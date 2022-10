Video Game Zona by Racunala.hr

Konvencija fantastike Rikon 2022 jedinstvena je manifestacija koja će se održati u Rijeci, u zgradi Filozofskog i Učiteljskog fakulteta od 7. do 9. listopada 2022. Očekuje vas bogati game-dev program

Novo izdanje konvencije fantastike Rikon, jedinstvene manifestacije u Rijeci, koja je 2020. godine osvojila i titulu europske konvencije fantastike - Eurocon, vraća se u punom sjaju na riječki Kampus Sveučilišta u Rijeci. Osim dobro poznatog znanstvenog i zabavnog programa, 25. izdanje Rikona donosi još više sadržaja za sve mlađe i starije ljubitelje filmske i pop kulture, društvenih i video igara te žanrovske književnosti i stripova. Povratak u zgradu Filozofskog i Učiteljskog fakulteta Rijeka od 7. do 9. listopada obilježit će i brojne nove atrakcije i nikada bogatiji program.

Rikon ove godine priprema bogati game-dev program, pa tako gostuju predstavnici i predstavnice hrvatskih tvrtki Room-C Games, Exordium Games, Red Martyr, Nanobita, Gamechucka, CroTeam…

U petak se tako održava predavanje Mije Nadramije “Game Development: From Start To Release”, koje će se održati na engleskom kako bi i strana publika mogla uživati, te radionica “Unreal Engine 5 - 3D Art, Game Development and Filmmaking” pod vodstvom riječkog Eduarda Tucakovića, a posjetitelji će se moći i sami okušati u 3D modeliranju. Prijave za radionicu nisu potrebne.

I subota je bogata programom: predavanje Sabine Stepić “Koliko su video igre danas pristupačne?” koje se odnosi na uključivost prema osobama s invaliditetom, a predavanje namijenjeno svim developerima “Zašto moj Game Design Document (GDD) ne valja?!” donosi Andrej Kovačević, direktor Exordium Games i stručni savjetnik pri HAVCu.

Ipak najveći odaziv očekuje se na panelu “Žene u hrvatskoj game-dev industriji” kojeg će moderirati novinarka Lucija Pilić, a sudjeluju Nika Dvoravić, Ana Marija Lončar, Ines Roca, Antonija Kranjčina, Serena Vanić, Lucija Oroz i Sonja Jerman Švertasek. Slijedi još jedan odličan panel, ovaj put na engleskom jeziku, “How To Get Started In Game Dev”, kojeg će moderirati Robert Sajko a sudjeluju Mia Nadramija, Lucija Oroz, Lucija Delić, Marko Tominić, Andrej Kovačević.

U nedjelju Rikon priprema posebne poslastice za mlađu publiku, pa će se u programu naći još jedna točka Eduarda Tucakovića namijenjena srednjoškolcima “Kako se zaposliti u industriji video igara”.

Rikon obiluje raznim programom ove godine, sa čak 140 točaka programa, a tu su i aktivne zone. Posebno se ističe Video game zona, za koju su moćna gaming računala osigurali Racunala.hr, u kojoj će se kroz 3 dana trajanja konvencije igrati brojne igre domaćih i stranih developera. Izdvajamo samo neke od naslova:

Igre domaćih developera

Hand of Merlin - Room-C Games - Naizmjenični rogue-lite RPG u kojem se arturijanska legenda susreće sa znanstveno-fantastičnim hororom.

Escape Simulator - Pine Studio - Zagonetka u prvom licu koju možete igrati sami ili u online kooperaciji.

Saint Kotar - Red Martyr - Psihološka horor detektivska igra smještena u ukletu dolinu u ruralnoj Hrvatskoj.

Igre stranih developera

Cyberpunk 2077 - Akcijsko-avanturistička “open world” igra smještena u Night City, megalopolis opsjednut moći, glamurom i modificiranjem tijela.

ARK: Survival Evolved - Akcijsko-avanturistička video igra preživljavanja iz 2017. Nasukani ste na obalama tajanstvenog otoka i morate naučiti preživjeti.

Gloomhaven - Smješten u jedinstveni srednjovjekovni svemir mračne fantazije, Gloomhaven nagrađuje strateško planiranje i rješavanje problema.

Horizon: Zero Dawn - Višestruko nagrađivana RPG igra. Dobro došli u svijet bogat ljepotom prirode – nastanjen zadivljujućim, visoko naprednim strojevima.

Dying Light - Akcijska igra preživljavanja u prvom licu smještena u postapokaliptični otvoreni svijet preplavljen zombijima.

Specifikacije gaming računala

CPU: Intel i5 12400F, 6 jezgri, Sck.1700

Aftermarket 120mm MBO: H610M, mATX, DDR4, Sck.1700

CPU: AMD Ryzen 9 3900X, 12 jezgri, S.AM4

AMD Ryzen 9 3900X, 12 jezgri, S.AM4 CPU cooling: Vodeno 240mm, 2x120

Vodeno 240mm, 2x120 MBO: B450, ATX, 4xDDR4, Sck.1700

B450, ATX, 4xDDR4, Sck.1700 RAM: 32GB (4×8) DDR4 3200MHz

32GB (4×8) DDR4 3200MHz SSD: 1TB NVMe M.2

1TB NVMe M.2 GPU: Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6

Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6 PSU: 700W, 80+ Gold, 120mm

700W, 80+ Gold, 120mm CASE: MidiTower, prozirna stranica, 2x120mm

MidiTower, prozirna stranica, 2x120mm Wifi: DA, Wireless adapter, dvije antene 300mpbs

Gaming monitore omogućuje Philips iz linije Philips Momentum.

Osim igranja na računalima, posjetitelji će se moći okušati i u igrama na konzolama, i to u cjelodnevnim igraonicama ekipe iz Crouch Guarda, a u subotu u 14 sati kreće “SoulCalibur VI: Shadows Embrace” turnir. Nešto kasnije u subotu održava se i “Guilty Gear Strive” turnir na PS4.

Rikon 2022. ulaznice i program na dlanu!

Bogat program Rikona 2022. s preko 140 točaka programa možete jednostavno pratiti putem web aplikacije: https://rikon2022.sessionize.com/ i složiti personalizirani "Favorites" raspored svega onoga što želite popratiti na Rikonu te saznati više o predavačima, predavanjima i svakom pojedninačnom programu. U Rikon mobilnom appu biti će moguće i glasati za favorite SFX i Cosplay natjecanja.

Ulaznice za Rikon 2022. su dostupne u pretprodaji putem Rikon e-shopa: www.rikonrijeka.com/e-shop. Mlađi od 16 godina imaju besplatan ulaz. Ulaznice će biti u prodaji i na ulazu. Radno vrijeme konvencije fantastike Rikon je: petak 16-23 h, subota 10-23.30 h, nedjelja 9-17 h.

