do kada god izdržimo! Naoružajte se kavom, sokovima, pivom, grickalicama, dostavnim servisima za hranu, udobnom foteljom i dekicom i javite na poslu da ćete taj dan "raditi" od kuće! Gledamo se u četvrtak, 3. veljače, s početkom u 10:00 sati, a ako još uvijek nemate pozivnicu - nekoliko komada preostalo je za najupornije na mailu info@bfs.bug.hr.

9:30

Otvaranje digitalnih vrata Bug Future Showa 2022

10:00

Dobrodošli na #BFS2022

Jelena Glišić i Miro Rosandić

10:10

Keynote predavanje: „Život izvan okvira - nepripremljeni za budućnost“, Predrag Pale, FER, izvanredni profesor, otac hrvatskog Interneta

Budućnost. Možemo li ju uopće predvidjeti? Tko je stvarno predvidio Facebook ili Coronu? Trebamo li joj se radovati ili strahovati od nje? Bojimo li se prirode ili tehnologije? Ili čovjeka? Hoće li se društvo ili čovjek išta bitno promijeniti? Jesmo li se do sada promijenili? Koje su to tehnologije koje bi mogle radikalno promijeniti društvo, pa i čovjeka? Kako i zašto? Hoće li nam donijeti blagostanje i slobodu ili patnju i ropstvo? Hoćemo li moći nastaviti živjeti kako smo navikli ili ćemo se morati mijenjati? Znamo li se već sad pripremiti za to? Znamo li razmišljati „izvan okvira”? Odgovore zna vizionar koji je doveo Internet u Hrvatsku, legenda IT scene, Predrag Pale.

10:40

Panel rasprava: „Mala zemlja za veliki uspjeh – jesmo li stvarno globalni IT igrači?“

Dok inflacija bukti, a požar gospodarskog kolapsa prijeti brojnim industrijama, iz tech sektora u Lijepoj našoj iz dana u dan svjedočimo isključivo sretnim vijestima. Investicije, akvizicije, svjetski priznati projekti, strmoglavi rast, pa i šanse da IT i službeno postane strateška grana hrvatskog gospodarstva rijetki su naslovi koji nas svaki put razvesele. Stvaramo li doista globalnu tehnološku kvalitetu? Je li naš IT stvarno na radaru najvećih svjetskih digitalnih velesila? I kog vraga priča onaj Sakoman? Prvaci domaće tech scene raščlanit će odgovore u uvodnom panelu BFS-a 2022.

Sudionici:

Tajana Barančić , kraljica IT scene, dugogodišnja predsjednica CISEx-a

, kraljica IT scene, dugogodišnja predsjednica CISEx-a Damir Sabol , Photomath, osnivač i CEO

, Photomath, osnivač i CEO Tomislav Grubišić , Bornfight, suosnicač i CEO

, Bornfight, suosnicač i CEO Saša Kramar, SPAN, CMO

Moderator: Petar Štefanić, TV urednik i voditelj

11:25

Predavanje: „Uvod u Engineering Management“, Marko Velić, Photomath, Director of Engineering

Kvalitetni Engineering Manageri dobri su u odabiru novih ljudi, znaju se "maknuti s puta", održavaju tehničku kompetenciju i kad sami prestanu s programiranjem, učinkovito postavljaju ciljeve, minimiziraju sastanke, razmišljaju dugoročno, razvijaju se...U ovom predavanju Marko će dati uvod u Engineeringing Management pristup kakav se koristi u Silicijskoj dolini, a danas primjenjuje i u research-heavy Photomath Engineeringu: skalabilna organizacija, inovacije vođene inženjeringom, 1:1, kultura povratnih informacija, upravljanje ljudima i razvoj inženjera, upravljanje projektima bez voditelja projekta, upravljanje učinkom i još mnogo toga...

11:45

Unakrsni intervju: „Boris & Ante – 5G kava s legendom“

CTIO Hrvatskog Telekoma, osebujni Boris Drilo, čini se, na Bug Future Showu dobiva stalnu rubriku u kojoj razgovara s najvećim legendama hrvatske IT scene, ubirući nakon toga ponajbolje ocjene publike. Na najnovijem izdanju našeg spektakla ovaj 5G guru razglabat će o tehnološkim trendovima kojima pomičemo granice mogućeg s još jednim tech guruom, veteranom hrvatske IT scene neizmjernog renomea, legendarnim Antom Mandićem.

