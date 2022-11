Trustnet, platforma koja korisnicima pomaže u borbi protiv dezinformacija

Our #CSCW2022 paper ⭐️Understanding Questions that Arise When Working with Business Documents⭐️ will be presented tomorrow (Nov 9, 14:30 ET) and Nov 18.

The result of an amazing internship with @adamfourney @ryen_white @ellinoox & Robert Sim @MSFTResearch.https://t.co/usP7a8qD9b pic.twitter.com/rgrKGjIl73