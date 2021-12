UŽIVO IZ HELSINKIJA: Počeo je spektakularni Slush 2021, a jednu od najvažnijih uloga ima Infobip

Vizualno, organizacijski, produkcijski, a po mnogima i sadržajno uvjerljivo ponajbolja tehnološka konferencija na svijetu, Slush 2021, nakog preskočene prošle godine danas je spektakularno otvorena u Helsinkiju, a jedan od glavnih partnera događaja je i hrvatski telekomunikacijski gigant Infobip. Bug je jedini medij iz Hrvatske koji je pristuan na Slushu, pa vam u nastavku donosimo foto-galeriju okinutu tijekom prvog dana, ali i prve dojmove o događaju i o nastupu vodnjanskog "jednoroga".

Ako za Slush niste nikada prije čuli, vjerojatno imate ili puno godina ili niste u poduzetničko-investicijsko-razvojnom "fazonu" unutar tech industrije. Radi se o uvjerljivo najvećoj startupaškoj konfernciji na svijetu iza koje stoji - zanimljivo - neprofitna organizacija, no koju iz godine u godinu pohode apsolutno svi iole relevantniji investitori, VC fondovi, vodeći ljudi akceleratorskih, mentorskih i inih organizacija koje surađuju i zarađuju sa i na startupima.

Samim time, na Slush dolaze i ponajbolji (čitaj: najsposobniji) osnivači tech startupa na svijetu, bilo kao izlagači ili kao posjetitelji, bilo da se radi o malim firmicama ili o onima koje su već, zapravo, kompanije, moguće s već dostignutim statusom "jednoroga". Ove godine se tu okupilo oko 8.000 ljudi iz startupaškog, ali i developerskog eko-sustava iz Europe i svijeta, što nije rekordna brojka za Slush, no u situaciji u kojoj je svijet trenutačno - itekako imponira.

Biti pristuan na Slushu jedinstveno je iskustvo, neusporedivo sa sudjelovanjem na bilo kojoj drugoj tehnološkoj konferenciji. Konceptualno, zamišljena je kao miks nekoliko "stageova" i izlagačkih "boothova" poslganih u svojevrsni labirnit, s posebnom pažnjom da baš svaki blok golemog sajmišnog paviljona u kojem se sve događa bude drugačije dizajniran, ali uz zadržavanje nekih zajedničkih - rekli bismo darkersko-hipsterskih temeljnih elemenata.

Sve je mračno, tamno, prožeto tankim svjetlosnim zrakama (neonska rasvjeta, laseri, uskra bojana reflektorska svjetla) u skladu s činjenicom da dan trenutačno u Finskoj traje svega tri-četiri sata, pa se na Slush ulazi po noći (razdanjuje se oko 10 ujutro), sa Slusha se odlazi po već debeloj noći, a i na Slushu je - u stvari - stalno noć...

Očigledno je da je dizajnerski, organizacijski i produkcijski promišljen svaki detalj takvog setupa, pa sve skupa izgleda i funkcionira fenomenalno. Zvuk u auditorijima stageova je odličan, a opet ne ometa ljude koji razgovaraju na okolnim štandovima, što je boljka kudikamo razvikanijeg i neusporedivo beskorisnijeg Web Summita. Rasvjeta na stageovima je jednako moćna, a kako je i sadržaj dobro osmišljen, jasno je da se sve poklapa na način da Slush oduševi svih.

Ako se pitate kakve veze sa svime ovime ima Infobip i zašto su tako veliki partner Slusha 2021 - do te mjere da imaju booth odmah do glavnog stagea, što još imaju samo Microsoft i AWS - odgovor se krije u nedavno oformljenom Infobipovom Startup Tribeu, zbog kojeg je u kompaniju došao Nikola Pavešić, organizator tvrtkinog nastupa u Helsinkiju, kao i strategije razvijanja odnosa sa startuima i developerima, zbog kojih je u Upravu Infobipa došao i Ivan Burazin, osnivač developerske konferencije Shift (sada Infobip Shift).

Kao kreator najsuvremeninih digitalnih komunikacijskih alata, Infobip svoja rješenja nudi i startupima i developerima u cijelom svijetu. Ideja je, naprosto, s jedne strane lišiti ih nepotrebnih problema vezanih uz komunikacijske protokole kod njihovih proizvoda i prepustiti taj posao Infobipu kako bi se mogli posvetiti onome što im je fokus, a s druge strane povezati se s najinovativnijim i najprespektivnijim tehnološkim umovima na svijetu i trendove koje oni stvaraju prenijeti i u Infobipov poslovni narativ.

Ovako jako uočljivim nastupom na Slushu 2021, Infobip na dosad najozbiljniji način ulazi u svijet tech startupa - kao partner, kao investitor, kao globalni inovator i kao jedina snaga koja je u mogućnosti narativ startupa kakvi tek dolaze donijeti i kod nas. Slush je mjesto na kojem je moguće vidjeti tehnološke kompanije budućnosti, Slush ih je mnoge i stvorio, pa doista jest pravo mjesto za ostvarivanje takve misije.

Svakako ne propustite sljedeće izdanje Buga, gdje ćemo te kompanije i predstaviti, a i Nikolu Pavešića i Ivana Burazina ugostit ćemo uskoro u Tech Radaru koji će biti posvećen tehnološkim novostima koje donosi Slush 2021.

Na Slush je, inače, moguće ući isključivo s potvrdom o imunosti na koronavirus. Maske je - u skladu sa mjerama koje su na snazi u Finskoj - preporučeno nositi, no nije i obavezno. Tko god želi, može se, nakon što je već ušao, za svaki slučaj besplatno testirati, pa čak na odlasku i uzeti besplatno "kućni" test, pa se testirati i nakon posjeta Slushu... Očito je da pandemija postoji, no uz besprijekornu organizaciju nekoliko tisuća ljudi kruži darkerskim labirintom Slusha u Helsinkiju bez da to ikoga ometa...