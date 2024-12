Što donosi 2025.? Od zabrane TikToka i Google gubi na sudu do novih ograničenja za tinejdžere

Casey Newton je jedan od vodećih američkih tehnoloških novinara i osnivač newslettera Platformer. Nakon dugogodišnjeg rada kao urednik za tehnologiju u The Vergeu, 2020. godine pokrenuo je Platformer - utjecajnu publikaciju koja se bavi društvenim mrežama, tehnološkom politikom i budućnošću komunikacije. Newton je poznat po detaljnim analizama i ekskluzivnim izvještajima o velikim tehnološkim kompanijama poput Mete, X-a i TikToka. Platformer je brzo postao nezaobilazno štivo za tehnološke stručnjake, poduzetnike i sve koje zanima kako tehnologija oblikuje društvo.

15 predviđanja za 2025. godinu

Zabrana TikToka stupa na snagu. Nakon što je Vrhovni sud pristao razmotriti slučaj, moglo bi se pomisliti da će suci spriječiti ByteDance da se odrekne svoje najvrednije imovine. Međutim, jednako je vjerojatno da će većina sudaca željeti naglasiti zabrinutost Kongresa za nacionalnu sigurnost i privatnost podataka te pritom oslabiti Prvi amandman. Trump bi još mogao pronaći način da spasi aplikaciju, ali u međuvremenu se očekuje da će suci stati na stranu Kongresa i izvršiti pritisak na predsjednika da odustane od ovog slučaja.

Započinje kulturni rat oko umjetne inteligencije. Prvo Trumpovo predsjedništvo obilježili su gotovo svakodnevni ispadi konzervativaca koji su tvrdili da postoji pristranost na društvenim mrežama, što je rezultiralo nizom iznimno neproduktivnih saslušanja bez donošenja novih zakona. Očekuje se da će se ti ispadi i saslušanja vratiti sljedeće godine kada će republikanci u Kongresu početi ispitivati liberalne chatbotove i zahtijevati "neutralnost" u umjetnoj inteligenciji.

Sigurnost djece postaje tema i kod chatbotova. Državna zakonodavstva i državni tužitelji nastavit će tražiti dodatna ograničenja za tinejdžere koji koriste društvene aplikacije. S obzirom na to da sve više tinejdžera koristi chatbotove, očekuje se pojačani pritisak na AI laboratorije da dodaju ograničenja, oznake upozorenja i sigurnosne značajke za korisnike mlađe od 18 godina.

Google, Apple ili obje tvrtke počet će nuditi provjeru dobi na razini uređaja. Pod sve većim dvostranačkim pritiskom, jedan ili oba velika vlasnika trgovina aplikacijama iskoristit će političku pobjedu koju predstavlja provjera na razini uređaja. Roditelji će moći postaviti dob svoje djece pri prvom postavljanju računa, a ta će se dob proslijediti programerima aplikacija kako ne bi morali pojedinačno provoditi provjeru. To se može učiniti na način koji štiti privatnost i istodobno čini djecu sigurnijom.

Umjetna inteligencija pokazivat će stalna postupna poboljšanja, ali bez eksponencijalnih skokova. Budući da najnovija treniranja modela nailaze na zid u poboljšanju, AI laboratoriji morat će postati kreativniji: ulagati u druge vektore skaliranja i u temeljna istraživanja u potrazi za probojima. Loša vijest mogla bi biti da su jednostavna rješenja zakona skaliranja iscrpljena; dobra vijest je da su platforme tek počele istraživati kako pretvoriti jezične modele u vrhunske proizvode. Ako je 2024. bila godina istraživačkih timova, 2025. će biti godina produktnih timova.

Prva godina "ere agenata" uglavnom razočarava. Prvi AI agenti počeli su se nazirati krajem ove godine. Svi su u ranim eksperimentalnim fazama i nijedan nije savršeni AI asistent iz naših snova. Najbolji agenti radit će impresivne stvari, ali sporo i nedosljedno. Do kraja 2025. većina ljudi neće ih redovito koristiti.

