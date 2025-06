WWDC 2025: Apple u svoje OS-ove dovodi Liquid Glass, najveći dizajnerski iskorak od iOS-a 7

Appleova developerska konferencija WWDC 2025, tradicionalno je otvorena keynoteom na kojem je Apple predstavio najveću promjenu dizajna svojih operacijskih sustava još od uvođenja iOS-a 7 sad već davne 2013. godine. Od tada se, kako i sami kažu, mnogo promijenilo. Sve više korisnika koristi više uređaja iz Appleovog ekosustava, stoga im je trebala promjena koja će sve to ujediniti da iskustvo bude još prepoznatljivije i unificiranije, a opet – osvježeno.

Apple je tako rješenje pronašao u novom vizualnom identitetu zvanom Liquid Glass koji unificira izgled svih Appleovih OS-ova (čak i CarPlaya) u jedan elegantan i prozračni stil koji reagira na pokrete, svjetlost i sadržaj na zaslonu. Kao što se i „šuškalo“ proteklih mjeseci, novi dizajn je uistinu inspiriran visionOS-om te tako donosi dinamične i respozivne elemente, blago zaobljene rubove i određenu vizualnu dubinu koju je lako prepoznati u ikonama.

Novost je i promjena načina imenovanja operacijskih sustava. Naime, trenutačno Appleovi OS-ovi imaju različite brojeve zbog različitih vremena pokretanja. Tako je, primjerice, iOS na inačici 18, macOS na 15, watchOS na 11, a visionOS tek na 2. Novi pristup će pak ujediniti sva imena u skladu s kalendarskom godinom, počevši od 2026. U prijevodu na jesen nam stiže – iOS 26, watchOS 26, iPadOS 26, tvOS 26 i visionOS 26.

iOS 26

Apple je u svom keynoteu najviše vremena posvetio iOS-u 26 jer će ga na koncu najviše ljudi i koristiti. Promjene su odmah započele od zaključanog zaklona koji sada koristi Liquid Glass efekte i može klasične 2D fotografije pretvoriti u trodimenzionalne. Posebno su zanimljive i takozvane lebdeće pozadine koje reagiraju na pokrete uređaja i na notifikacije. Primjerice, ako vam stigne nekoliko notifikacija, pozadinska slika će se automatski proširiti pomoću AI-a kako bi za njih bilo više prostora.

Što se tiče samog sučelja, ono je „svježe, ali prepoznatljivo“. Sve je u tom Liquid Glass štihu, tako da je prozirnost na prvom mjestu. Iako je klasičan dizajn i dalje tu, korisnici po novome mogu koristiti u potpunosti transparentne ikone, ako to, naravno, žele. Promjena u aplikacijama ima podosta, a to se vidi i u Safariju koja sada nudi prikaz stranica od ruba do ruba, dinamičnu alatnu traku i pojednostavljene kontrole koje se prikazuju samo kada su one potrebne.

Nadalje, aplikacija Camera dobila je novo, minimalističko sučelje. Na ekranu su prikazane samo osnovne funkcije, fotografija i video, dok se ostali načini rada otkrivaju gestama lijevo ili desno, a postavke gore ili dolje. Osim toga, u aplikaciji Photos sadržaj se organizira u odjeljcima Library i Collections, uz mogućnost stvaranja 3D efekata kao i na zaključanom zaslonu.

Promjene su doživjele i sustavne aplikacije za telefoniranje i poruke. Kontakti favoriti sada su istaknuti pri vrhu aplikacije, dok nova značajka Call Screening prepoznaje pozive s nepoznatih brojeva, automatski odgovara i procjenjuje je li poziv relevantan ili neželjen. Ako poziv nije sumnjiv, mobitel tek tada počinje zvoniti. Tu je i značajka Hold Assist koji tijekom poziva s call agentima prepoznaje glazbu na čekanju i sam obavještava korisnika kada je opet dostupan.

Uz to, aplikacija Messages dobiva mogućnost postavljanja pozadina razgovora koje svi sudionici vide, slično kao što to, primjerice, nudi Instagram u svojim DM-ovima. Uvođenje anketa u grupne razgovore dodatno olakšava dogovore, a sustav sam može predložiti anketu ako uoči pitanja poput “Gdje ćemo jesti?”, „Kada se onda nalazimo?“ i slično. Od ostalih značajki, moguće je spajati više emotikona u jedan GenMoji, prevoditi poruke u stvarnom vremenu i koristiti ChatGPT-ove alate za kreiranje slika unutar aplikacije.

Od ostalih aplikacija koje su doživjele promjene, Apple je prikazao Apple Music koji po novome omogućuje prikaz prijevoda pjesama, fonetskih tekstova i koristi AI za miksanje prijelaza između pjesama uz značajku AutoMix. U aplikaciji Maps dodana je mogućnost prepoznavanja preferiranih ruta i lokacija koje korisnik posjećuje uz punu end-to-end enkripciju, a Apple Pay će moći pratiti detalje narudžbi i status dostave.