Sudionici:

Ante Mandić , INSIG2, legenda hrvatskog IT-ja

, INSIG2, legenda hrvatskog IT-ja Boris Drilo, Hrvatski Telekom, CTIO, telekomunikacijska legenda

12:20

Intervju uživo: „CES 2022 – One Small Step For a Man“

Čak pet hrvatskih startupa, sve redom pobjednici ili sudionici Idea Knockouta, nastupilo je na ovogodišnjem CES-u, najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji se – kao fizički događaj – početkom 2022. održao, ponovno, u Las Vegasu. Time je hrvatska delegacija na tom spektakularnom događanju, usprkos nikad težim vremenima, bila najbrojnija ikad. Jedan od hrvatskih startupa organizatori CES-a su uvrstili u odabir Top 10 najboljih među njih čak 800 koji su sudjelovali, pa će sve o tome – zajedno s prokletim prascima iz Buga i HT-a koji su OPET išli u Las Vagas – ispričati urednici i voditeljici najgledanije televizijske emisije u Hrvatskoj.

Sudionici:

Maja Krejči , Zuluhood, osnivačica i CEO

, Zuluhood, osnivačica i CEO Marija Šutina , Hrvatska gospodarska komora, samostalna savjetnica

, Hrvatska gospodarska komora, samostalna savjetnica Nils Petric , NASA, astronaut

, NASA, astronaut Bojan Armstrong, NASA, astronaut

Moderatorica: Ivana Vilović, HRT, urednica i voditeljica

13:00

Predavanje: „Tehničko vodstvo u razvoju digitalnih proizvoda“, Filip Fajdetić, Bornfight, Head of Technology

Svrha agilnog razvoja je omogućiti brze iteracije na digitalnom proizvodu kako bismo mogli kontinuirano pružati vrijednost svojim korisnicima. No čak i ako nove iteracije proizvoda možete razviti brže od bilo kojeg drugog product tima, kod standardnog agile procesa i dalje može doći do praznog hoda. Dual-track agile nam omogućuje da zatvorimo te praznine i popunimo ih istraživanjem i dizajnom usmjerenim na korisnika. Saznajte kako izgleda uloga tech leada u tzv. dual-track agile tipu developmenta proizvoda pri kojem product tim svoj svakodnevni rad dijeli na dva tracka: discovery i delivery track.

13:25

Keynote predavanje: „'Rejzanje' token-saleom – bye-bye investitorima, fondovima i anđelima“, Josipa Majić, Revuto, suosnivačica i CSO

U eri kriptovaluta, fintecha, umjetne inteligencije, pametnog novca, pametnih ugovora i pametnih ideja startupaši su u velikoj prednosti nad korporacijama, ako na vrijeme prošire svoje horizonte i odluče se na novi način financiranja digitalnih projekata. Što je to token sale i kako su upravo tim konceptom – temeljenim na najmodernijoj verziji blokchaina - razvoj mobilne aplikacije koja onemogućuje digitalnim online servisima automatsko obnavljanje pretplate milijunski financirali u Revutu, otkrit će CEO te tvrtke, prekaljena starupašica s globalnom slavom, Josipa Majić.

13:55

Panel rasprava: „Fintech, Insuretech, Mediatech, Svaštaneštotech... kako je tech disruptao korporacije?“

Nismo se ni okrenuli, a tehnologija je primijenila način na koji koristimo taksi, plaćamo račune, štedimo, investiramo, kupujemo, informiramo se, konzumiramo medije, osiguravamo naše automobile, jedemo, zabavljamo se, komuniciramo… U svijetu u kojem su telekomi, banke, osiguranja i mediji djelovali kao nedodirljivi stupovi korporativnog biznisa, zbog disruptivne snage tehnoloških startupa više ništa nije isto. Poslovanje velikih kompanija tech je u potpunosti izokrenuo – no to je tek početak. Slijedi nam i zakretanje naših života u posve novom smjeru, a kojem – Bugovom će direktoru ispričati čelni ljudi korporacija koji, ionako, već kroče svijetom naglavačke.

Sudionici:

Nataša Rapaić , Hrvatski Telekom, članica Uprave

, Hrvatski Telekom, članica Uprave Vančo Balen , Croatia osiguranje, član Uprave

, Croatia osiguranje, član Uprave Zoran Turković , 24 sata, CEO

, 24 sata, CEO Tina Mirčeta, Mastercard, direktorica business developmenta

Moderator: Aron Paulić, direktor Buga

14:40

Predavanje: „LCNC Nirvana – malo koda ili nimalo koda, pitanje je sad?“, Ivan Mislav Radonić, Span, Solution Architect i Antonio Vlašić, Span, Solution Delivery Team Lead

Povećana potražnja za digitalizacijom i specijaliziranim resursima dovela je do procvata tržišta LCNC aplikacija. Prema Gartneru, 80% aplikacija će biti kreirano izvan IT-a do 2024 zahvaljujući Low Code/ No Code platformama. Poslušajte koji su to osnovni zahtjevi i karakteristike te koje su po nama "make it or break it" funkcionalnosti za LCNC platforme.