Velike AI tvrtke ostaju međusobno konkurentne. S talentima koji su više-manje ravnomjerno raspoređeni među najvećim igračima, i svima koji pokušavaju više-manje iste tehnike za poboljšanje svojih modela, nitko neće preuzeti vodstvo u 2025. Umjesto toga, očekuju se redovite promjene na vrhu ljestvice Chatbot Arene.

Meta ima skandal s Llamom. S obzirom na to da kineska vlada već koristi Metin model Llama otvorenog koda za razvoj vojnih aplikacija, sigurno neće dugo potrajati prije nego što se otkrije da Llama igra ključnu ulogu u nečemu zbog čega će se Meta osjećati primoranom ispričati.

Svi kopiraju Meta Ray-Bans. Drugi tehnološki divovi prihvaćaju ideju da su naočale, a ne slušalice, ono što će pretvoriti aplikacije miješane stvarnosti u uspjeh. Do kraja 2025. potrošači će imati na izbor više dobrih alternativa Meta Ray-Banu.

Neuspjeh "Apple Intelligence" rezultira odbacivanjem postojeće strategije tvrtke. Apple se trudio stvoriti dojam da ne zaostaje u AI-ju, već samo čeka pravi trenutak. Ta će priča izgubiti na snazi u 2025. godini jer će više korisnika ignorirati beskorisne sažetke tekstualnih poruka tvrtke i integraciju ChatGPT-a s visokim trenjem u korist jednostavnog preuzimanja ChatGPT-a kao normalna osoba. Do kraja godine Apple će pokušati ispričati drugačiju priču.

"Remarkable Alexa" ne ispunjava očekivanja. S obzirom na to da je ChatGPT besplatan za sve, dugo odgađana nadogradnja Alexe s jezičnim modelima ne uspijeva privući mnogo kupaca po glasinama o cijeni od 5 do 10 dolara mjesečno. Do kraja godine Amazon shvaća da je bolje kao pogodnost za Prime pretplatnike - ili još bolje, s AI ciljanim oglasima za one koji nisu pretplatnici.

Google gubi antitrustovsko suđenje za oglašavanje. Ove godine utvrđeno je da je Google nezakonito održavao svoj monopol u pretraživanju. Njegova dominacija u online oglašavanju usko je povezana s monopolom pretraživanja i očekuje se da će se sudac složiti kada presuda o drugom velikom antitrustovskom slučaju Googlea dođe sljedeće godine.

Bluesky i Threads ostaju u produktivnom rivalstvu. Krajem 2024. Threads je bio veća mreža po broju korisnika, ali Bluesky je imao intuiciju da će platforma uspjeti, temeljenu na entuzijazmu svoje zajednice. Bluesky ostaje daleko manja platforma, ali nastavlja imati dobre ideje, od zadanog kronološkog feeda do "početnih paketa" računa za praćenje, koje je Meta kopirala s karakterističnom bezobzirnošću. To je pritisnulo Bluesky da nastavi s inovacijama, na načine koji daju optimizam da će ovo neprijateljsko rivalstvo nastaviti donositi plodove korisnicima obje platforme u 2025.

Skupina aktivističkih investitora zahtijeva promjene u Snapu. Dionice tvrtke s dvojnom klasom znače da bi bilo gotovo nemoguće svrgnuti izvršnog direktora Evana Spiegela, koji ostaje vizionar za proizvode. No niska cijena dionica tvrtke, smanjenje hardverskih ambicija i osrednji oglašivački proizvodi izgledaju sve više neodrživo.

Bro-ligarhija se ruši, jer Trump počinje zamjerati što ga se vidi kao oruđe Silicijske doline. Možda Trumpovi novi prijatelji iz Silicijske doline mogu pronaći način da se ulaguju punih 12 mjeseci. No malo je Trumpovih suradnika uspjelo postići taj podvig tijekom njegovog prvog predsjedništva, a Trump je od tada postao još nestabilniji. Iako će neki tehnološki utjecaj ostati do kraja 2025., očekuju se usput neki neuspjesi.