Apple u svemu ovome nije zaboravio ni na igrače pa je tako predstavio aplikaciju Games koja okuplja sve igre na jednom mjestu, prikazuje događaje u igrama, preporuke i omogućuje lakše igranje s prijateljima i praćenje njihovih rezultata. E da, radi i s kontrolerom, što je korisno za znati.

Što se, pak, tiče novosti unutar Apple Intelligencea, on sada postaje sustavni dio cijelog ekosustava, od iPhonea, preko iPada, Apple Watcha i Maca, pa do Visiona Pro. Proširili su podršku za jezike, ali hrvatski još uvijek izostaje. Najznačajnija novost je da developeri sada mogu integrirati Appleove AI modele u svoje aplikacije i to u potpunosti lokalno. Također, Visual Intelligence moći će čitati ekran, prepoznati kontekstu third-party aplikacijama i ponuditi odgovore temeljem onoga što korisnik vidi na svom mobitelu.

watchOS 26

Apple Watch također dobiva Liquid Glass, kao i novu funkciju Workout Buddy koja koristi AI kako bi analizirala fitnes navike i podatke korisnike te ih motivirala tijekom treninga. Apple je za demonstraciju ove funkcije iskoristio ženu koja trči i kroz AirPodse joj konstanto idu motivirajuće poruke poput – „još malo, uspješno si prešla peti kilometar“, „ovo ti je najbolji rezultat do sada“, „samo nastavi tako“.

Prikazana je i značajka Smart Stack, koja predlaže korisne informacije ili prečace na aplikacije i naredbe u korisnim trenucima. Na primjer, ako Smart Stack primijeti da korisnik ide do teretane, automatski će predložiti prečac za praćenje treninga s utezima. Od ostalih novosti, Apple Watch moći će automatski prilagoditi zvuk obavijesti ovisno o buci u prostoriji, a dobiva i aplikaciju Notes, mogućnost prevođenja poruka i postavljanja pozadina te novu wrist-flick gestu za utišavanje poziva i uklanjanje obavijesti.

tvOS 26

Promjene u novom tvOS-u nisu nešto odveć zanimljive. Dizajn sučelja blago je promijenjen zahvaljujući Liquid Glassu, a najzanimljivije od svega je to što Apple Music dobiva novu funkciju za pjevanje karaoka koristeći iPhone kao mikrofon koji reproducira zvuk pjevanja kroz TV zvučnike. Veliki plus je to što će se karaoke moći pjevati s više ljudi, ako, naravno, imaju iPhone.

macOS 26 (Tahoe)

macOS dobiva isti Liquid Glass tretman kao i ostali OS-ovi. Traka izbornika sada je prozirna, elementi korisničkog sučelja lebde, a korisnici mogu mijenjati boje mapa, dodavati na njih simbole i birati vlastite teme. Apple je u keynoteu potrošio puno vremena objašnjavajući pametniju pretragu putem Spotlighta i pametnije stvaranja prečaca. Na primjer, korisnici će moći upisivanjem „AR“ u Spotlight moći dodati podsjetnik (Add Reminder).

Novost je i da aplikacija Phone dolazi na Mac, što omogućuje pozive, pregled kontakata i glasovnih poruka s iPhonea. Tu je i poboljšana značajka Continuity koja omogućuje korisnicima da na svom Macu vide prikaz dostave hrane koja je naručena putem iPhonea. Ne zaboravimo i novu Games aplikaciju s iPhonea, koja na Macu nudi napredniji overlay i više postavki.

visionOS 26

Korisnici Visiona Pro dobivaju widgete koji se mogu postaviti u fizički prostor. Primjerice, moći će postaviti kalendar ili sat na zid, prozor koji će prikazivati fotografije u koje je moguće „ući“ i pretvoriti ih u 3D prikaz. Video pozivi bit će poboljšani uz realističnije „persone“, a tu je i mogućnost zajedničkog gledanja filmova u istoj virtualnoj prostoriji te podrška za PlayStation VR2 kontrolere.

iPadOS 26

Korisnici iPada imaju se čemu veseliti jer iPadOS 26 konačno donosi ozbiljna poboljšanja u pogledu multitaskinga, a sve se vrti oko – prozora. Naime, korisnici će moći prilagođavati veličinu i razmještati prozore po ekranu kako god to žele, a dobit će i svojevrsnu traku izbornika kao i na Macu. Uz to, ako će iPad biti spojen na tipkovnicu s trackpadom, prozori će imati tipične kontrole s računala, minimiziraj, zatvori i proširi.

Aplikacija FIles dobiva veliko poboljšanje pa će je tako korisnici moći personalizirati kao na Macu i imat će neke dodatne fukcije, poput odabira aplikacije za otvaranje određenih datoteka i slično. Kako Apple računa da će sve više iPadaša koristiti svoj iPad za ozbiljnije zadatke, dostupna je i aplikacija Previews s Maca koja omogućuje detaljno uređivanje PDF-ova.

Tu je i novi API za pozadinske zadatke zahvaljujući kojem će korisnici moći exportati video i istovremeno raditi nešto u drugoj aplikaciji. Naravno, sve je napravljeno u skladu s Liquid Glassom.

Cijeli keynote možete pogledati u nastavku.