15:05

Predavanje: „Pametnija zelena tehnologija za održivi IT“, Mladen Skuliber, Lenovo, Marketing Manager za Jugoistočnu Europu

Kako prelazak na održivije tehnologije može omogućiti niz prednosti za ekološki osviještene pojedince, poduzeća i zajednicu, otkrit će nam – u razgovoru s Bugovim direktorom, vodeći čovjek Lenovo ureda u Hrvatskoj.

15:30

Panel-rasprava: „Studenti heroji – Svugdje je lijepo, a u Hrvatskoj najljepše“

Posljednjih smo pet godina na Bug Future Showu predstavljali učitelje-heroje, ljude koji su – prkoseći zastarjelom sustavu – tehnologijom učenje učinili zabavnim, zanimljivim i drugačijim. Ove godine odlučili smo proširiti svoju viziju, pa će suosnivač Algebre i veteran hrvatske tech scene, Hrvoje Balen, predstaviti "studente-heroje". Dok porazni rezultati popisa stanovništva pokazuju da nas u zemlji ima sve manje, a svako ljeto na javnim fakultetima ostane nepopunjeno 13.000 mjesta, postoji sve više onih koji bi Hrvatsku htjeli odabrati kao zemlju u koju se žele doseliti, započeti studij, steći diplomu i ostati raditi. Što o tome kažu ljudi koji su doselili, diplomirali i ostali u domaćem tech sektoru te što bi trebalo napraviti da se otvorimo za barem 15.000 novih studenata godišnje, poslušajte na ovom panelu.

Moderator: Hrvoje Balen, suosnivač Algebre

16:20

Predavanje: „Kako smo razvalili s 'Aj ti razvali' programom“, Sandra Mikuš, direktorica Sektora za informacijske tehnologije

Sandra Mikuš, direktorica IT-ja u Croatia osiguranju, ispričat će nam kako su razvalili s kampanjom za svoj prvi brendirani program za IT pripravnike, što mlade talente očekuje u Croatia osiguranju i zašto je baš osiguranje sjajna industrija za razvoj karijere u IT-ju.

16:40

Keynote predavanje: „Ne postoji nemoguće“, Ivica kostelić, višestruki osvajač Svjetskog kupa u alpskom skijanju

Znanje, volja, zalaganje, discipliniran um i strast koja se proteže iza svakog horizonta omogućili su mu da ostvari ciljeve koji se većini ljudi čine neostvarivima. Njegova vizija svakim je ciljem odzumirana od samog početka i svaki je cilj zbog toga i dostigao. Za ovaj zadnji upotrijebio je i pamet domaćeg IT sektora. Nositelj titule višestrukog osvajača Svjetskog kupa u alpskom skijanju, svjetskog prvaka u slalomu i višestrukog olimpijskog vice-prvaka, Ivica Kostelić, proširit će i vašu i našu viziju na ovogodišnjem Bug Future Showu!

17:10

Panel rasprava: „Foodtech – kada se s robotom kuha, kuha se najbolja juha“

Tehnologija mijenja našu prehranu i naš način prehrane, od kućnog kuhanja, preko street fooda, do posjeta najekskluzivnijim restoranima, a sve s ciljem da živimo duže, zdravije i održivije. Od robotske pripreme hrane, preko razvoja bezmesnog mesa, do aplikacija – hrvatskih - koje analizom vaše kakice pronalaze recepte za život duži od 100 godina teme su koje posljednjih mjeseci tresu i lokalnu i globalnu IT industriju. Najveći hrvatski poznavatelji dobrog zalogaja kombiniranog sa zdravim životom ispričat će što ćemo i kako jesti u budućnosti zahvaljujući utjecaju tehnologije te će se upustiti u dosad neviđeni „blind test“ da saznaju može li juha koju priprema robot biti zdravija od one koju je skuhala vaša baba…

Sudionici:

Tvrtko Šakota , chef

, chef Ribafish , plivački maratonac i gastronom

, plivački maratonac i gastronom prof. dr. sc. Donatella Verbanac , Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju

, Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju Bruno Balen, Cidrani, CEO

Moderator: Dragan Petric, direktor programa Bug Future Showa

17:55

Dodjela glavne nagrade: „Unzoom Your Fuckin' Vision“

Jelena Glišić i Bojan Mušćet

18:00

Bonus predavanje: „PC hardver – što donosi 2022.?“, Denis Arunović, Bugov hardverski guru

Kao i na svakom BFS-u do sad, na predavanju Bugovog hardverskog gurua saznati ćete što se sve novo sprema na polju procesora, memorija, matičnih ploča i grafičkih kartica tijekom ove godine. Namijenjeno svim ljubiteljima PC hardvera i onima koji to tek žele postati.