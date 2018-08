Zapaljena baterija iPada dovela do evakuacije Appleove trgovine u Amsterdamu

Vijesti o samozapaljenju elektroničkih uređaja obično u medijima završe tek kada oštećeni baterijski sklopovi ili punjači dovedu do ozbiljnijih posljedica, ponekad i ozljeda. No, rijetko se događa da se neki uređaj zapali u prodajnom prostoru. Upravo to dogodilo se ove nedjelje u Amsterdamu, kada je u njihovom Apple Storeu na trgu Leidseplein došlo do spontanog samozapaljenja jednog iPada.

Drie mensen onwel door geëxplodeerde iPad in Apple Store https://t.co/Jn3EkAtE6Y pic.twitter.com/35L7FE1Yi6 — AT5 (@AT5) August 19, 2018

Prema izvješćima vatrogasaca nije bila riječ o nasilnoj eksploziji ili zapaljenju bilo čega osim spornog iPada, već je baterija uređaja "procurila", pregrijala se i samozapalila unutar njega. Ubrzo po tom događaju trgovina je evakuirana zbog opasnih plinova koji su bili posljedica izgaranja litij-ionske baterije. Zaposlenici Appleove trgovine vrlo su brzo reagirali i uređaj stavili u poseban kontejner s pijeskom, te pozvali vatrogasce.

Unatoč brzoj reakciji i evakuaciji trgovine troje ljudi zatražilo je liječničku pomoć zbog problema s respiratornim sustavom.