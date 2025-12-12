Studenti RIT Croatia prikupili više od 8.000 eura za Rehabilitacijski centar Silver

Studenti kampusa u Dubrovniku i Zagrebu ove su godine na tradicionalnoj humanitarnoj aukciji prikupili rekordnih preko 8.000 EUR, a prikupljena sredstva bit će donirana Rehabilitacijsom centru Silver

Bug.hr petak, 12. prosinca 2025. u 09:16

Već više od dva desetljeća studenti RIT Croatia obilježavaju blagdansko vrijeme organizacijom tradicionalne humanitarne aukcije – događaja koji okuplja studente, nastavnike, diplomante i zaposlenike u zajedničkoj misiji pomaganja onima kojima je to najpotrebnije.

Ovogodišnja je aukcija ponovno postigla izniman uspjeh, kombinirajući online nadmetanje putem platforme AirAuctioneer, donacije iz zajednice te uživo održane događaje u Dubrovniku i Zagrebu. Studenti, nastavnici, diplomanti i administrativno osoblje udružili su snage i nadmetali se za jedinstvene predmete, sve u duhu solidarnosti i darivanja.

Zahvaljujući zajedničkom trudu, prikupljeno je više od 8.000 eura za Rehabilitacijski centar Silver, jedinstvenu ustanovu socijalne skrbi u ovom dijelu Europe, koja se ističe svojim inovativnim pristupom u rehabilitaciji osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Ono što Centar čini posebnim jest integracija pasa pomagača u rehabilitacijski proces. Psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi aktivno sudjeluju u podršci korisnicima, pridonoseći njihovom oporavku i poboljšanju kvalitete života. Cilj je omogućiti korisnicima što kvalitetnije uključivanje u lokalnu zajednicu, potičući njihovu samostalnost i osnažujući ih za svakodnevni život.

Predsjednik Studentskog zbora RIT Croatia, Tomo Naglić, osvrnuo se na ovogodišnje izdanje aukcije:

"Ovogodišnja Humanitarna aukcija rezultat je iznimne posvećenosti članova Studentskog zbora na oba kampusa. Već više od 20 godina ovaj događaj okuplja studente, nastavnike, diplomante, osoblje i širu zajednicu, koji iz godine u godinu nadmašuju očekivanja svojom velikodušnošću i zajedništvom. U mjesecima koji su prethodili aukciji, oba su se kampusa ujedinila kroz prodaje kolača, pub kvizove, nastupe i mnoge druge aktivnosti s ciljem podizanja svijesti i davanja zajednici. Ova tradicija podsjeća da i najmanji čin može stvoriti veliku, pozitivnu promjenu. Uspjeh ovogodišnje aukcije pripada svima koji su sudjelovali – našoj RIT Croatia obitelji i zajednicama naših gradova – te predstavlja snažan primjer onoga što možemo postići kada zajedno djelujemo za dobrobit drugih."

Iskrena zahvala ide svim donatorima koji su velikodušno ustupili donacije za aukciju. Bez njihove podrške ovaj događaj ne bi bio moguć.

Više o ovoj akciji

Humanitarna aukcija je jedna od izvannastavnih aktivnosti RIT Croatia koja je započela prije više od 20 godina. U tom razdoblju prikupilo se preko 60.000 eura u različite humanitarne svrhe. Svake godine studentski zbor unaprijed bira primatelja sredstava koja će biti prikupljena tijekom aukcije te ju potom i organizira. Uz donacije partnera s kojima koledž surađuje, studenti, diplomanti i zaposlenici RIT Croatia, sami doniraju različite predmete za koje se poslije natječu tijekom aukcije. Uz odličnu zabavu i atmosferu, predmeti se tijekom licitacije prodaju za iznose znatno više od njihove tržišne vrijednosti.



